2025-12-16 10:29 女子漾／編輯張念慈
2025最強復仇古裝片單更新！《長安二十四計》《藏海傳》《大生意人》領軍，這13部越看越狠
成毅《長安二十四計》爆紅，把「復仇古裝陸劇」最迷人的爽點又拉回主流：不是靠戀愛糖撐場，而是靠計謀、反轉、沉默的恨意一路推進，讓人忍不住一集接一集追到停不下來。這篇整理13部「高評價復仇古裝陸劇」必追清單，不論是滅門冤案、重生改命、宅鬥翻盤到權謀清算，主角不再只談情說愛，而是一步步佈局、冷靜反擊，復仇爽劇讓你越看越過癮！
高評價復仇古裝陸劇1.《長安二十四計》
主演：成毅、劉奕君、徐璐、王勁松、倪大紅、張涵予
劇情：謝淮安原是虎賁衛設計者之子，家族因一樁舊案被指為罪臣，最終滿門覆滅。謝淮安倖存後隱忍十年，重返長安。他以謀士身分進入權力核心，透過縝密布局、借勢用人，逐步接近當年涉案者。隨著朝堂權力角逐升溫，謝淮安一邊在政治棋局中步步推進，一邊查清當年冤案的關鍵證據，將復仇與揭露真相同步完成。
高評價復仇古裝陸劇2.《大生意人》
主演：陳曉、孫千、羅一舟、成泰燊
劇情：書生古平原因捲入權力鬥爭遭人陷害，被流放邊地，從此背負逃犯身分生存。他在生死邊緣求存，進入票號、茶業與鹽業體系，逐步建立商業版圖。在經商過程中，古平原結識各方人物，也一步步靠近當年陷害自己的權力核心。他以商業運作與人脈布局作為反擊方式，最終完成身分翻轉，揭開舊案真相。
高評價復仇古裝陸劇3.《藏海傳》
主演：肖戰、張婧儀、周奇、黃覺
劇情：稚奴原為欽天監監正之子，家族因權力鬥爭遭滅。他倖存後隱姓埋名十年，化名藏海重返京城。藏海憑藉多年學習的營造技藝與縱橫之術進入朝堂，在權力結構中逐步上升。他暗中蒐集證據，將當年滅門真相逐一拼湊，最終對外揭露冤案始末。
高評價復仇古裝陸劇4.《雁回時》
主演：陳都靈、辛雲來、何泓姍、溫崢嶸、王艷
劇情：莊寒雁自幼被棄養，長年流落在外，成年後重返莊家。她的出現打破了莊府表面的平靜，也引起大理寺少卿傅雲夕的注意。隨著莊寒雁逐步融入家族，她開始發現莊家內部隱藏的權力結構與不為人知的過往。傅雲夕在調查相關案件的過程中，與莊寒雁多次交鋒與合作，兩人共同揭開莊家多年來掩蓋的秘密，牽動宅鬥與朝堂層層關係。
高評價復仇古裝陸劇5.《錦月如歌》
主演：周也、丞磊、張淼怡
劇情：將軍府庶女禾晏自幼女扮男裝，替兄從軍，卻在功成之際遭家族背叛，失去原有身分與地位。她歷經重傷與失明後，以新身分重返軍營。禾晏在軍中重新立足，查清過往陰謀，並與肖珏並肩作戰，對抗朝中權力黑手。復仇與守護在戰場與朝堂之間交錯展開。
高評價復仇古裝陸劇6.《書卷一夢》
主演：李一桐、劉宇寧、祝緒丹、王以綸
劇情：十八線女演員宋小魚意外穿入劇本世界，成為女主角宋一夢。她發現劇情早已設定好人物命運與結局，無論如何掙扎都將走向既定悲劇。宋一夢在一次次重來中試圖改變選擇，與冷血皇子南珩產生交集，逐漸影響原有劇情走向。她在劇本世界中尋找生存與改命的可能。
高評價復仇古裝陸劇7.《掌心》
主演：劉詩詩、竇驍、鄭業成、宣璐
劇情：江湖遊醫葉平安為查明舊案返回洛陽。她擅長用心計與醫術，卻因此被視為危險人物。大理寺丞元少城在命案中與她相遇，起初將她視為嫌疑人，兩人多次對立。隨著調查深入，葉平安逐步揭開多年前的冤案，並將自身性命作為籌碼，完成對過往罪行的清算。
高評價復仇古裝陸劇8.《山河枕》
主演：宋茜、丁禹兮、陳喬恩
劇情：楚瑜原為大將軍之女，遭戀人顧楚生重傷，命懸一線後被救。她被迫嫁入衛家，成親當晚獲得和離書重獲自由。隨後外敵入侵，衛家七萬忠魂覆滅，只剩衛韞存活。楚瑜與衛韞在權力傾軋與戰亂中並肩前行，逐步查清陰謀與真相。
高評價復仇古裝陸劇9.《似錦》
主演：張晚意、景甜
劇情：姜似前世死於愛人鬱錦之手，死後重生回到過去。她重新面對家族、婚姻與權力結構，試圖避免重蹈覆轍。重生後的姜似在宅鬥與朝堂夾縫中做出不同選擇，並再次與鬱錦相遇，命運因此產生變化。
高評價復仇古裝陸劇10.《墨雨雲間》
主演：吳謹言、王星越
劇情：薛芳菲遭丈夫設局陷害，被推入死局。她死裡逃生後，受相府千金姜梨所託，頂替其身分進京。薛芳菲在京城中調查舊案，與肅國公合作，逐步揭露當年冤屈，將涉案者一一送上清算之路。
高評價復仇古裝陸劇11.《九重紫》
主演：孟子義、李昀銳
劇情：竇昭前世失去母親，長期遭繼母欺壓，人生走向悲劇。重生後，她重新面對家族與命運，與少年將軍宋墨從互相猜忌到結盟合作。兩人以婚姻作為同盟關係，共同對抗權力與宿命安排。
高評價復仇古裝陸劇12.《寧安如夢》
主演：白鹿、張凌赫
劇情：姜雪寧前世成為皇后，卻在宮變中被逼自盡。重生後，她選擇避開權力中心，卻仍進宮成為伴讀，師從帝師謝危。她一邊試圖改寫過去悲劇，一邊在宮廷權力鬥爭中重新布局，命運再次被捲入風暴。
高評價復仇古裝陸劇13.《惜花芷》
主演：張婧儀、胡一天
劇情：花府突遭抄家流放，家族四散，只剩老弱婦孺留守。花芷挺身而出，承擔家族責任，透過經商與謀略重建花家。她在重振家業的同時，逐步查清家族遭難的真正原因，帶領家人重新站穩腳步。
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower