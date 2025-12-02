《黑白大廚》第二季與第一季差在哪？全新規則、神祕選手回歸...精彩預告搶先看

2025-12-02 12:30 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Netflix 今（2日）正式釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第二季預告，再次挑起觀眾的味覺神經。本季不只揭露全新遊戲規則，更直接預告兩位「戴著面具、帶著恥辱」回歸的神祕選手，讓料理戰局瞬間變得比火候更難掌握，這部曾橫掃全球排行榜的韓國實境節目，將在 12 月 16 日 於 Netflix 獨家上線。

亮點1：全新海報藏玄機：白湯匙大廚重返戰場，規模更勝以往

Netflix 同步公開「白湯匙」陣營的全新主視覺。食材如摩天輪般旋轉，象徵第二季規模全面升級，不論氣勢或觀感都比上季更壯觀，頂尖大廚們再次齊聚，為了守住自身名聲與榮譽，準備踏入比上一季更加殘酷的料理競技場。

本季參戰的白湯匙主廚陣容依舊堅強，甚至更有看頭：

李駿：手握米其林二星
孫鍾元：韓食＋西餐雙料米其林一星
善財法師：韓國最受敬重的寺剎飲食代表
侯德竹：57 年資歷的中式料理大師
朴孝男：法餐界的 47 年資深主廚
鄭鎬泳、Sam Kim、Raymon Kim：韓國觀眾心中的「國民大廚」
宋勳：曾任《廚神當道》韓國版評審
林盛根：《韓食大賽》第三季冠軍

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

亮點2：影評最期待：黑湯匙強勢集結，封號比刀更狠

第二季另一大亮點，是黑湯匙陣營全面升級。預告中，全體黑湯匙主廚以冷酷姿態登場，綽號更是火藥味十足——「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ 研究所長」、「料理科學家」、「中式料理暴走族」等……每一個封號都像是刀刃，直接向白湯匙權威挑戰。

他們自信滿滿宣稱：「我在世界第一的餐廳學成。」「我是來顛覆階級的。」但當黑湯匙真正看到白湯匙的名單，也忍不住驚呼：「他們居然會來？」「以這個陣容看起來……高層根本沒打算拍第三季吧？」一段話瞬間說盡本季殘酷程度。

亮點3：盲選回歸、規則全面更新：第二季變數更大

第一季最具張力的「盲選評比」也回歸。評審不看人、不看背景，只靠味道選出勝者——這項備受觀眾喜愛的制度也將成為本季最關鍵的對決環節。

不過，第二季最引人好奇的，莫過於預告中揭露的 「新規則」與兩位神祕回歸者」。 兩名戴著面具的參賽者，語帶狠意地說：「這是屬於我們的第二次機會。」他們究竟曾在第1季遭遇什麼挫敗？又將在新賽制中扮演什麼關鍵角色？預告保持高度保密，也讓觀眾對第二季充滿期待。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

亮點4：第一季連三週登 Netflix 全球冠軍，第二季備受期待

首季曾連續三週登上 Netflix 全球非英語節目 Top 10 之首，更在韓國蓋洛普 2024 年 9 月民調中，被評為「最受韓國觀眾喜愛的影集」第一名，是韓國史上第一部拿下該項成績的串流實境節目，第二季回歸，更加備受矚目。

亮點5：12/16正式登場全面引爆

從白湯匙與黑湯匙陣營火力全開，到兩位神祕選手回歸、全新規則導入，本季的《黑白大廚：料理階級大戰》無論張力、規模還是戲劇性都全面升級。12 月 16 日起，只有在 Netflix 能見證這場料理階級的巔峰對決。 

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#美妝 #第二季 #實境節目 #中式料理 #黑白大廚料理階級大戰第2季

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
往下滑看更多精彩文章
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

2025-11-24 12:27 女子漾／編輯張念慈
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多、Canva

