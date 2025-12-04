賺不賣、賠不賣、跌不看——最傷本金的不是市場，而是人性

2025-12-04 08:00 廖嘉紅

「賺10萬不賣，因為以為會賺更多；賠10萬不賣，因為不想承認自己錯了；跌到最後，只剩下『眼不見為淨』在撐面子。」說真的，這不是行情問題，這是人性問題。你是不是也曾盯著自己的部位想過：「再等一下啦，它應該會回來吧？」

---

不只是一般投資人，連專業機構也會踩進同樣的心魔。

最近被玉山金控收購的三商人壽，就是最典型的一例：

2020 年新冠疫情爆發時，因擔心市場重挫，為了「保護淨值」，投資部門買進台灣50反1 ETF；結果台股迅速 V 型反彈，反向商品一路下跌。真正的問題不是判斷錯誤，而是在反轉後沒有及時認錯、停損、撤退。一直等、一直撐，期待「它會回來吧？」直到 2021 年才陸續出清，最終認列至少 20.6 億虧損，讓淨值與資本適足率承受巨大壓力。這不是技術問題，是同一種人性：不甘心、不想承認錯誤、期待奇蹟反轉。最難戰勝的不是市場，而是自己的心！

---

1️⃣賺10萬不賣＝貪婪＋錨定效應

心裡總會偷偷錨住「更高的價格」，明明已經賺到了，卻想著：「萬一明天再漲怎麼辦？」不是市場在誘惑你，是你的腦袋在跟自己賭。

---

2️⃣賠10萬不賣，是損失規避

人天生討厭認錯，賣掉等於承認自己看錯。所以乾脆抱著虧損不動，甚至自我安慰：「我是在長期投資。」其實你不是長期投資，是被套牢到長期。

---

3️⃣ 跌到眼不見心不煩＝鴕鳥效應

虧太多時，人會本能逃避：不看 app、不看損益、不提這件事。R姐也曾經發生過，但市場不會因為你不看，就變好。

---

❤️成熟的投資，先管好心，才能管好錢

我看過太多人因為這三個心魔，把小虧變大虧，把好盤變壞盤。賺了怕賣太早，賠了怕認太快，最後用「眼不見為淨」麻痺自己，卻傷了本金。真正的投資能力，不在於選股，而在於你能不能看懂自己！

---

✅如何破解這三大心魔？這三招務實又能落地。

1️⃣出場紀律：事前定規則。

＋15% 賣一半，＋20% 全出。用紀律接管情緒。

2️⃣止損機制：承認沉沒成本。

每檔設定最大可承受損失（如 -20%）。超過就走，不討論、不猶豫。想要攤平，虧損越來越大

3️⃣反鴕鳥習慣：建立固定檢視日。

每月 1 號用 10 分鐘檢視一次部位。理由不在 → 撤退；理由還在 → 調整。

---

市場永遠會變，人性永遠不變。能戰勝心魔的人，才戰得過行情。

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr-------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁：Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#人性 #玉山 #台股 #股市 #財富傳承

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
往下滑看更多精彩文章
鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

2025-11-20 13:25 女子漾／編輯ANDREA

一眨眼就要來到年末了！2025年星座運勢，在年底哪些星座有機會鹹魚翻身呢？這些星座的好運背後，各有不同的原因支撐他們迎來突破和提升，值得期待呀！想知道就一起往下來看看！

1.巨蟹座

全方位幸運加持 巨蟹座2025年整體運勢強勁，年底前事業與財運特別旺盛，受到貴人相助及個人努力，工作上有升職加薪的機會，財富不僅正財穩定，偏財運也極佳。這一年巨蟹能脫穎而出，經濟狀況顯著改善，甚至學生也可能因獎學金收益增加收入。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

2.水瓶座

創新思維激發事業飛躍 水瓶座從年末開始，將結束霉運，迎來事業與財運的雙重起飛，靠著前期積累的創意和領導能力，在職場及創業場域表現出色。水瓶的獨特思維與行動力，讓他們能抓住機會突破瓶頸，收入與事業水平水漲船高。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

3.金牛座

穩中求升，財務漸趨穩定 一向務實穩健的金牛座，2025年底財運持續向上。過去半年若曾感運勢停滯，年底將逐步突破，財務狀況改善，甚至有意外收入。感情和事業也同時穩定成長，整體生活品質提升，持續努力與耐心是關鍵。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

