聚焦未來產業動能「2025觀光盃黑客松」為產業注入新能量

由交通部觀光署主辦的「2025觀光產業數位博覽會－台北場」於日前正式圓滿落幕。在「2025觀光盃黑客松」頒獎典禮上，獲得肯定，聚焦於未來的產業動能，來自產官學界的對話與黑客松的創意激盪，將觀光 Open Data 轉化為具商業價值的創新應用，為產業注入源源不絕的研發能量。

獲獎團體「智遊旅程」表示：我們這次獲獎的作品是AI 團體旅遊應用系統，是市面上唯一可以讓旅行社出去玩的旅客、導遊、領隊三方共同使用的一個活動管理系統。藉由系統幫助整個活動的遊程，從行程前的資訊傳遞到活動中的管控，到行程結束後的二次行銷，幫助整個旅遊團的體驗，可以讓他們變得更好，達到智慧旅遊城市。

「智遊旅程」也提到因為太多的數據提供給用戶，不管是旅行社還是旅客，太多文字的東西，他們可能看得也會覺得比較複雜，所以我們把它生成比較簡單的圖表，讓我們的客戶使用者更好的去做應用，我們還有做語音導覽的翻譯，這個翻譯的部分也是需要一次又一次的去做相關的測試，包含是 AI 客服的部分也是。另外，導入到 AI 加速所有的流程，因為現在人力短缺，例如我們從網頁後台，我們可以幫旅行社，快速的建立一個旅遊團，甚至是生成旅遊手冊，大幅的縮短時間，也因為現在的旅行社都是缺工的狀態，尤其是台灣超過 4000 家旅行社，近九成中小旅行社都沒有人，所以透過 AI 的導入，讓他們快速的解決他們本來就要做的事情。

博覽會為全國唯一聚焦「永續韌性×數位創新」的 B2B 關鍵媒合盛會，集結 3深具實戰經驗的科技品牌與新創團隊，透過精準的「政策引導」與「跨域媒合」，為觀光業者導入 AI與 IoT解決方案，協助產業建構長期運作的數位體質。

照片說明：「2025觀光盃黑客松」來自產官學界的對話與黑客松的創意激盪，將觀光 Open Data 轉化為具商業價值的創新應用。

觀光署表示，本次博覽會不僅是一個媒合平台，更是臺灣觀光產業升級的縮影。透過導入 AI 智慧與永續科技，觀光署將持續推動產業跨域整合，將科技能量轉化為國際競爭優勢，打造更具韌性、更符合全球旅客需求的臺灣智慧觀光新生態。