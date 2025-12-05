陳妍希《狙擊蝴蝶》姊弟戀太好磕！四部必追高甜姐弟戀陸劇推薦 秦嵐「12 歲年齡差」名場面必追。圖／官方微博

《狙擊蝴蝶》一開播便火速攻占熱搜。不只因為是黃天仁導演的全新力作，更因這是陳妍希在離婚後首部主演戲劇，她與周柯宇之間的年齡差組合格外吸睛。

圖／官方微博

劇情從婚姻瓦解的岑矜與小她 11 歲的少年李霧相遇開始。兩人在最脆弱的時刻彼此成為支撐，多年後再度重逢時，那段被時間掩藏的情感悄然復燃。作品將年下戀獨有的牽引與張力刻得細膩動人，也讓「姐弟戀」再次成為最讓觀眾上頭的浪漫題材。

如果你看完《狙擊蝴蝶》還意猶未盡，以下四部超高討論度的姐弟戀陸劇，也一定要列入追劇清單。

必追「姐弟戀」陸劇1.《愛情而已》

圖／iQIYI

劇中年齡差：女大 10 歲

由在《長歌行》中人氣水漲船高的吳磊、《我在他鄉挺好的》的周雨彤飾演。這部被公認是姐弟戀劇的天花板。

劇情聚焦在陷入職涯瓶頸的梁友安（周雨彤 飾），與長期坐板凳、決心轉項的運動員宋三川（吳磊 飾）。兩人在一次意外契機下，一同加入草台網球俱樂部，她成了半路出家的俱樂部經理，他則從羽球轉戰網球，在全新舞台重新開始。

圖／iQIYI

在打造職業俱樂部的過程中，兩人和隊友一起面對資源匱乏、賽事壓力等重重挑戰，也在日常磨合中從互相支持到悄然心動。

圖／iQIYI

年齡與經驗的差距讓這段感情並不輕鬆，但正因如此，梁友安與宋三川更懂得如何在彼此的世界裡找到力量。最終，他們在事業與愛情上都迎來屬於自己的勝利。

圖／iQIYI

必追「姐弟戀」陸劇2.《下一站是幸福》

圖／官方微博

劇中年齡差：女大 12 歲

播出當年真的火到不行，是姐弟戀現象級起點。《下一站是幸福》是一部以職場為背景的都會愛情劇，聚焦32歲從未真正談過戀愛的職場女強人賀繁星（宋茜 飾）。她外表幹練、性格獨立，卻在感情世界裡格外笨拙。

圖／官方微博

某天，22歲心思細膩又直球的實習生元宋（宋威龍 飾）闖進她的生活，兩人在日常互動中逐漸靠近，從曖昧、甜蜜到現實考驗，一段跨越年齡與社會眼光的愛情就此展開。

圖／官方微博

必追「姐弟戀」陸劇3.《愛的二八定律》

圖／豆瓣電影

劇中年齡差：女大 9 歲

楊冪繼《談判官》後再度出演職場女強人，搭檔曾演出《延禧攻略》以及《千古玦塵》等人氣陸劇的許凱。

劇情描述事業心滿滿的金牌律師秦施（楊冪 飾）一心衝刺職涯，卻在家人逼婚與哥哥私改婚姻狀態的混亂中，被推上「已婚」的烏龍局面。為了平息家庭壓力，她只好與同樣被逼婚的陽華（許凱 飾）意外結成「合作夫妻」，兩人在毫無感情基礎下領證成了合法伴侶。

圖／豆瓣電影

正當兩人努力維持這段「形婚」關係時，秦施的前男友突然回國，讓她的生活掀起更大的震盪。面對接連不斷的職場考驗與情感危機，秦施與陽華在相互扶持中逐漸靠近，也讓這段從錯位開始的關係，悄悄走向真正的「先婚後愛」。

圖／豆瓣電影

必追「姐弟戀」陸劇4.《理智派生活》

圖／官方微博

劇中年齡差：女大 12 歲

近期熱播陸劇《亦舞之城》女主秦嵐的舊作，搭檔因《蒼蘭訣》人氣高漲的王鶴棣。

《理智派生活》改編自漫美小說《阿爾法守則》，劇中35歲的沈若歆（秦嵐 飾）是外界眼中的理智派精英女律師，卻在職場升遷與性別偏見的壓力下步步受挫。

圖／官方微博

就在她最疲憊、最孤單的階段，遇上了情感細膩、直率善良的年下助理祁曉（王鶴棣 飾），在貼身合作的日常中逐漸形成默契與依靠。

圖／官方微博

同時，她也面臨成熟穩重、條件完美的上司徐敏傑（李宗翰 飾）向她伸出橄欖枝。在理智與心動之間，沈若歆不得不面對人生中最關鍵的一次選擇。

陸劇《狙擊蝴蝶》於12月4日在Netflix、WeTV平台播出