律政劇《即刻上場》熱度飆升！劇情介紹＋角色解析、五大必看亮點一次看懂。圖／即刻上場官方微博

2025 年底殺出重圍的青春律政劇《即刻上場》聲勢一路狂飆！改編自高人氣職場綜藝《令人心動的Offer》，劇集把律所實習生的日常拍得像真實版選秀生存戰。

圖／即刻上場官方微博

七名新人在頂尖律所展開高壓選拔，節奏緊湊、情緒飽滿，以律師事務所實習生的真實處境為核心，呈現一群年輕人在現實與理想之間摸索前行的故事。

由胡先煦、周依然、何藍逗領銜，集結新生代實力派陣容，於2025年11月29日在央視電視劇頻道首播，並於騰訊視頻同步上線。

《即刻上場》劇情簡介

圖／即刻上場官方微博

《即刻上場》將背景設定在頂尖律所「君安律師事務所」，所內每年以「識君計劃」選拔正式留用者。七名來自不同背景的法律系實習生脫穎而出，成為本屆競爭者。他們在資深律師的帶領下，面對租屋糾紛、物流司機理賠、企業侵權、跨國收購案等層層案件，從最初互相戒備到逐漸培養出真正的信任與默契。

劇情不只停留在法律攻防，更深入探討：「律師這份工作到底依靠的是什麼？」每個人在淘汰壓力、案件失敗、倫理掙扎中逐步看清自己——熱情、恐懼、倔強、脆弱，都成為推動他們成長的動力。最終，他們在殘酷的排名制度中悟出：初心比勝負更能決定他能不能走得更遠。

《即刻上場》演員角色介紹

劇中「君安七子」由多位95後演員飾演，角色鮮活、背景差異強烈，讓整部劇形成群像魅力。

江晨｜胡先煦 飾

圖／即刻上場官方微博

胡先煦童星出道，2016 年以《小別離》中叛逆卻仍保有善意的張小宇一角受到廣泛關注，之後以優異成績考入中央戲劇學院表演系，與易烊千璽、李蘭迪等人為同班同學。

他在《即刻上場》中飾演常春藤學霸江晨，表面冷靜、邏輯精準，實則在高壓競技制度下背負深層焦慮。過往人生幾乎未曾失手，直到進入君安律所，他才第一次直面挫敗與不確定。胡先煦運用細膩的情緒控制與富層次的爆發力，成功呈現江晨從壓抑到破茧的成長，使角色的內在弧線更加鮮明。

任家童｜周依然 飾

圖／即刻上場官方微博

外冷內熱、專業能力極強，是同批實習生中的「隱形王牌」。她冷靜的外表下藏著對公平與正義更深的執著。周依然借助細節表演，把角色的孤獨、倔強與勇氣都推到觀眾眼前。

郭小雨｜何藍逗 飾

圖／即刻上場官方微博

開朗樂觀、總能為團隊帶來溫度。看似軟萌，實則在案件中展現出驚人的韌性，讓人看到普通女孩也能靠努力站穩律師之路。

顏菲｜加奈那 飾

圖／即刻上場官方微博

加奈那在前陣子爆紅的《天地劍心》中飾演卿離備受矚目，而在《即刻上場》中，她化身為企二代顏菲。顏菲看似擁有得天獨厚的資源，卻同時背負著「早已被安排好的人生」這份無形壓力，在家族期待與自我追尋之間不斷拉扯。

加奈那以細膩自然的表演捕捉角色的矛盾感：既想證明自己，又害怕失敗；既不願被框住，也無法真正抽離。她讓顏菲的掙扎與成長具體可感，使角色不僅亮眼，更具有情感重量。

王路｜王鏘 飾

圖／即刻上場官方微博

被稱作「行走的時間機器」，做事精準、節奏飛快，是團隊效率擔當。看似強勢，其實也渴望被肯定。

李珂｜劉海寬 飾

圖／即刻上場官方微博

劉海寬因 2019 年在《陳情令》中飾演藍曦臣而受到廣泛關注，此後逐步累積起穩定人氣。在《即刻上場》中，他飾演圓滑精明、消息靈通的「社交型實習生」李珂。這個角色懂得察言觀色、善於取得資訊，看似游刃有餘，實則也在權力與生存之間小心拿捏界線。