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節24 日正式開跑！首日一早，內湖等熱門賣場在8點開門前，就已經累積超過200至250人排隊，有民眾清晨6點20分就到場卡位。本次好市多優惠規模加碼，參與折扣的商品超過500，涵蓋3C家電、寢具服裝、日用品、聖誕節慶佈置等，本篇整理「好市多黑五」限量商品，從家電升級、保健補貨到年底送禮，讓你一次買齊。

編輯推薦

好市多黑色購物節怎麼逛？營業時間＋限量規則一次看

1 活動日期與營業時間

1）活動期間：2025 年 11 月 24 日（一）至 11 月 30 日（日），連續 7 天。

2）營業時間：全台賣場早上 8:00 至晚上 21:30（實際以各分店公告為準）。

3）停車小提醒：多數賣場在開門前約 30 分鐘就會開放停車場，想卡位電視、冰箱、熱門家電，建議提早進場。

2 限量商品與購買規則

1）黑五期間每天都會推出「當日限定」優惠，沒有賣完才可能延續到隔日，熱門家電與 3C 幾乎首日就被掃光。

2）部分商品有「每卡限購一組」等規則，想囤貨可以揪家人好友一起分開結帳。

3）很多黑五價不會提前寫在 DM 上，需要認明價標上的「現減」或黑五標示，才是本檔黑五正式優惠。

3 每日優惠怎麼看

1）好市多會在每天下午於官方 FB、IG 和 App 公布「隔天」的部分精選商品，價格則統一以賣場實際標示為準。

2）想買高單價又限量的家電，建議：前一天先看好清單，隔天早上 8 點前到場排隊，成功率最高。

黑鑽卡＋聯名卡加碼：好市多優惠怎麼刷最划算？

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇

今年好市多黑五特別主打「家電升級族」，搭配富邦 Costco 聯名卡與黑鑽卡，可以把折扣拉到最大。

1 富邦 Costco 聯名卡分期優惠

1）活動期間，於好市多店內單筆刷卡滿 1,000 元即可分期，最長可分 30 期。

2）2025 年底前申辦 12 至 30 期分期，筆筆享有該筆金額「前 3 期免息」。

3）大型家電再加碼基本安裝服務，等於把一次性負擔攤長，又不用多付利息。

2 黑鑽卡黑五回饋

1）實體賣場：黑鑽卡 2% 回饋，搭配富邦聯名卡約可拿到合計 4% 左右回饋。

2）線上購物：黑鑽卡 2% 回饋，加上聯名卡約 3% 回饋，合計約 5%。

3 資深會員隱藏福利

1）續卡滿 20 年：可免費兌換烤雞 1 份。

2）續卡滿 25 年：可免費兌換披薩 1 個。

3）兌換方式：好市多會透過電子郵件或實體信件寄出券，記得檢查信箱不要漏領。

對有計畫在好市多黑五 2025 入手高單價家電的會員來說，「折扣＋回饋＋分期免息」同時啟動，是今年最大亮點。

必搶家電 3C：電視、冰箱、洗衣機一次換新

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

首日好市多黑五就釋出多款高折扣的 3C、家電，賣場實際觀察顯示，85 吋 QLED 顯示器、兩件式家庭劇院組、Dyson 空氣清淨機人氣最高。以下整理代表性重點：

影視家電：電視＋家庭劇院

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TCL 65 吋 QLED 顯示器（65PTK）：原價 23,499 元，省 5,000 元，優惠價 18,499 元。

2 PHILIPS 75 吋 MiniLED 顯示器（75MLED800）：原價 44,799 元，省 9,000 元，優惠價 35,799 元。

3 PHILIPS 55 吋 MiniLED 顯示器（55MLED800）：原價 22,999 元，省 4,600 元，優惠價 18,399 元。

4 三星 85 吋 NEO QLED 顯示器：直接狂省 27,000 元，被視為今年好市多黑五首日「最殺電視王」。

5 BOSE SMART SOUNDBAR 500（含BASS MODULE 500）：原價29,999元，省8,000元，優惠價21,999元。

6 OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD）：原價 12,499 元，省 2,500 元，優惠價 9,999 元。

7 JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冰箱、洗衣機、冷凍櫃

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 SHARP 528L 四門對開冰箱（SJ-DF53F-SL）：原價 44,499 元，省 9,200 元，優惠價 35,299 元。