4.摩羯座

踏實耕耘迎來回報 摩羯座在2025年末將見證長期堅持的成果，工作實力獲得承認，升職加薪機會明顯，這是摩羯努力和責任感的回報，事業發展順利，收入穩定提升，打造穩健的生活基礎。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

以上這四個星座的共同特徵是在年底前，借助內心的堅定、環境的轉機以及貴人助力，把握關鍵時機實現逆轉翻身，迎接光明且富有成效的2026年。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#貴人 #水瓶座 #摩羯座 #巨蟹座 #金錢運 #事業運 #星座運勢 #12星座運勢 #2025年12月運勢

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
往下滑看更多精彩文章
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

2025-11-24 12:27 女子漾／編輯張念慈
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節24 日正式開跑！首日一早，內湖等熱門賣場在8點開門前，就已經累積超過200至250人排隊，有民眾清晨6點20分就到場卡位。本次好市多優惠規模加碼，參與折扣的商品超過500，涵蓋3C家電、寢具服裝、日用品、聖誕節慶佈置等，本篇整理「好市多黑五」限量商品，從家電升級、保健補貨到年底送禮，讓你一次買齊。

編輯推薦

好市多黑色購物節怎麼逛？營業時間＋限量規則一次看

1 活動日期與營業時間

1）活動期間：2025 年 11 月 24 日（一）至 11 月 30 日（日），連續 7 天。

2）營業時間：全台賣場早上 8:00 至晚上 21:30（實際以各分店公告為準）。

3）停車小提醒：多數賣場在開門前約 30 分鐘就會開放停車場，想卡位電視、冰箱、熱門家電，建議提早進場。

2 限量商品與購買規則

1）黑五期間每天都會推出「當日限定」優惠，沒有賣完才可能延續到隔日，熱門家電與 3C 幾乎首日就被掃光。

2）部分商品有「每卡限購一組」等規則，想囤貨可以揪家人好友一起分開結帳。

3）很多黑五價不會提前寫在 DM 上，需要認明價標上的「現減」或黑五標示，才是本檔黑五正式優惠。

3 每日優惠怎麼看

1）好市多會在每天下午於官方 FB、IG 和 App 公布「隔天」的部分精選商品，價格則統一以賣場實際標示為準。

2）想買高單價又限量的家電，建議：前一天先看好清單，隔天早上 8 點前到場排隊，成功率最高。

黑鑽卡＋聯名卡加碼：好市多優惠怎麼刷最划算？

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

今年好市多黑五特別主打「家電升級族」，搭配富邦 Costco 聯名卡與黑鑽卡，可以把折扣拉到最大。

1 富邦 Costco 聯名卡分期優惠

1）活動期間，於好市多店內單筆刷卡滿 1,000 元即可分期，最長可分 30 期。

2）2025 年底前申辦 12 至 30 期分期，筆筆享有該筆金額「前 3 期免息」。

3）大型家電再加碼基本安裝服務，等於把一次性負擔攤長，又不用多付利息。

2 黑鑽卡黑五回饋

1）實體賣場：黑鑽卡 2% 回饋，搭配富邦聯名卡約可拿到合計 4% 左右回饋。

2）線上購物：黑鑽卡 2% 回饋，加上聯名卡約 3% 回饋，合計約 5%。

3 資深會員隱藏福利

1）續卡滿 20 年：可免費兌換烤雞 1 份。

2）續卡滿 25 年：可免費兌換披薩 1 個。

3）兌換方式：好市多會透過電子郵件或實體信件寄出券，記得檢查信箱不要漏領。

對有計畫在好市多黑五 2025 入手高單價家電的會員來說，「折扣＋回饋＋分期免息」同時啟動，是今年最大亮點。

必搶家電 3C：電視、冰箱、洗衣機一次換新

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

首日好市多黑五就釋出多款高折扣的 3C、家電，賣場實際觀察顯示，85 吋 QLED 顯示器、兩件式家庭劇院組、Dyson 空氣清淨機人氣最高。以下整理代表性重點：

影視家電：電視＋家庭劇院

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TCL 65 吋 QLED 顯示器（65PTK）：原價 23,499 元，省 5,000 元，優惠價 18,499 元。

