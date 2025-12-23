2025-12-23 01:58 女子漾／編輯Wendi
金宣虎、高允貞顏值逆天！Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》5大主角盤點！
Netflix全新浪漫愛情喜劇《愛情怎麼翻譯？》即將在2026年1月6日甜蜜上線啦！劇中精通多國語言的翻譯大師「周浩鎮」（金宣虎 飾）受邀為擁有多國粉絲的頂流明星「車茂熙」（高允貞 飾）擔任翻譯，2人從彼此不合到陷入愛河，同時也從雙方視角中學習與成長。未演先轟動的《愛情怎麼翻譯？》近期熱度持續上漲，今天就讓我們一起來盤點全劇5大要角吧！
盤點Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》主角1：周浩鎮 - 金宣虎 飾演
「周浩鎮」是世界級頂尖翻譯大師，也是精通英語、西班牙文、日語、韓文…等多國語言天才，他在因緣際會下成為國際巨星「車茂熙」的隨身翻譯，2人從一開始雞同鴨講、互相嫌棄，到不得不一起工作，意外展開一段另類羅曼史。
盤點Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》主角2：車茂熙 - 高胤禎 飾演
韓國頂級女明星「車茂熙」以耀眼美貌吸引觀眾們的目光，因在影視作品中扮演殭屍角色享譽全球，躍升為國際巨星，她在工作期間碰上口譯大師「周浩鎮」，他們一開始相遇就充滿誤會，之後2人一起到世界各地進行拍攝工作，逐漸在相處之中萌生曖昧情愫。
盤點Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》主角3：黑澤宏 - 福士蒼汰 飾演
日本人氣男星「黑澤宏」與「車茂熙」一起演出戀愛實境節目，2人在周遊列國的浪漫旅程中逐漸熟悉，「黑澤宏」也開始對「車茂熙」燃起好感。在一次欣賞美麗風景的契機之下，「黑澤宏」竟然對「車茂熙」以日文告白「我愛你」，而完全聽不懂日語的女明星「車茂熙」連忙向耳機那端的翻譯「周浩鎮」詢問：「是什麼意思？」，令偷偷暗戀「車茂熙」的「周浩鎮」當場愣住。
盤點Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》主角4：申智善 - 李伊潭 飾演
工作能力出眾的女性製片人「申智善」才華洋溢，因其傑出表現備受業界認可，甚至贏得無數讚譽。長年在幕後工作遊刃有餘的「申智善」同時也是「車茂熙」、「周浩鎮」助手，她邀請2人一起參加戀愛實境節目，想不到竟然意外促成他倆之間的緣分。
盤點Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》主角5：金容宇 - 崔宇成 飾演
「車茂熙」經紀人「金容宇」，性格陽光開朗，通達事理、善解人意，擁有長袖善舞的特質，身為專業經紀人的他總是一絲不苟地替明星安排行程，同時又始終保持樂觀親和的態度，在業界非常吃得開。「金容宇」在口譯大師「周浩鎮」和頂級明星「車茂熙」之間扮演著重要角色。
《愛情怎麼翻譯？》| 正式前導預告 | Netflix