2 SAMSUNG 655L AI 對開冰箱（RS70F65Q4TTW）：原價 52,999 元，省 13,000 元，優惠價 39,999 元。

3 LG 21 公斤滾筒洗衣機（WD-S21VB）：原價 35,999 元，省 7,300 元，優惠價 28,699 元。

4 TCL 272 公升直立式無霜冷凍櫃：原價 14,299 元，省 4,300 元，優惠價壓在 9,999 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

筆電、遊戲主機、配件

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 ASUS 15.6 吋筆記型電腦：原價 21,399 元，省 4,400 元，優惠價 16,999 元。

2 SONY PS5 Slim 主機遊戲雙手把同捆組：原價 19,199 元，省 3,400 元，優惠價 15,799 元。

3 ANKER 三合一磁吸無線充電器（B25M5W11）：原價 2,699 元，省 700 元，優惠價 1,999 元。

4 JLAB Wireless Earbuds 降噪真無線藍牙耳機：原價 4,999 元，省 1,000 元，優惠價 3,999 元。

5 SWANN 4K WiFi NVR 無線攝影機組（含 64GB SD 卡＋3 顆鏡頭）：原價 14,999 元，省 4,500 元，優惠價 10,499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

冬季保暖電器、吹風機

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 TESCOM 雙電壓摺疊吹風機：原價 3,399 元，省 700 元，特價 2,699 元。

2 DYSON 三合一空氣清淨機：原價 11,899 元，省 1,200 元，特價 10,699 元，是現場詢問度最高的小家電之一。

3 LUMENA Foot Heater 暖足器（WP1）：原價 1,829 元，省 400 元，優惠價 1,429 元。

4 KOVEA Cubic Heater 可攜式不鏽鋼暖爐：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。

5 AIRMATE 壁爐電暖器（Infrared Stove）：原價 2,549 元，省 550 元，優惠價 1,999 元。

6 LUMENA 陶瓷電暖器（POT1）：原價 2,399 元，省 550 元，優惠價 1,849 元。

7 AIRMATE 對流式電暖器（HC1222FUR）：原價 5,899 元，省 1,200 元，優惠價 4,699 元。

8 BAYSIDE Fireplace Console 紅外線電暖爐（179×48×77 公分）：原價 16,899 元，省 3,900 元，優惠價 12,999 元。

如果你今年有「整組換電視＋劇院＋冷氣家電」的計畫，好市多黑五 2025 基本上就是官方指定出手機會。

好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供
好市多年度盛事「黑色購物週」首日主打優惠商品搶先公開。圖／台灣好市多提供

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

日用品、美妝保健、服飾：好事多黑五囤貨清單

除了大件家電，好市多黑五的強項還有：美妝保養、洗沐髮品、女性生理用品、保健品與冬季服飾，全都實打實下折。

生活、美妝、洗沐類

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液（850ml×3＋100ml）：原價 1,839 元，省 450 元，優惠價 1,389 元。

2 SU:M37 活水潤澤酵能水凝霜 120ml＋50ml：原價 1,129 元，省 260 元，優惠價 869 元。

3 CeraVe 長效潤澤修護霜（542g×2 入）：原價 1,199 元，省 250 元，優惠價 949 元。

4 Olay 膠原精華液 30ml×2 入：原價 1,299 元，省 300 元，優惠價 999 元。

5 STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30ml＋15ml：原價 2,699 元，省 750 元，優惠價 1,949 元。

6 HERBAL ESSENCES 草本洗髮露 400ml×3（迷迭香／葡萄柚／草莓）：原價 629 元，省 150 元，優惠價 479 元。

7 Australian Botanical Soap 植物精油香皂 8 入＋洗手乳 1 入：原價 539 元，省 120 元，優惠價 419 元。

8 巴黎萊雅金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭 100ml×2 入：原價 839 元，省 180 元，優惠價 659 元。

