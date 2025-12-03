回應那些無謂的攻擊！講得再多 Meghan Trainor 就只是〈Still Don't Care〉！

via Meghan Trainor's Instagram

Hi there，其實也沒有過很久，去年才發行了上一張專輯《Timeless》(2024) 的Meghan Trainor，今年腳步也沒有停下，在上個月釋出了最新單曲〈Still Don't Care〉(2025)。其實最近算是一個蠻有趣的時間點，因為自從上一次的專輯發行之後 Meghan 就一直保持健康的飲食及作息，加上規律的運動之後他變成了比較瘦的模樣，和之前唱著〈All About The Bass〉(2014) 的棉花糖女孩大相逕庭，所以頂著這個大家看見後會稍微愣一下的樣子出現，這首〈Still Don't Care〉是蠻關鍵的一首歌。

預計收錄在明年發行的專輯《Toy with Me》(2026) 中，這首〈Still Don't Care〉算是應運而生，在 Meghan 在瘦身有成後遭到了一些批評及輿論，有人覺得他已經不再堅持做自己的原則，也有人覺得他拋棄了自己原本最初的模樣，總之他瘦下來的這件事招來了不少不理智的評論；對此 Meghan 只表示不，他只不過是想要讓自己健康一點，在生了兩個孩子之後，醫生告知他健康及保養的重要性，所以他才會開始自律的生活，因為自身健康而做出的改變，使他根本不太在乎這些流言蜚語。

我倒是蠻欣賞這首勇於發表自己心聲的〈Still Don't Care〉，在歌曲中藏著 Meghan 這陣子以來所以忍受的內心，單純因為變成更好的自己就被言語攻擊實在有些無辜。因此我蠻喜歡他在歌曲中的態度，用不理不睬去回應那些莫名其妙的評論，或許就是最好的反擊，即便輿論傳得再怎麼難聽、再怎麼人身攻擊，有什麼比根本不把對方放在眼裡還要灑脫帥氣呢？

而在音樂風格方面遭到了一些微詞，某些媒體認為這又是一首泡泡糖曲風的歌，就跟 Meghan 過往被大家熟悉的歌曲一樣。不過必須說這次聽過之後除了確實有 Meghan 的個人特色之外幣，個人認為和泡泡糖曲風還是有蠻明顯的差異，他這次在原先擅長的流行風格中，又融合了來自1980年代的那種 Funk 風格，並且也聽見了些許 Disco 的影子，其實算是蠻不一樣的嘗試了，再加上他一如往常穩定的歌聲，這首〈Still Don't Care〉我是很推薦一聽的！

而〈Still Don't Care〉的 MV 也給出蠻不同的感覺，以往在畫面中充斥著不少飽和顏色的事物，這次就只有 Meghan 本人穿著很鮮豔的服裝，走進大街小巷中拍攝，在這樣沒有特別架設佈景的情況下，一切場景都是很生活化的，所以也就能夠顯得 Meghan 一個人穿著華麗的表演服裝有多麼突兀，也同時呼應了歌名〈Still Don't Care〉，即便整條街上就只有自己穿的最特別他也不在乎。這種用簡單的方式去象徵出歌曲主題的手法倒是蠻不錯的，並且也能在 MV 裡看到拍攝時路人最直接的反應，不得不說這樣介於設計好及真實呈現之間的影片實在是蠻有趣。

Meghan Trainor 將收錄著〈Still Don't Care〉的新專輯《Toy With Me》，會在明年的4月24日發行，他曾說過其實音樂的一切他都已經處理完畢了，想要發出來是可以隨時發出來的，但考慮到宣傳策略以及唱片壓製的時間，才把日期往後排了一點。我覺得這樣的安排也好，如果是最近直接發行專輯會遇到聖誕節風潮，很可能關注度就直接被掩蓋掉了，在上一張專輯表現普普的情況下，真心希望 Meghan 的新專輯可以再來點熱烈的迴響啊！

