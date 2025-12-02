「我不能停，因為孩子在等！」布袋音樂節實踐永續教育 用音樂點亮偏鄉影響力

記者/鄭欣宜報導

不能停的信念！來自布袋超人的溫暖故事

在嘉義布袋港，一場以教育為核心的社區慶典即將邁入第三年。這場盛事的背後，是台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈深植於心的堅定信念：「只有一個信念，我不能停，因為孩子在等」。這份承諾是理念，更是透過個人化故事體現的教育影響力。

協會致力教育永續，成立BYSO是全國首創的跨校合作模式樂團，畢業學生可持續參予，展現永續教育與傳承的理念。圖/台灣科藝文教協會提供

一位布新國小畢業、現就讀布袋國中的女孩，在信中對蕭理事長（孩子們口中的「布袋超人」）寫下：「我知道我還沒有很好，但我知道只要肯學就一定會好。希望BYSO青少年交響樂團可以更好」。這位孩子曾是個非常害羞的學童，卻在音樂中找到了自信，並願意開始教導學弟妹。這正是蕭理事長所稱「教育永續最真實的樣子」看著孩子從被教導到願意教人、從被照顧到願意照顧別人。這種流動的愛，為布袋音樂節注入了最深沉的感動與持續永續經營的動力。

畢業學生回饋信，以及孩子口中的布袋超人：科藝創辦人蕭愉霈理事長。圖/台灣科藝文教協會提供

以科藝為能的廣泛教育行動 十年文化ESG實踐

台灣科藝文教協會的成立，源於看到了偏鄉藝術及科技教育的迫切需要。協會不只關注音樂，更積極實踐「音樂為本、語言為橋、科學為能」的多元教育願景。

在科學教育領域，協會積極引進AI相關課程的努力，透過科學闖關遊戲等方式，建立孩童對科學的啟發及興趣。同時，協會亦已成功爭取到超過5千堂英語課的資源，並將其廣泛散播至偏鄉，藉此彰顯其在多元教育層面上的巨大貢獻。

音樂對於品格素養的養成極為重要，並可透過大型表演活動讓孩子展現自信及開拓視野。圖為第二屆布袋音樂節記者會現場。圖/台灣科藝文教協會提供

此外，布袋音樂節的成功舉辦，離不開核心企業夥伴對文化ESG的長期實踐。協辦單位創璟國際品牌顧問的褚若堯和盛德好整合行銷的林士豪創辦人，與蕭理事長之間的緣分，並非只始於第一屆布袋音樂節，而是十幾年來默默推動偏鄉教育的夥伴。他們與協會共同努力，連結多方資源，以企業力量持續對偏鄉進行教育倡議，是實現永續教育不可或缺的推手。

布袋音樂節核心主軸：以孩子視野出發

布袋音樂節的設計方向與主要概念，始終以孩子的視野為出發。這場盛會作為協會的核心展示平台，其主軸理念旨在達成三大教育目標。

第一，品格養成與建立自信。協會認為音樂教育可以為孩子帶來品行的養成，透過樂團訓練讓他們增加自信、在各方面更為穩定。學童們學會了成就別人、幫助別人，並自願回到協會擔任志工，形成愛的教育循環。

第二，拓展視野與生活經驗。透過大型表演活動，讓學童有機會與國內各職業樂團的知名音樂家共同演出，例如與帶來國際級超高水準演出的台北市民交響樂團一同登台。這使原本只能接觸學校現有樂器的小孩們，獲得「看」與「聽」的機會，從而拓展學童視野及生活經驗。

第三，教育永續與多元學習。協會致力於永續發展，並為此編列預算向企業募款，成立了布袋青少年交響樂團（BYSO）。BYSO是集結布袋鎮內五所中、小學進行跨校合作的台灣首創樂團，將教育資源透過具體行動撒到偏鄉。

第三屆布袋音樂節融合了藝文表演和益智闖關活動，還有市集和煙火表演，非常精彩！圖/台灣科藝文教協會提供

年度教育盛事預告 BYSO首演與科藝亮點

第三屆布袋音樂節將是BYSO首年發表的重要舞台，其公開亮相預計將成為活動的媒體亮點。BYSO將與多組專業樂團進行大合奏，展現偏鄉孩子們的努力與成果。

除了精彩的藝文表演，活動當日的教育體驗區也全面升級：現場將有無人機體驗、多組機器人及科學遊戲，透過科學闖關攤位活絡人潮並獲取科學小知識。此外，教育體驗區也肩負社會倡議的責任，將設有政令宣導及生態保育相關推廣攤位，因其皆為現今社會重要議題。協會的專屬公仔見面會也將於當日登場。

教育市集現場，透過有趣的益智遊戲得到啟發。圖/台灣科藝文教協會提供

這場結合永續教育、文化ESG和在地力量的盛會，將於114年12月07日在布袋港旅客服務中心盛大舉辦，活動將從上午九點由新塭國小舞龍團開幕表演開始，至傍晚以永豐煙火製造企業股份有限公司贊助的高空煙火閉幕。歡迎各界一同蒞臨，支持這股持續在偏鄉循環流動的教育影響力。也歡民眾點入台灣科藝文教協會的官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/LightForGrowth/，查看最新活動資訊。