9 落建頭皮洗髮露 900ml×2 入（不同款皆有折扣）：原價 839〜999 元，現省 180〜200 元，優惠價約 659〜799 元。

10 Dr. Groot 啤酒酵母洗髮精 700ml＋150ml：原價 749 元，省 180 元，優惠價 569 元。

11 吉列極光刮鬍刀旅行盒組：原價 1,349 元，省 420 元，優惠價 929 元。

12 蘇菲安心褲、導管式衛生棉條、好自在熊抱歡安睡褲等女性生理用品：不同品項現省約 110〜210 元不等，是女生們黑五最適合囤的類別之一。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

保健品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 BODY GOALS 全素多效豌豆蛋白飲：原價 889 元，省 190 元，特價 699 元。

2 威德益生菌（睡前專用）：原價 1,869 元，省 380 元，特價 1,489 元。

3 天地合補水亮膠原美顏飲 30ml×21 入：原價 899 元，省 200 元，優惠價 699 元。

4 HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g 補充包）：原價 729 元，省 164 元，優惠價 565 元。

5 Move Free 葡萄糖胺 6 合 1 精華飲（25ml×30 包）：原價 1,299 元，省 260 元，優惠價 1,039 元。

6 Sports Research Omega-3 濃縮魚油（150 粒）：原價 1,269 元，省 260 元，優惠價 1,009 元。

7 One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠（160 錠）：原價 749 元，省 230 元，優惠價 519 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

服飾、保暖單品

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 女刷毛牛仔外套（美國尺寸 S–L）：原價 1,139 元，省 240 元，優惠價 899 元。

2 Gerry 兒童外套 XS–M：原價 599 元，省 120 元，優惠價 479 元。

3 Sunday Afternoons 漁夫帽：原價 569 元，省 160 元，優惠價 409 元。

4 Tommy Hilfiger 男長褲：原價 939 元，省 190 元，優惠價 749 元。

5 Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套：原價 1,679 元，省 350 元，優惠價 1,329 元。

6 32 DEGREES 男女羽絨背心：女款原價 749 元，省 150 元，優惠價 599 元；男款原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

7 WEATHERPROOF 男女外套（短版風衣、填充外套等）：各款約省 240〜300 元不等。

8 FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋：原價 1,899 元，省 600 元，優惠價 1,299 元。

9 LEVI’S 男圓領短袖三件組：原價 639 元，省 140 元，優惠價 499 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

吃貨必看：早餐穀片、零食、咖啡、和牛都在降價

對很多人來說，好市多黑五最有感的其實是「冰箱與零食櫃補貨」。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：Canva

1 穀片、零食、魚鬆絲

1）Kellogg’s 杏仁玉米片 600g×2 包：原價 339 元，省 70 元，優惠價 269 元。

2）巧克力法蘭酥（11g×60 入）：原價 399 元，省 100 元，優惠價 299 元。

3）卡迪那玉米糙米脆片（70g×10 包）：原價 279 元，省 80 元，優惠價 199 元。

4）大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲 720g：原價 295 元，省 70 元，優惠價 225 元。

2 飲品、咖啡、啤酒

1）EVIAN 法國天然礦泉水 30 罐：原價 819 元，省 170 元，特價 649 元。

2）老舊金山拿鐵二合一（20g×125 包）：原價 769 元，省 160 元，優惠價 609 元，本次黑五官方點名的人氣咖啡。

3）HEINEKEN 海尼根啤酒 473ml×24 罐：原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

3 生鮮肉品、冷凍食品

1）日本 A4 和牛紐約客真空包：每公斤下殺 550 元，現場數量有限，是今年好市多黑五 2025 討論度很高的肉品。

2）卜蜂冷凍日式唐揚炸雞：特價 339 元，被不少人視為冷凍庫必備宵夜。

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多
【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇。圖片來源：台灣好市多

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#懶人包 #好市多優惠 #好市多黑色購物節 #好市多黑五 2025

