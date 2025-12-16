段奕宏、竇驍正邪對決！《超感迷宮》燒腦開局卻評價兩極，到底值不值得追？ 圖片來源：微博官方

陸劇《超感迷宮》近期低調上線，卻因為卡司陣容太強，一開播就被推上話題榜。影帝段奕宏坐鎮，再加上竇驍、安悅溪、李晟等熟面孔，本來被不少觀眾視為「年度懸疑黑馬」，但實際播出後，評價卻呈現明顯兩極，也讓這部劇更添討論空間。以下就從劇情結構與角色設定切入，帶你一次看懂《超感迷宮》到底在演什麼，又為什麼會讓觀眾一邊吐槽、一邊忍不住繼續看下去。

《超感迷宮》劇情分析：每一樁案子，都是一層心理迷宮

《超感迷宮》並不是走單線刑偵，而是採取「案件拼圖型」結構。故事從刑警徐靖之的一段過往展開，他因一樁始終無法釐清的舊案留下心結，選擇離開一線、沉潛多年。十年後，他自認已經放下，重新回到刑警崗位，卻發現新接手的案件，看似彼此獨立，實際上卻像被某種力量刻意串聯。劇名中的「迷宮」，指的並不只是案件本身，而是角色內心的心理路徑，每起命案都藏著對人性的試探，也一步步逼迫徐靖之重新面對當年未解的真相。

圖片來源：微博官方

真正的轉折點，在於徐靖之發現這些案件背後的操盤者，竟然是早被認定「已死」的故人之子——莊明誠。一邊是職責與正義，一邊是愧疚與情感投射，徐靖之選擇鋌而走險，將計就計滲入犯罪集團內部，試圖在真相完全失控前，拉回這個已站在深淵邊緣的年輕人。

整部劇最核心的張力，不在於「兇手是誰」，而在於「人會走到哪一步才算越界」。

為何首播評價不高？觀眾真正卡關的不是懸疑，而是節奏

從網路評價來看，《超感迷宮》被吐槽最多的關鍵，其實不是設定，而是敘事方式。前期鋪陳大量象徵畫面與心理暗示，但關鍵資訊釋放得過慢，導致不少觀眾產生「一直在鋪梗，卻沒給答案」的疲勞感。

圖片來源：微博官方

部分案件拍得極度克制，甚至刻意模糊，讓習慣快節奏爽劇的觀眾，一時難以進入狀況。不過也有另一派觀眾認為，這樣的節奏反而更貼近角色心理狀態，只是需要耐心熬過前段。換句話說，《超感迷宮》更像一部偏心理懸疑的作品，而不是傳統刑偵爽劇，期待值放錯位置，自然會產生落差。

《超感迷宮》角色解析1：段奕宏飾演徐靖之——被愧疚困住的老刑警

徐靖之是典型段奕宏式角色：內斂、壓抑、情緒藏在細節裡。他不是破案機器，而是一個長期與自責共存的人。過去的失誤讓他始終站在「是否有資格談正義」的灰色地帶，也讓他在面對莊明誠時，多了一層近乎補償的複雜情感。

圖片來源：微博官方

段奕宏的表演重點，不在爆發，而在眼神與停頓，讓這個角色即使沉默，也始終充滿重量。

《超感迷宮》角色解析2：竇驍飾演莊明誠——把復仇包裝成秩序的操盤者

莊明誠不是傳統意義上的反派。他的冷靜、縝密，甚至帶著某種理想主義，讓人一度分不清他究竟是在犯罪，還是在替世界建立「另一套規則」。

圖片來源：微博官方

竇驍賦予這個角色一種理性到近乎殘酷的氣質，他與徐靖之之間的對峙，更像兩種人生選擇的正面碰撞。兄弟般的情感投射，反而讓對立變得更加殘忍。

《超感迷宮》角色解析3：安悅溪、李晟——理性與情感的平衡角色

安悅溪飾演的角色負責承接大量案件推理與情緒緩衝，她的存在讓劇情不至於完全陷入陰鬱深淵，也象徵著制度內仍有人試圖守住邊界。李晟則在劇中扮演關鍵支線人物，雖然戲份不算爆量，但每次出現幾乎都與主線推進有關，是典型「後勁型角色」。

圖片來源：小紅書節圖