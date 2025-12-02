濱崎步唱完空無一人的演唱會 心理師：這件事教會我們什麼是「心理韌性」

最近日本偶像歌手濱崎步的演唱會，因為「不可抗力因素」被迫取消。對主辦單位而言，這是一個極大的打擊：場租、舞台燈光、硬體設備、宣傳、工作人員與演出者的費用，全都已經投入，短短一瞬間就可能從預期的收益變成沈重負債。

而對表演者來說，心理衝擊也非常大。

準備了這麼久、排練了這麼久，最後卻什麼都不能呈現，那種「功虧一簣」的無力感，是一般人難以體會的。

但濱崎步選擇了一件讓所有人動容的事：她面對空無一人的場館，仍然把整場演唱會唱完。

很多人敬佩她的敬業，而我更佩服她的心理韌性。

✦ 什麼是心理韌性？

心理韌性指的是：在面對壓力、挫折或突如其來的巨變時，仍能調適、恢復，甚至從中成長的能力。

想像一下，所有人第一時間收到消息時腦中一定充滿：

驚：「怎麼會這樣？」

怒：「怎麼可以這樣！」

憂：「嗚嗚嗚～～」

但當你是「主角」或「領袖」時，你往往沒有時間沉浸在自己的情緒裡。

你必須先接住別人的情緒，再去處理自己的震驚與痛。

這就是「領袖的孤獨」。不是因為他沒有情緒，而是他的角色不允許他先垮下來。

✦ 面對不可抗力，唯一能掌控的只有「行動」

「不可抗力」就是不可控的事。

而我們真正能控制的只有：

現在能做什麼？要用什麼態度往前走？

濱崎步選擇把當下的演出完成，將所有無奈轉化為力量。也許這場演唱會錄製會成為珍貴紀錄；也許不會。但對與他一起努力的每一位工作人員來說，一起完成任務，比什麼都不做更重要。

這就是所謂的 團隊心理安全感：當主角站穩，團隊就能站穩。

✦ 而我們的生活，也充滿微型「不可抗力」

雖然我們不像明星要承受大型事件，但人生裡的突發狀況其實不斷發生：

・早上出門才發現車子拋錨

・孩子突然生病

・工作前一秒被主管改簡報

・好不容易排好的旅行遇颱風取消

・家人突然被詐騙

・健康檢查出現異常

・伴侶突然告訴你不愛了

・火災、水災、地震……

這些讓我們好端端的人生像被按下暫停鍵。有些事件小到回頭看會覺得好笑；有些大到至今仍是創傷，甚至改變了整段人生。

✦ 當我遇到挫折時，我會問自己五個問題

1.我現在可以做什麼？

2.哪些立即必要的問題必須處理？

3.誰可以成為我的幫助與陪伴？

4.未來我可以做哪些決定避免再次發生？

5.我可以如何保護自己的身心？

如果以濱崎步的角度思考：

1.我現在可以做什麼？

要回日本還是完成演出？我該如何對工作人員與粉絲負責？如何接住大家的情緒？

2.有哪些立即必要的問題？

能不能演？費用怎麼處理？後續的行政風險是什麼？

3.誰可以成為我的力量？

朋友、伴侶、經紀公司、團隊。

4.未來如何避免再次發生？

評估中國演出的風險，但不把政府與支持的粉絲畫上等號。

5.我如何保護自己？

結束後休息、旅行、避免網路謾罵，好好和粉絲分享感受。

✦ 成長或創傷，往往不是事件本身決定的

至於這件事情會帶來什麼樣的改變？沒有人能確定。但我們知道的是：每一次巨變，都可能造成創傷；也可能成為成長。決定差別的，不是那個事件本身，而是我們選擇的方向。

本文連結討論請至 ：心理師的歡樂之旅