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
往下滑看更多精彩文章
2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #人脈 #屬蛇 #屬豬 #屬狗 #屬兔 #生肖虎 #犯太歲 #生肖運勢 #2026年

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
往下滑看更多精彩文章
鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

2025-11-20 13:25 女子漾／編輯ANDREA

一眨眼就要來到年末了！2025年星座運勢，在年底哪些星座有機會鹹魚翻身呢？這些星座的好運背後，各有不同的原因支撐他們迎來突破和提升，值得期待呀！想知道就一起往下來看看！

1.巨蟹座

全方位幸運加持 巨蟹座2025年整體運勢強勁，年底前事業與財運特別旺盛，受到貴人相助及個人努力，工作上有升職加薪的機會，財富不僅正財穩定，偏財運也極佳。這一年巨蟹能脫穎而出，經濟狀況顯著改善，甚至學生也可能因獎學金收益增加收入。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

2.水瓶座

創新思維激發事業飛躍 水瓶座從年末開始，將結束霉運，迎來事業與財運的雙重起飛，靠著前期積累的創意和領導能力，在職場及創業場域表現出色。水瓶的獨特思維與行動力，讓他們能抓住機會突破瓶頸，收入與事業水平水漲船高。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

3.金牛座

穩中求升，財務漸趨穩定 一向務實穩健的金牛座，2025年底財運持續向上。過去半年若曾感運勢停滯，年底將逐步突破，財務狀況改善，甚至有意外收入。感情和事業也同時穩定成長，整體生活品質提升，持續努力與耐心是關鍵。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

4.摩羯座

踏實耕耘迎來回報 摩羯座在2025年末將見證長期堅持的成果，工作實力獲得承認，升職加薪機會明顯，這是摩羯努力和責任感的回報，事業發展順利，收入穩定提升，打造穩健的生活基礎。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

以上這四個星座的共同特徵是在年底前，借助內心的堅定、環境的轉機以及貴人助力，把握關鍵時機實現逆轉翻身，迎接光明且富有成效的2026年。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#貴人 #水瓶座 #摩羯座 #巨蟹座 #金錢運 #事業運 #星座運勢 #12星座運勢 #2025年12月運勢

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
往下滑看更多精彩文章
讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

2025-11-20 21:56 唐蘋想很多

常聽到「撒嬌的女人最好命」，適時撒嬌能讓人融化，想生氣想拒絕都很難，現今兩性平權，撒嬌不是女生的專利，男生撒嬌起來甚至更勝女生呢！撒嬌是放低姿態的請求，讓對方有尊崇感而感到愉快，撒嬌的人得到想要的，被撒嬌的人滿足被需要的感覺，是雙贏的局面，然而撒嬌不能常常使用，避免頻率太高容易麻痺。十二星座中，你知道哪三個星座最愛撒嬌嗎？看看你或另一半中了沒。

Top3：天生嘴甜會灌迷湯軟化對方－雙子座

腦筋靈活的雙子座天生口才好嘴甜會說話，多變的個性可視情況隨時切換狀態，需要撒嬌賣萌時，他們能放下身段討好對方，一點都不覺得彆扭，但他們不隨便對人撒嬌，只在有所求時才會發揮撒嬌功力，直到對方同意才罷休。雙子座撒嬌的方式是灌迷湯軟化對方，為了得到自己想要的，什麼噁心肉麻的話都說得出口。

Top2：善於社交能抓對時機撒嬌－天秤座

社交能力強的天秤座處事八面玲瓏，善於察言觀色很懂得看人說話，很能取悅他人討人歡心。天生優雅愛好和平，不喜歡衝突能包容與退讓，有時喜歡裝柔弱，說起話來溫和迷人，感覺很需要人來呵護，能精準抓對時機撒點嬌，以獲得自己想要的。天秤座雖有與生俱來的撒嬌本領，但不輕易對人撒嬌，只有親近的人才有機會感受他們的ㄋㄞ功。