2 PHILIPS 75 吋 MiniLED 顯示器（75MLED800）：原價 44,799 元，省 9,000 元，優惠價 35,799 元。

3 PHILIPS 55 吋 MiniLED 顯示器（55MLED800）：原價 22,999 元，省 4,600 元，優惠價 18,399 元。

4 三星 85 吋 NEO QLED 顯示器：直接狂省 27,000 元，被視為今年好市多黑五首日「最殺電視王」。

5 BOSE SMART SOUNDBAR 500（含BASS MODULE 500）：原價29,999元，省8,000元，優惠價21,999元。

6 OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD）：原價 12,499 元，省 2,500 元，優惠價 9,999 元。

7 JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冰箱、洗衣機、冷凍櫃

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 SHARP 528L 四門對開冰箱（SJ-DF53F-SL）：原價 44,499 元，省 9,200 元，優惠價 35,299 元。

2 SAMSUNG 655L AI 對開冰箱（RS70F65Q4TTW）：原價 52,999 元，省 13,000 元，優惠價 39,999 元。

3 LG 21 公斤滾筒洗衣機（WD-S21VB）：原價 35,999 元，省 7,300 元，優惠價 28,699 元。

4 TCL 272 公升直立式無霜冷凍櫃：原價 14,299 元，省 4,300 元，優惠價壓在 9,999 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

筆電、遊戲主機、配件

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 ASUS 15.6 吋筆記型電腦：原價 21,399 元，省 4,400 元，優惠價 16,999 元。

2 SONY PS5 Slim 主機遊戲雙手把同捆組：原價 19,199 元，省 3,400 元，優惠價 15,799 元。

3 ANKER 三合一磁吸無線充電器（B25M5W11）：原價 2,699 元，省 700 元，優惠價 1,999 元。

4 JLAB Wireless Earbuds 降噪真無線藍牙耳機：原價 4,999 元，省 1,000 元，優惠價 3,999 元。

5 SWANN 4K WiFi NVR 無線攝影機組（含 64GB SD 卡＋3 顆鏡頭）：原價 14,999 元，省 4,500 元，優惠價 10,499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冬季保暖電器、吹風機

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TESCOM 雙電壓摺疊吹風機：原價 3,399 元，省 700 元，特價 2,699 元。

2 DYSON 三合一空氣清淨機：原價 11,899 元，省 1,200 元，特價 10,699 元，是現場詢問度最高的小家電之一。

3 LUMENA Foot Heater 暖足器（WP1）：原價 1,829 元，省 400 元，優惠價 1,429 元。

4 KOVEA Cubic Heater 可攜式不鏽鋼暖爐：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

5 AIRMATE 壁爐電暖器（Infrared Stove）：原價 2,549 元，省 550 元，優惠價 1,999 元。

6 LUMENA 陶瓷電暖器（POT1）：原價 2,399 元，省 550 元，優惠價 1,849 元。

7 AIRMATE 對流式電暖器（HC1222FUR）：原價 5,899 元，省 1,200 元，優惠價 4,699 元。

8 BAYSIDE Fireplace Console 紅外線電暖爐（179×48×77 公分）：原價 16,899 元，省 3,900 元，優惠價 12,999 元。

如果你今年有「整組換電視＋劇院＋冷氣家電」的計畫，好市多黑五 2025 基本上就是官方指定出手機會。

好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

日用品、美妝保健、服飾：好事多黑五囤貨清單

除了大件家電，好市多黑五的強項還有：美妝保養、洗沐髮品、女性生理用品、保健品與冬季服飾，全都實打實下折。

生活、美妝、洗沐類

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液（850ml×3＋100ml）：原價 1,839 元，省 450 元，優惠價 1,389 元。

2 SU:M37 活水潤澤酵能水凝霜 120ml＋50ml：原價 1,129 元，省 260 元，優惠價 869 元。

3 CeraVe 長效潤澤修護霜（542g×2 入）：原價 1,199 元，省 250 元，優惠價 949 元。

4 Olay 膠原精華液 30ml×2 入：原價 1,299 元，省 300 元，優惠價 999 元。

5 STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30ml＋15ml：原價 2,699 元，省 750 元，優惠價 1,949 元。

6 HERBAL ESSENCES 草本洗髮露 400ml×3（迷迭香／葡萄柚／草莓）：原價 629 元，省 150 元，優惠價 479 元。

7 Australian Botanical Soap 植物精油香皂 8 入＋洗手乳 1 入：原價 539 元，省 120 元，優惠價 419 元。

8 巴黎萊雅金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭 100ml×2 入：原價 839 元，省 180 元，優惠價 659 元。

