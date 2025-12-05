穿書劇令觀眾喜愛的特點是什麼

Chat Gpt生成圖

「做戲空、看戲憨」，是一句俗諺；用以描寫演戲的人很投入，像瘋子；而看戲的人太入迷，像傻子。如果用這樣的諺語，來形容現代人的編劇手法、演戲技巧，以及劇迷的追劇瘋狂程度，貼切得很！

特別是近年興起的穿書劇，更是掀起戲劇界的瘋迷。但，『穿書』既然是超脫現實的戲劇，為何大眾對這樣的戲碼，還是趨之若鶩呢？

穿書劇之所以能吸引大量觀眾與讀者，核心魅力有幾個特點；這些特點甚至比起穿越劇與重生劇，更為有趣，觀眾對於主角跟命運鬥智的過程，幾乎能感同身受，因此日漸培養出一群忠實的劇迷。

穿書劇具備的特點如下：

一、打破原劇本的命定軌道：讓人有種逆天改命的暢快感

書中世界通常有一條「必然命運」，諸如人善被人欺、主角具備無敵光環、惡毒男配或女配必遭報應、反敗勢力終會被肅清、劇本回歸的中心思想是善、義、忠、信……。

一旦主角穿書進來，原書本所寫的直達使命通道開始崩壞，世界規則與主角的行為相互衝撞，讓戲劇的演繹充滿不確定性，也就能以新鮮感吸引住觀眾的眼球。

二、主角「知道劇情」：讓觀眾同享掌握命運劇本優勢的舒暢感

通常穿書者大都是小說作者本人，抑或是看這本小說的讀者；他們像是早已掌握劇透的命運主宰，預知哪裡有危機、哪些事件必將爆發、誰會死、誰有陰謀論……這種帶著主角光環的高智商操作，不但輕易避開風險，還能破壞套路，讓觀眾追劇時有滿滿的爽利感，便是穿書劇最迷人的地方。

三、主角具備高度智慧值：演繹讓人激賞的策略型戲劇

劇情是循著改變小說情節在走，通常賦予主角聰明，使用反偵、反套路、迂迴布局等能力駕輕就熟。非常適合喜歡看鬥智、推理、宮鬥、權謀的觀眾。

四、穿書劇具有雙重視角：現實與書中世界

穿書後的主角不但知道世界是「被寫出來的」，有時還想與原世界的編劇抗衡故事發展。這樣的設計讓很多橋段顯得刺激、有趣，也具備了一些，現實世界想要有所改變卻從未能如願的人，一解愁懷哪！

五、角色反差與自我救贖：穿書劇「打破既定角色框架」，比一般穿越、重生更有戲劇張力

因為「原設定很糟」，觀眾就會更享受主角穿書後的反差式成長、救贖與反擊，例如：惡女變可愛、小反派變全劇最暖心的靈魂、路人變成主角等等。

六、穿書劇不只是故事，它能引導觀眾思考：劇情在走的過程中，很多情節會自然地有『代入感』。比如：如果是我進小說，我會怎麼做？如果我知道劇情走向，我會怎麼改？我能拯救角色、讓壞人提前下戲嗎？這種想代替人生體驗的慾望，可比穿越劇更具『玩家感』，所以獲得青睞。

結論

穿書劇因為擁有既定「爽劇」元素，又有「命運哲學」的加持，因此成為近年很熱門的戲劇類型之一。