Top 1：柔情似水擅長以柔克剛－雙魚座

柔情似水的雙魚座個性天真浪漫且善解人意，很懂得展現自己的魅力，最擅長的手法就是以柔克剛，生性感性容易落淚，一旦撒嬌示弱就讓人產生憐憫之心而無法抗拒，雙魚座明白硬碰硬很傷感情，因此很願意放下身段服軟。雙魚座缺乏安全感，總是喜歡粘在情人身邊，天生就是小女(男)人，然而對愛情有許多美好的幻想，加上內心易有許多小劇場，要小心別無理取鬧。

 更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

#星座 #撒嬌 #雙子座 #天秤座 #雙魚座 #唐蘋 #圖文創作

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

#雙子座 #雙魚座 #天秤座 #星座運勢 #圖文插畫

熱門文章

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

【懶人包】好市多黑五 2025 開搶！必搶家電、日用品優惠重點整理 想撿便宜先看這篇
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

最新文章

40歲叫神童、草蜢已經60歲！11組「早就不少年卻不能改名」的經典偶像

40歲叫神童、草蜢已經60歲！11組「早就不少年卻不能改名」的經典偶像

#伍佰 #吳奇隆 #潤娥 #Super Junior #蘇有朋 #張惠妹 #小虎隊 #少女時代 #BTS #太妍

女子漾／編輯張念慈 2025.12.02 48
濱崎步唱完空無一人的演唱會 心理師：這件事教會我們什麼是「心理韌性」

濱崎步唱完空無一人的演唱會 心理師：這件事教會我們什麼是「心理韌性」

#濱崎步 #粉絲 #伴侶

心理師的歡樂之旅/王雅涵心理師 2025.12.02 14
家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

#遺產 #國稅局查稅 #遺產繼承 #遺產稅 #繼承

廖嘉紅 2025.12.02 12
《黑白大廚》第二季與第一季差在哪？全新規則、神祕選手回歸...精彩預告搶先看

《黑白大廚》第二季與第一季差在哪？全新規則、神祕選手回歸...精彩預告搶先看

#第二季 #實境節目 #中式料理 #美妝 #黑白大廚 #黑白大廚料理階級大戰第2季

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.02 43
vivo 子品牌iQOO 首度登台！iQOO 15手機三萬有找...6大亮點一次看

vivo 子品牌iQOO 首度登台！iQOO 15手機三萬有找...6大亮點一次看

#電競 #Logitech #周邊 #Monster #iQoo #iQoo15 #手機

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.02 36
2026年「13組韓星來台」懶人包！TWICE、TXT都來了　金唱片頒獎典禮首度移師台北大巨蛋

2026年「13組韓星來台」懶人包！TWICE、TXT都來了　金唱片頒獎典禮首度移師台北大巨蛋

#韓星 #高雄巨蛋 #來台 #TWICE #BABYMONSTER #NCT #K-POP #Rain #NEXZ

女子漾／編輯張念慈 2025.12.02 411
金曲製作人阿沁 打造TOYOTA社區型保修站年度形象歌曲

金曲製作人阿沁 打造TOYOTA社區型保修站年度形象歌曲

#劇情 #歌手 #氛圍

司徒建銘 2025.12.02 33
王世堅委員從容攜手產官學，促成三方重棒合作

王世堅委員從容攜手產官學，促成三方重棒合作

#台北 #狗 #飯店

司徒建銘 2025.12.02 28
《親愛的X》4大帥氣男星才華盤點！金永大中文超流利，黃寅燁曾為《女神降臨》獻唱OST！

《親愛的X》4大帥氣男星才華盤點！金永大中文超流利，黃寅燁曾為《女神降臨》獻唱OST！

#親愛的X #金智勳 #黃寅燁 #演員 #人氣 #韓劇 #金裕貞 #人氣網漫

女子漾／編輯Wendi 2025.12.02 253
人最想得到這四種人的讚美

人最想得到這四種人的讚美

#伴侶 #老師

唐蘋想很多 2025.12.01 32
18+