9 落建頭皮洗髮露 900ml×2 入（不同款皆有折扣）：原價 839〜999 元，現省 180〜200 元，優惠價約 659〜799 元。

10 Dr. Groot 啤酒酵母洗髮精 700ml＋150ml：原價 749 元，省 180 元，優惠價 569 元。

11 吉列極光刮鬍刀旅行盒組：原價 1,349 元，省 420 元，優惠價 929 元。

12 蘇菲安心褲、導管式衛生棉條、好自在熊抱歡安睡褲等女性生理用品：不同品項現省約 110〜210 元不等，是女生們黑五最適合囤的類別之一。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

保健品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BODY GOALS 全素多效豌豆蛋白飲：原價 889 元，省 190 元，特價 699 元。

2 威德益生菌（睡前專用）：原價 1,869 元，省 380 元，特價 1,489 元。

3 天地合補水亮膠原美顏飲 30ml×21 入：原價 899 元，省 200 元，優惠價 699 元。

4 HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g 補充包）：原價 729 元，省 164 元，優惠價 565 元。

5 Move Free 葡萄糖胺 6 合 1 精華飲（25ml×30 包）：原價 1,299 元，省 260 元，優惠價 1,039 元。

6 Sports Research Omega-3 濃縮魚油（150 粒）：原價 1,269 元，省 260 元，優惠價 1,009 元。

7 One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠（160 錠）：原價 749 元，省 230 元，優惠價 519 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

服飾、保暖單品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 女刷毛牛仔外套（美國尺寸 S–L）：原價 1,139 元，省 240 元，優惠價 899 元。

2 Gerry 兒童外套 XS–M：原價 599 元，省 120 元，優惠價 479 元。

3 Sunday Afternoons 漁夫帽：原價 569 元，省 160 元，優惠價 409 元。

4 Tommy Hilfiger 男長褲：原價 939 元，省 190 元，優惠價 749 元。

5 Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套：原價 1,679 元，省 350 元，優惠價 1,329 元。

6 32 DEGREES 男女羽絨背心：女款原價 749 元，省 150 元，優惠價 599 元；男款原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

7 WEATHERPROOF 男女外套（短版風衣、填充外套等）：各款約省 240〜300 元不等。

8 FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋：原價 1,899 元，省 600 元，優惠價 1,299 元。

9 LEVI’S 男圓領短袖三件組：原價 639 元，省 140 元，優惠價 499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

吃貨必看：早餐穀片、零食、咖啡、和牛都在降價

對很多人來說，好市多黑五最有感的其實是「冰箱與零食櫃補貨」。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 穀片、零食、魚鬆絲

1）Kellogg’s 杏仁玉米片 600g×2 包：原價 339 元，省 70 元，優惠價 269 元。

2）巧克力法蘭酥（11g×60 入）：原價 399 元，省 100 元，優惠價 299 元。

3）卡迪那玉米糙米脆片（70g×10 包）：原價 279 元，省 80 元，優惠價 199 元。

4）大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲 720g：原價 295 元，省 70 元，優惠價 225 元。

2 飲品、咖啡、啤酒

1）EVIAN 法國天然礦泉水 30 罐：原價 819 元，省 170 元，特價 649 元。

2）老舊金山拿鐵二合一（20g×125 包）：原價 769 元，省 160 元，優惠價 609 元，本次黑五官方點名的人氣咖啡。

3）HEINEKEN 海尼根啤酒 473ml×24 罐：原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

3 生鮮肉品、冷凍食品

1）日本 A4 和牛紐約客真空包：每公斤下殺 550 元，現場數量有限，是今年好市多黑五 2025 討論度很高的肉品。

2）卜蜂冷凍日式唐揚炸雞：特價 339 元，被不少人視為冷凍庫必備宵夜。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#懶人包 #好市多優惠 #好市多黑色購物節 #好市多黑五 2025