黃月｜黃婷婷 飾

圖／即刻上場官方微博

黃婷婷現為中國大型女子偶像團體 SNH48 的暫休成員，在《即刻上場》中飾演擅長編程的理工背景實習生黃月。她思維理性、做事精準，面對案件總能以數據與邏輯切入分析，也因為與眾不同的專業背景，在律所這個以文科人才為主的環境中特別醒目。

周年｜李樂 飾

圖／即刻上場官方微博

四年級律師、七位實習生的帶教助理。既是學長也是「考官」，他的取捨與判斷，成為劇中一大推動力。

《即刻上場》五大劇集亮點

《即刻上場》劇集亮點1. 競技制度拉滿緊張感

圖／即刻上場官方微博

「識君計劃」採用積分制運作，使每一宗案件都成為無法重來的實戰考核。實習生面對的不是簡單的勝負，而是專業能力、心理承受度與人性選擇的多重考驗。

圖／即刻上場官方微博

每次出手都關乎排名、淘汰與未來去留，競技壓力逼迫他們正視自己的缺點，也暴露出職場運作的殘酷真相。這種制度設計讓劇集充滿逼真的職場張力，使觀眾得以看見青年律師在高壓環境中如何被推著成長。

《即刻上場》劇集亮點2. 社會議題案件貼近現實

圖／即刻上場官方微博

《即刻上場》的案件多取材自職場紀實節目與法律界的真實案例，從租屋糾紛、勞務受傷理賠，到企業侵權與跨部門責任爭議，每一宗都能在現實社會中找到對應案例。

圖／即刻上場官方微博

劇集以務實筆法呈現法律在具體情境中的運作方式，讓觀眾看見制度如何推動、如何受限，又如何在細節中暴露矛盾，這些案件不僅推動劇情，也成為觀眾理解法律職場現實的一扇窗口。

《即刻上場》劇集亮點3. 青年群像的成長力量

圖／即刻上場官方微博

學霸、企二代、理工宅、社交高手……七位實習生背後有七種不同的家庭背景與職涯憧憬，也因此走出七條截然不同的成長曲線。他們起初彼此試探、互相戒備，在高壓競爭中小心翼翼地保護自己；隨著案件推進與難關接連而來，這群年輕人逐漸學會協作，從「各自為戰」走向「並肩作戰」。

圖／即刻上場官方微博

《即刻上場》劇集亮點4. 劇綜聯動模式的創新嘗試

圖／即刻上場官方微博

依托《令人心動的Offer》多年累積的職場觀察與法律行業調研，《即刻上場》將綜藝的真實視角轉化為戲劇敘事的骨架，使內容從選題、案件設計到律政流程都更貼近新人律師的實際處境。

圖／即刻上場官方微博

劇集不僅回應節目中所呈現的新人困境，更進一步以戲劇形式深化實習生在大型律所中的壓力來源、職場策略與成長軌跡。這種「綜藝現實感＋戲劇敘事力」的結合，讓《即刻上場》具備近乎紀錄片般的細膩質地，也成為本劇獨特的敘事亮點之一。

《即刻上場》劇集亮點5. 三年田調打造的專業度

圖／即刻上場官方微博

《即刻上場》最引人注目的亮點之一，就是它的劇本並非「閉門造車」。編劇張巍延續《長大》對實習生題材的興趣，這次將舞台搬進律師事務所，並投入長達三年的田野調查。她訪問了數十位執業律師，蒐集真實案例、內部流程與新人最容易踩的職場痛點，確保劇情能真正反映法律界的日常。

圖／即刻上場官方微博

在此過程中，劇組甚至請來剛入行的律師張奉祥協助，將艱深的法律程序轉化為觀眾能快速理解的戲劇語言，讓每宗案件既具專業性，也兼具敘事張力。這樣的「深度調研＋戲劇轉換」模式，使《即刻上場》呈現出少見的法律職場真實感。