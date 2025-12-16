2025-12-16 17:44 女子漾／編輯許智捷
Disney+ 2026 華語劇王炸來了！邵雨薇《動物園》、陸劇《雨霖鈴》《莫離》六部話題新作一次看
Disney+ 今（16）日正式公布 2026 年華語戲劇重點片單，一口氣揭曉六部備受關注的新作，涵蓋在地民俗、職場喜劇、宅鬥權謀、武俠冒險與奇幻愛戀等多元題材。名單中不乏影展口碑作品與高討論度陸劇卡司，顯示平台持續加碼華語原創內容的布局方向。
此次公布的六部作品包括台劇《凶宅專賣店》、《動物園》，以及陸劇《慕胥辭》、《玉茗茶骨》、《雨霖鈴》、《莫離》，卡司橫跨台灣與中國市場，集結李銘順、范少勳、邵雨薇、王柏傑、楊洋、章若楠、迪麗熱巴、陳飛宇、侯明昊、古力娜扎、白鹿、承磊等超過 20 位一線演員。
台劇陣容吸睛 影展口碑與職人題材成亮點
台劇陣容吸睛 影展口碑與職人題材成亮點
1.《凶宅專賣店》
在台北電影節試映期間獲得不少好評的《凶宅專賣店》，由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳聯手打造，主演包括金鐘視帝李銘順、《模仿犯》范少勳與金馬新人陳姸霏。
劇情聚焦神秘房仲公司「義勝房屋」，透過每一樁凶宅交易，揭開角色內心未解的創傷與執念。作品結合台灣民間信仰、道士作法與租屋文化，試圖在驚悚氛圍中探討遺憾與和解的情感核心。
李銘順飾演房屋仲介店長「雄哥」，透露拍攝期間入住飯店時，第一晚總會把燈全開；范少勳則飾演住在凶宅 20 年的菜鳥房仲「阿澤」，為戲開始研究法器；陳姸霏則挑戰通靈少女角色，進行吊鋼絲、咒語與手印訓練。
2.《動物園》
職人愛情喜劇《動物園》由製作人唐在揚、導演蘇文聖打造，主演包括邵雨薇、王柏傑與李淳，故事背景設定在高雄壽山動物園。
劇情描述廣告公司菁英朱欣葵（邵雨薇 飾）因職涯受挫，意外成為動物園實習保育員，與王柏傑展開歡喜冤家的職場互動。《動物園》在試映期間，前兩集即獲得高雄電影節「觀眾票選第一名」。
為了真實呈現角色狀態，演員們進行長達三週的動物互動訓練，親自體驗清理動物糞便等工作內容，劇組也曾遠赴紐約取景，增添國際視角。
陸劇重磅集結 古裝權謀與奇幻題材齊發
陸劇重磅集結 古裝權謀與奇幻題材齊發
3.《玉茗茶骨》
由《延禧攻略》製作團隊推出的新作《玉茗茶骨》，由侯明昊與古力娜扎主演，主打「男版宅鬥」與情感權謀交織的設定。故事講述落難縣令與茶王之女之間的愛情與博弈，翻轉傳統性別權力結構，角色設定被視為一大看點。
4.《雨霖鈴》
大男主古裝劇《雨霖鈴》改編自《三俠五義》，由楊洋領銜主演，挑戰經典角色「南俠」展昭，搭檔章若楠、方逸倫。劇情以北宋為背景，透過全新視角描繪展昭的冒險歷程與江湖情誼。
5.《慕胥辭》
古裝奇幻劇《慕胥辭》由迪麗熱巴與陳飛宇主演，改編自小說《白日提燈》，講述活了數百年的鬼王與少年將軍之間的宿命愛戀。該劇在騰訊平台預約人數已突破 200 萬，為此次片單中話題度最高的作品之一。
6.《莫離》
被粉絲形容為「女版《藏海傳》」的《莫離》，由白鹿與承磊主演，改編自小說《盛世嫡妃》。故事以「先婚後謀」為核心，描寫女主角葉璃如何在權謀鬥爭中為家族復仇，跳脫傳統古裝愛情劇敘事模式。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower