2025-12-24 14:00 女子漾／編輯Wendi
年末追劇指南！2025冬季10大話題台劇百花齊放，陪伴觀眾迎接新年！
2025年即將邁向尾聲，嚴寒冬季10大話題台劇百花齊放，每一部都是壓軸鉅獻！從刻劃都會男女情感掙扎的文學改編之作《人浮於愛》、集結懸幻驚悚風格的單元式影集《黑盒子》，到融合暗黑復仇與禁忌純愛的Netflix《如果我不曾見過太陽》系列…都備受觀眾們喜愛，趕快跟著女子漾一起來追劇吧！
2025冬季話題台劇1：《人浮於愛》
情感濃烈、張力十足的文學戲劇作品《人浮於愛》改編自著名作家侯文詠同名長篇小說，由作者親自擔任監製與編劇，細膩刻畫都會男女在愛情、慾望、現實與自我當中所面臨的掙扎與選擇。邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳、宋芸樺5大要角在劇中各別面對情感的困境與成長，一面在情海載浮載沉，一面渴望著救贖。
2025冬季話題台劇2：《舊金山美容院》
劉品言、連晨翔訂情之作《舊金山美容院》以美容院、早餐店與玩具工廠作為核心，透過台灣人備感熟悉的日常場域，串聯起3大家族之間錯綜複雜的情感轉折與利益關係。劇中主角群在工作、家庭與夢想面臨衝突，交織出既溫情又充滿懸念的生活故事。
2025冬季話題台劇3：《黑盒子》
單元式結構劇《黑盒子》改編自LINE WEBTOON台灣漫畫家 Pony同名人氣作品，融合奇幻、懸疑、驚悚、科幻、哲學…諸多元素，單元與單元之間藉由一只神秘「黑盒子」巧妙串起，看似獨立卻又環環相扣，帶領觀眾們探討人性、慾望、時間與人生抉擇。
2025冬季話題台劇4：《就算一個人也可以好好的吃飯2》
療癒系美食迷你影集《就算一個人也可以好好的吃飯》第2季今年冬季暖心回歸，延續上一季暖心平緩的風格，以及令人身心靈皆獲得滿足的可口餐點。本季故事重心轉向主角們經營民宿的繁雜大小事和情感點滴，他們每天準備料理、接待客人，透過料理和對話讓人們慢慢打開心扉。
2025冬季話題台劇5：《看看你有多愛我》
金鐘視后楊謹華今年冬季新作《看看你有多愛我》深入家庭關係、網路社群與心理議題，劇情圍繞著親子網紅兼單親媽媽「陳怡安」（楊謹華 飾）和她的一對雙胞胎女兒，姊姊「凱希」（林思廷 飾）因進入青春期拒絕配合拍攝，妹妹莉莉（詹子萱 飾）性格害羞不愛入鏡，「怡安」為了提升流量和關注度，設計一起 「假失蹤事件」，卻陰錯陽差變成「真綁架案」，背後的真相竟顛覆眾人對親情的理解…
2025冬季話題台劇6：《如果我不曾見過太陽》系列
Netflix《如果我不曾見過太陽》第一季揭開「暴雨殺人魔」李壬曜（曾敬驊 飾）陰暗的過去，以及他與初戀情人「江曉彤」（李沐 飾）在校園中的純真情感。第二季則聚焦「李壬曜」殺人過程，和他與失明電台DJ「夏天晴」（柯佳嬿 飾）微妙邂逅後引爆的一連串事件，他們的夢境、現實與心理層面激烈交織，使得懸疑氛圍更加濃烈。
2025冬季話題台劇7：《監所男子囚生記》
《監所男子囚生記》以監獄管理員的日常職場生活作為主題，集結劉以豪、陳澤耀、施名帥、楊祐寧、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄同台演出。《監所男子囚生記》表面上是略帶黑色幽默的群像喜劇，卻隱藏著管理員、犯人、同事之間的信任與衝突，以及主角們在親情友情、愛情所歷經的成長故事。
2025冬季話題台劇8：《整形過後》
金鐘最佳男配角獎得主温豪近期在《整形過後》升格為製作人，還邀請到韓星好友李廷鎮攜手合作，打造台灣首部深入整形外科產業的戲劇作品。《整形過後》以新興醫美產業為背景，揭開「變美」背後的傷痕、控制、創傷與重生，反映出現代人飽受容貌焦慮的議題與現象。
2025冬季話題台劇9：《接住流星的人》
資深金馬影后陸小芬睽違24年重返電視劇領域，日前在溫情台劇《接住流星的人》化身為暖心課輔班老師「江柑」，透過一群弱勢兒童與志工之間的互動，呈現親情、救贖與人性光芒的生命故事。《接住流星的人》取材自三重「心芽班」課輔志工真實故事，旨在為社會角落裡被忽視的人們發聲。
2025冬季話題台劇10：《黑白原來是真的》
近期熱播的BL影集《黑白原來是真的》，是葛兆恩、紀成澔繼《We Best Love》系列之後再次同台的作品，2人在劇中分別飾演高冷全能藝人「黑衍」、陽光唱跳新人「白行」，他們在一次合作當中意外擦出火花，逐漸從敵對走向真愛，被粉絲稱為「黑白CP」。
