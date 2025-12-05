你家隔壁的那個藥師：冬令進補，小心補錯反倒傷身！

2026 年即將登場，在全球經濟不穩、市場起伏更激烈的時代，如何「守住荷包」與「創造穩定收入」成了所有人最關心的年度課題，尤其在馬年能量強勢轉動之下，小孟老師特別提醒，今年象徵「黑馬一批」，穿上黑色或咖啡色，不僅能提升磁場，也是最能守財、開財的年度幸運色。

隨著木星、冥王星與天王星交替牽動財帛宮位，12 星座在 2026 的財運走勢可說是強弱差非常多：有人一路爆富，有人卻要精準理財避免被市場反噬。為了讓大家提前做好準備，這回女子漾特別整理 2026 年 12 星座最新財運排行榜，從「財運警示區」到「財運爆發區」，一次看懂該如何布局、何時出手、什麼該避開，讓你在動盪的大環境中依然保有翻身的底氣！

第12名：摩羯座 (Capricorn)

2026年對摩羯座來說，金錢管理是一場耐心與理智的考驗。由於冥王星長期停留在財帛宮，整年財務觀念會有推翻重建的傾向。雖然2月賺錢企圖心很旺，但容易衝動消費，例如看到喜歡的產品就立刻下訂單。從事投資或復業，切記不要貪心或聽信朋友推薦，否則可能出現短暫損失。此外，與他人有金錢往來時，因婚神星與冥王星多次逆行，易出現誤會或信任危機，建議凡事白紙黑字寫清楚，避免口頭約定導致關係緊張。整體若能堅守理性並懂得拒絕人情開銷，才能守住實際財富。

第11名：牧羊座 (Aries)

年初1月到4月天王星在財帛宮，財富運勢變化明顯。重點是穩定收支與避免情緒性消費。1月至2月容易在物質享受上花太多錢，像是突然決定換手機或購買昂貴設計師品牌犒賞自己。下半年，溝通宮位的土星逆行，會帶來一些財務突發事件，例如信用卡被盜刷、線上詐騙或因推薦參與高風險投資而虧損。9月、10月金錢動向不穩，容易出現退款遲收或合作分潤產生爭議。建議理財要簡化，少用信用卡或信用貸款，謹慎理財。

第10名：雙魚座 (Pisces)

雙魚座的財務狀況起伏明顯，需要在夢想與現實之間拿捏分寸。由於海王星與土星全年停留在財帛宮，雖然特別關注金錢安全，卻也容易陷入理財迷霧。3月水星逆行財帛宮，幾乎整個月都要當心轉帳出錯、線上付款或購物退貨出現問題。下半年海王星與土星相繼逆行，財務將進入重整期。更要留意容易因廣告誘惑購買昂貴家電或課程，甚至為浪漫關係花費不少金錢。建議減少感性花費，多用現金記錄支出，並在水逆期間三思而後行。

第9名：金牛座 (Taurus)

金牛座的財運穩中帶旺，重點是「會賺也會花」。5月至8月金星、太陽、火星和天王星陸續匯聚財帛宮，帶來多遠的收入機會，可能因專業技能、創意復業或臨時代班獲額外收入。但天王星能量不穩，容易因突發靈感而衝動購物或投資，例如看見折扣大買或被朋友推銷掏錢入股。下半年與家庭相關的支出會變多，如添購家電或房屋修繕。9月、10月財務起伏較大，容易為了舒壓或人情而花錢，甚至幫朋友代墊款項難收回。建議金牛座要記賬理財，分配預算，避免越賺越窮。另外，建議在房間擺放底盤為黑色或咖啡色的開運植物（如盆栽或仙人掌），有助於財運步步高升。

水瓶座因冥王星在本命宮，是財務變動明顯的一年。年初海王星和土星進入財帛宮，可能會讓你在保險、房租或稅務支出上感到壓力。2月至3月雖然有機會加薪或獲得臨時收入，但開銷也跟著增加，可能因旅行或報名進修課程而花費不少。7月至9月偏財運明顯升溫，可能因人脈合作或伴侶關係獲得獎金、公司分紅或投資收益。然而，也容易為情感、人情或面子做開銷，如請客送禮。整體而言，水瓶座若能靠實力與人脈創造收入，但若缺乏自制力，錢財容易流失。守住理性、學會拒絕是穩住財運的關鍵。