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
往下滑看更多精彩文章
《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

2025-11-30 10:05 女子漾／編輯張念慈
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

陸劇《亦舞之城》甫開播就登上Netflix收視榜，這部劇集由鍾漢良秦嵐主演，改編自青衫落拓小說《誰在時間的彼岸》。劇情以「十二年後的破鏡重圓」為主軸，搭配芭蕾舞者與紅酒莊主的職人設定，播出前即在微博累積高討論度，優酷預約量突破百萬，相關話題播放量超過8億次，被視為2025年末最受關注的都市情感劇之一。

編輯推薦

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

劇情聚焦「十二年後的再愛一次」

《亦舞之城》講述知名芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，意外重逢昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）。兩人曾在大學時期相戀，卻因誤會分手，十二年間各自承受原生家庭與情感創傷。

回國後的譚思婷原本想重新尋找人生方向，卻在一次場合與馮睿對上眼神，被迫面對那段被封存多年的情感。而此時的馮睿已是紅酒莊主，並獨自撫養兒子樂樂十二年，身邊還有現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）。

兩人在重逢、試探、克制與心動中，逐漸解開過往誤會，也在現實壓力中尋找重新相愛的勇氣。全劇共 28 集，於四川成都、阿壩、甘孜等地實景拍攝，以芭蕾、紅酒與城市風景交織出成年情感的細膩質地。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點1：鍾漢良開闢「破鏡重圓賽道」

鍾漢良繼《何以笙簫默》、《今生有你》後，再度出演深情型男主，這次飾演獨自撫養孩子的單親爸爸馮睿，角色身上兼具成熟魅力與內斂遺憾。網友笑稱他是「等待專業戶」，這次更把等待時間拉到十二年，也讓角色情感層次更加厚重。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點2：秦嵐芭蕾舞者形象亮眼　從白月光變成主動追愛的人

秦嵐飾演藝術家譚思婷，不僅氣質貼合芭蕾舞者，角色更展現成熟女性的堅韌與溫柔。退役後的譚思婷選擇主動尋回遺憾的感情，與過往作品相比更具情感力量。秦嵐以原聲演出、眼神戲成為亮點，被觀眾形容是「白月光降臨」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點3：一開局就是三人修羅場

馮睿身邊的現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）與初戀譚思婷相遇後，三人的情緒暗戰迅速升溫。劇中最受討論的一幕，是溫佩妍主動邀請譚思婷到家中吃飯，在看似平靜的餐桌上，譚思婷一句「我們是初戀」瞬間引爆張力。

無須大吵，三人細微的表情變化就讓觀眾感到窒息，被稱為「2025最抓馬修羅場」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點4：劉俊傑×馬薇薇打造「破鏡重圓宇宙」

導演劉俊傑曾執導《何以笙簫默》、《涼生，我們可不可以不憂傷》、《今生有你》，與鍾漢良合作多次。本次由他與馬薇薇共同執導，再度聚焦熟齡愛情，以光影美學、留白鏡頭與細膩情感聞名。

預告中雨夜相擁、鋼琴密語等名場面已先行出圈，被網友封為「中偶愛情天花板」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點5：芭蕾×紅酒的雙職人世界

《亦舞之城》不僅是愛情劇，也呈現兩個職業領域：

芭蕾線：譚思婷面臨退役、身體極限，並投入培育舞者，呈現藝術家的不確定與執著。

紅酒線：馮睿經營葡萄園與酒莊，象徵「時間沉澱感情」。

兩條主線相互映照，使人物情感更具層次。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點6：四川實景拍攝帶出城市與藝術美學

影集取景於成都、阿壩、甘孜，從東郊記憶文創園到雪山草地，都呈現城市煙火與藝術氣息交織的畫面。芭蕾舞台、排練室、酒窖、葡萄園等空間成為角色心境延伸，使整部劇帶有電影質感。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點7：28集快節奏不灌水　播出平台一次看

《亦舞之城》共28集，每集約45分鐘，以精練敘事呈現熟齡情感故事。

播出資訊如下：

首播：2025 年 11 月 27 日 19:30

平台：優酷全網獨播、浙江衛視同步播出、Netflix也可收看

更新方式：首更 3 集，其後每日更新 1～2 集

SVIP：每日可提前多看一集

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

演員與角色介紹

鍾漢良 飾 馮睿

紅酒莊主、單親爸爸，成熟內斂，在初戀回歸後面臨艱難選擇。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

