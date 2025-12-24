2025-12-24 06:27 女子漾／編輯Wendi
《大生意人》最虐CP！「白依梅」、「李成」生死絕戀，網友敲碗向涵之、朱亞文2搭！
人氣古裝劇《大生意人》副線CP「白依梅」（向涵之 飾）、「李成」（朱亞文 飾）在浮沉亂世上演雙向救贖之戀，比主角CP「古平原」（陳曉 飾）、「常玉兒」（孫千 飾）更加悲愴深刻！當初拍攝《大生意人》時，朱亞文只客串幾天，向涵之戲份則僅近10天，但2人卻撐整部戲過半網路聲量，讓劇迷們強烈敲碗朱亞文、向涵之2搭演出？
《大生意人》白依梅拯救李成
在《大生意人》劇中「白依梅」、「李成」在動盪戰亂裡相遇，「白依梅」是民間閨秀醫女，李成為反清義軍將領，2人因一場救治結缘，對彼此怦然心動，逐漸在相互理解與精神共鳴中漸生情愫，卻在當下極力克制，原因是「白依梅」有婚約在身，「李成」則有軍令在肩 。
白依梅割捨婚約奔向摯愛李成
「白依梅」原為「古平原」青梅竹馬未婚妻，因村民流言與現實壓迫最終選擇追隨「李成」，她主動告白：「你不能把我點亮了，自己一走了之」，而「李成」同樣情不知所起一往而深。他們打破身份枷鎖勇敢追愛，「李成」在「白依梅」身上彷彿看見一朵聖潔白蓮花浴血綻放，「白依梅」則因「李成」的英勇果敢而覺醒反抗意識。
白依梅、李成、古平原三角關係超越俗套
「白依梅」與「古平原」青在亂世中靈魂共振，許下終身之約、結為恩愛夫妻，他們的結合被形容為「鐵甲卸處見红衣，烽火燼中結白首」，這段關係超越俗套三角戀，「古平原」放手守候，「李成」尊重珍惜，「白依梅」忠於内心，展現成年人的情感清醒與成人之美。
李成、白依梅天人永隔逼哭觀眾
《大生意人》最後結局當中「李成」城破後自刎拒降，實踐求仁得仁的理想，他在死前將手覆蓋在「白依梅」孕肚之上，以生命完成最終守護；「白依梅」懷有身孕卻痛失所愛，最終獨自帶著遺腹子遠走他鄉，並延續丈夫生前保衛弟兄的念想。「李成」、「白依梅」超越生死的真愛之情與淒美戀曲，令大批劇迷們全都看哭！
《大生意人》透過「李成」與「白依梅」的命運，刻畫出亂世中愛情的脆弱與堅韌，被譽為「中式BE美學」典範。電視劇也將小說中的結局作出更動，原著裡「白依梅」在「蘇紫軒」（李純 飾）護佑之產下遺腹子，托付給「古平原」與「常玉兒」扶養，然後追隨「李成」殉情自殺，電視劇選擇保留「白依梅」堅韌性命，同時延續她的成長弧光，傳達出現代女性勇敢自主的正面形象。
白依梅、李成在歷史上真有其人
「白依梅」角色原型是太平天國英王「陳玉成」巾幗賢妻「蔣桂娘」，「陳玉成」出生於普通農家，在父親教導下學習武藝，13歲跟隨父兄加入太平軍。「白依梅」在1854年武昌戰役挺身救下「陳玉成」，2人在1860年大婚，1862年「陳玉成」因兵敗被凌遲處死，「蔣桂娘」攜遺腹子隱居湖南，獨自一人將兒孫扶養長大，不僅見證太平天國興衰，同時也實現四代同堂天倫，最終享年82歲高壽。
