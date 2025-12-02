《黑白大廚》第二季與第一季差在哪？全新規則、神祕選手回歸...精彩預告搶先看

圖片來源：Netflix提供

Netflix 今（2日）正式釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第二季預告，再次挑起觀眾的味覺神經。本季不只揭露全新遊戲規則，更直接預告兩位「戴著面具、帶著恥辱」回歸的神祕選手，讓料理戰局瞬間變得比火候更難掌握，這部曾橫掃全球排行榜的韓國實境節目，將在 12 月 16 日 於 Netflix 獨家上線。

亮點1：全新海報藏玄機：白湯匙大廚重返戰場，規模更勝以往

Netflix 同步公開「白湯匙」陣營的全新主視覺。食材如摩天輪般旋轉，象徵第二季規模全面升級，不論氣勢或觀感都比上季更壯觀，頂尖大廚們再次齊聚，為了守住自身名聲與榮譽，準備踏入比上一季更加殘酷的料理競技場。

本季參戰的白湯匙主廚陣容依舊堅強，甚至更有看頭：

李駿：手握米其林二星

孫鍾元：韓食＋西餐雙料米其林一星

善財法師：韓國最受敬重的寺剎飲食代表

侯德竹：57 年資歷的中式料理大師

朴孝男：法餐界的 47 年資深主廚

鄭鎬泳、Sam Kim、Raymon Kim：韓國觀眾心中的「國民大廚」

宋勳：曾任《廚神當道》韓國版評審

林盛根：《韓食大賽》第三季冠軍

圖片來源：Netflix提供

亮點2：影評最期待：黑湯匙強勢集結，封號比刀更狠

第二季另一大亮點，是黑湯匙陣營全面升級。預告中，全體黑湯匙主廚以冷酷姿態登場，綽號更是火藥味十足——「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ 研究所長」、「料理科學家」、「中式料理暴走族」等……每一個封號都像是刀刃，直接向白湯匙權威挑戰。

他們自信滿滿宣稱：「我在世界第一的餐廳學成。」「我是來顛覆階級的。」但當黑湯匙真正看到白湯匙的名單，也忍不住驚呼：「他們居然會來？」「以這個陣容看起來……高層根本沒打算拍第三季吧？」一段話瞬間說盡本季殘酷程度。

亮點3：盲選回歸、規則全面更新：第二季變數更大

第一季最具張力的「盲選評比」也回歸。評審不看人、不看背景，只靠味道選出勝者——這項備受觀眾喜愛的制度也將成為本季最關鍵的對決環節。

不過，第二季最引人好奇的，莫過於預告中揭露的 「新規則」與兩位神祕回歸者」。 兩名戴著面具的參賽者，語帶狠意地說：「這是屬於我們的第二次機會。」他們究竟曾在第1季遭遇什麼挫敗？又將在新賽制中扮演什麼關鍵角色？預告保持高度保密，也讓觀眾對第二季充滿期待。



圖片來源：Netflix提供

亮點4：第一季連三週登 Netflix 全球冠軍，第二季備受期待

首季曾連續三週登上 Netflix 全球非英語節目 Top 10 之首，更在韓國蓋洛普 2024 年 9 月民調中，被評為「最受韓國觀眾喜愛的影集」第一名，是韓國史上第一部拿下該項成績的串流實境節目，第二季回歸，更加備受矚目。

亮點5：12/16正式登場全面引爆

從白湯匙與黑湯匙陣營火力全開，到兩位神祕選手回歸、全新規則導入，本季的《黑白大廚：料理階級大戰》無論張力、規模還是戲劇性都全面升級。12 月 16 日起，只有在 Netflix 能見證這場料理階級的巔峰對決。