射手座財務運勢整體屬中等，但仍需留意波動。年初至3月眾星進駐財帛宮，雖帶來靈感與投資機會，但也容易衝動花錢，特別是在旅行或購物時。此時要特別注意親友借錢或合作投資的請求，尤其2月婚神的加持，容易被爛桃花或感情牽扯而亂花錢。5月天王星在不期宮，可能帶來突然的額外支出，如婚禮禮金或家庭聚會開銷。建議射手座理財要理性規劃，量入為出，這是穩定的關鍵點。

第6名：天蠍座 (Scorpio)

天蠍座財務運勢整體偏穩但仍有波動。上半年日常理財平穩，開銷主要來自日常生活與家庭支出。5月到年底偏財宮受心影響，可能有短期投資或合作機會，但也容易因突發意外支出而虧損，建議在此期間要避免借錢給他人，小心理財陷阱。10月愛神星進入第二宮，帶來小額偏財運提升（如分紅、獎金），但購物的慾望也會上升，特別是出國或網購高單價商品時。最好列出開銷清單，控制非必要支出。

第5名：天秤座 (Libra)

天秤座財運穩中帶旺，花費也隨之而來。上半年事業宮的木星帶來事業成長與收入增加的契機，3月至6月可能因升職、接案或拓展業務而獲得不錯的報酬。若從事設計、行銷、公關或藝術領域，靈感與人脈能轉化為實質收入。但偏財宮的天王星與愛神星聯動，意味著金錢流向不穩，建議避免情緒花費，理財上要多分散風險。下半年7月至10月是財務活躍期，8月太陽與水星同工位，帶來薪資調整、業績提升的好運。若有人告訴你投資ETF或虛擬貨幣，你有不錯的投資運。

第4名：處女座 (Virgo)

對處女座來說是穩中求進的一年，財運不錯但花費也多。上半年木星在人際交友宮位，帶來人脈與合作機會，3月至6月可因參與團體專案或朋友介紹獲額外收入。但要避免因朋友情面簽下不利條約，或因信任他人而代墊金錢。下半年8月至10月是賺與花的並進高峰期，收入可能來自兼職或專業進修帶來的紅利。但花錢慾望也提升，例如為形象升級或美化家居而花費。建議妥善記帳，設定儲蓄目標，今年將是讓你從畏懼金錢焦慮轉為讓錢為你工作的關鍵一年。

第3名：雙子座 (Gemini)

木星落入財帛宮，預示著雙子座在2026年財運水漲船高。木星長時間停留在財帛宮，加上4月愛神星進駐，帶來穩定收入與意外進賬的雙重喜訊。從春季開始，網拍、手作或自由接案等副業都能帶來穩定的現金流。5月到6月木星與水星同工位，理財思維清晰，適合規劃長期儲蓄或保險配置，並能靠口才、行銷溝通能力創造可觀收益。婚神星在第八宮，也象徵著伴侶或合作夥伴的財務助力轉強，可能一起投資房產或開啟副業。這一年只要你肯行動，荷包絕不會空。

第2名：獅子座 (Leo)

木星落入本命宮，對獅子座來說是金錢豐收的一年。強大的幸運能量讓你在工作與投資上都能吸引資源與機會。特別是8月水星、木星與太陽同工，行動力驚人，適合嘗試新的賺錢模式，如創業、復業或將興趣產品化至電商平台，可迅速見到收益。職場上容易因成果突出獲得加薪或紅利，甚至被挖角，待遇更優。整年金錢能量流動順暢，只要願意主動出擊並善用貴人運，正財與偏財皆能開出亮眼的成績單。

恭喜巨蟹座奪得榜首！木星在上半年進入本命宮，下半年落入財帛宮，預示著2026年是財運滿滿的一年。你敢於嘗試新的收入來源，可能因興趣副業或在網路銷售、投資專案中迎來意外紅利。4月、5月愛神與木星聯動，讓你在與人合作或情感互動中受惠，如伴侶共同創業或家人資金支持，財務壓力減輕。下半年8月至11月，木星、火星持續助陣財帛宮，帶來穩定的現金流，特別適合簽訂合約或規劃長期投資。巨蟹座的生活品質將會因此提升，可以順利存款、安排家庭旅遊，甚至購置房產或汽車。同時，婚神星與冥王星對偏財宮是好的影響，可能帶來伴侶或親友合作的投資機會，或獲得房地產、保險理賠等額外收入～