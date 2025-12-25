Jennie、DEX將2搭出演韓綜！合體加盟金泰浩PD全新節目《Manito Club》，首集已錄製完畢！

南韓頂流女團BLACKPINK人氣成員Jennie（金珍妮）、韓流男神主持人兼YouTuber DEX（金珍映）即將在綜藝節目華麗2搭！2人將透過金牌PD金泰浩製作公司推出的全新綜藝節目《Manito Club》再度聚首，並網羅知名韓綜《無限挑戰》前主持人盧弘喆、傳奇運動明星秋成勳重磅加盟，消息一出令粉絲們相當期待！

《Manito Club》4大明星嘉賓搶先曝光

全新韓綜《Manito Club》邀請明星成員們在不知道彼此真實身份的情況之下，互相贈送禮物，為2025歲末聖誕佳節添上一抹溫馨氛圍。《Manito Club》第一集已在12月11日拍攝完成，Jennie、Dex、盧弘喆和秋成勳都已參與首期錄製，目前該節目正在進行後製，預計最快將於聖誕節前後開播。

Jennie、DEX《我的名字是加百列》、《Manito Club》2度合作

圖片來源：JTBC提供

去年Jennie與DEX首度合作、共同出演同樣由金泰浩PD打造的綜藝節目《我的名字是加百列》，節目中的明星嘉賓必須飛往從未到訪過的城市與國家，以當地居民身分度過長達72小時的真實生活。《我的名字是加百列》除了這對「金氏男女神」組合，還邀請到《無限挑戰》朴明洙、《單身即地獄3》洪真慶、《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭與朴寶劍、《歡迎回到三達里》池昌旭、人氣舞蹈家GABEE…星光熠熠的卡司亮點十足。

圖片來源：JTBC提供

Jennie、DEX《我的名字是加百列》展現別樣魅力

圖片來源：JTBC提供

當時Jennie在綜藝節目《我的名字是加百列》扮演義大利農舍民宿老闆「瑪麗亞」，Dex則化身為喬治亞紅酒罐製造商「拉蒂」。有別於舞台上強大的自信氣場，Jennie在節目中大方展現出親和可愛的魅力，Dex則散發出陽光開朗的氣息，以及又暖又MAN的男友力，都為節目帶來火熱話題。

圖片來源：JTBC提供

Jennie、DEX近況揭密

Jennie目前正在進行BLACKPINK世界巡迴演唱會「Deadline」，將於12月進入短暫休假，期間將抽空參與人氣綜藝節目《換乘戀愛4》，可說是行程滿檔； 而DEX目前正與「動作巨星」馬東石、「能力者」金鐘國聯合出演超大型拳擊生存實境秀《我是拳擊手》，Jennie、DEX即將在綜藝節目再續前緣，令全球樂迷與廣大粉絲們都萬分期待呢！