秦嵐 飾 譚思婷

知名芭蕾舞藝術家，退役回國尋找人生方向，與昔日戀人重逢後心境翻覆。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

白冰 飾 溫佩妍

馮睿現任未婚妻，鋼琴老師，氣質優雅但內心壓抑。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王冠逸 飾 王澤遠

理性穩重的關鍵人物，參與織構劇中的情感與事業線。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王一舟、張云琪

分別飾演職場、家族與藝術圈的重要角色，構成城市群像。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

《亦舞之城》以熟齡情感切入，掀起年底討論熱潮

《亦舞之城》以破鏡重圓、三角情感、芭蕾與紅酒的雙職人線為核心，開播首日即登上多項熱門榜單。劇評認為，本劇以成熟敘事取代狗血衝突，呈現成年人在責任、傷痛與餘生抉擇中的真實樣貌，是今年度難得的熟齡愛情代表作。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#秦嵐 #鍾漢良 #亦舞之城 #陸劇分享

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」
往下滑看更多精彩文章
2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #人脈 #屬蛇 #屬豬 #屬狗 #屬兔 #生肖虎 #犯太歲 #生肖運勢 #2026年

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

最新文章

【動畫推薦】《Gachiakuta》街頭塗鴉美學與極致戰鬥作畫完美融合的視覺盛宴

【動畫推薦】《Gachiakuta》街頭塗鴉美學與極致戰鬥作畫完美融合的視覺盛宴

#電視動畫 #戲劇推薦 #分享 #消防 #繼承

I'm Sylvia 2025.12.04 19
鹽酥雞點300元太貴？台男列女友「11件拜金行為」！眾人傻眼：標準這麼低嗎？

鹽酥雞點300元太貴？台男列女友「11件拜金行為」！眾人傻眼：標準這麼低嗎？

#鹹酥雞 #食物 #大坑 #消費 #金錢

造咖 2025.12.04 15
裝潢前必看清單！最值得一次到位的居家設備TOP 10　入住後才知有多重要

裝潢前必看清單！最值得一次到位的居家設備TOP 10　入住後才知有多重要

#清潔 #馬桶

網路溫度計DailyView 2025.12.04 1022
轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

#2026年 #水瓶座 #射手座 #星座運勢 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座

女子漾／編輯張念慈 2025.12.04 182
賺不賣、賠不賣、跌不看——最傷本金的不是市場，而是人性

賺不賣、賠不賣、跌不看——最傷本金的不是市場，而是人性

#人性 #玉山 #台股 #股市 #財富傳承

廖嘉紅 2025.12.04 36
2025年10大古裝男神盤點！《藏海傳》肖戰清俊隱忍，《山河枕》丁禹兮深情守護！

2025年10大古裝男神盤點！《藏海傳》肖戰清俊隱忍，《山河枕》丁禹兮深情守護！

#古裝 #羅雲熙 #山河枕 #肖戰 #藏海傳 #古裝陸劇 #陸劇 #成毅 #山河令 #水龍吟

女子漾／編輯Wendi 2025.12.04 239
穿書劇的設定

穿書劇的設定

#戲劇 #必看戲劇 #戲劇推薦 #小說改編 #劇情

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.12.03 27
不安定的靈魂，盤點「戀愛保鮮期短」的星座TOP3

不安定的靈魂，盤點「戀愛保鮮期短」的星座TOP3

#圖文插畫 #星座運勢 #雙子座 #射手座 #牡羊座

唐蘋想很多 2025.12.03 30
張軒睿爆兄弟鬧翻？老闆楊祐寧回應！當55688駕駛化身最帥運將

張軒睿爆兄弟鬧翻？老闆楊祐寧回應！當55688駕駛化身最帥運將

#楊祐寧 #分享 #美妝 #張軒睿 #55688集團

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.03 97
第一次做大腸鏡，有感 vs 無痛的真心掙扎

第一次做大腸鏡，有感 vs 無痛的真心掙扎

#健康檢查 #菊花 #健保 #饅頭

巧比。針線包 2025.12.03 44
18+