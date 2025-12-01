《四喜》必看5亮點！童瑤、蔣欣上演「三母搶一女」親情大戰，比宮鬥還刺激

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節24 日正式開跑！首日一早，內湖等熱門賣場在8點開門前，就已經累積超過200至250人排隊，有民眾清晨6點20分就到場卡位。本次好市多優惠規模加碼，參與折扣的商品超過500，涵蓋3C家電、寢具服裝、日用品、聖誕節慶佈置等，本篇整理「好市多黑五」限量商品，從家電升級、保健補貨到年底送禮，讓你一次買齊。
1 活動日期與營業時間
1）活動期間：2025 年 11 月 24 日（一）至 11 月 30 日（日），連續 7 天。
2）營業時間：全台賣場早上 8:00 至晚上 21:30（實際以各分店公告為準）。
3）停車小提醒：多數賣場在開門前約 30 分鐘就會開放停車場，想卡位電視、冰箱、熱門家電，建議提早進場。
2 限量商品與購買規則
1）黑五期間每天都會推出「當日限定」優惠，沒有賣完才可能延續到隔日，熱門家電與 3C 幾乎首日就被掃光。
2）部分商品有「每卡限購一組」等規則，想囤貨可以揪家人好友一起分開結帳。
3）很多黑五價不會提前寫在 DM 上，需要認明價標上的「現減」或黑五標示，才是本檔黑五正式優惠。
3 每日優惠怎麼看
1）好市多會在每天下午於官方 FB、IG 和 App 公布「隔天」的部分精選商品，價格則統一以賣場實際標示為準。
2）想買高單價又限量的家電，建議：前一天先看好清單，隔天早上 8 點前到場排隊，成功率最高。
黑鑽卡＋聯名卡加碼：好市多優惠怎麼刷最划算？
今年好市多黑五特別主打「家電升級族」，搭配富邦 Costco 聯名卡與黑鑽卡，可以把折扣拉到最大。
1 富邦 Costco 聯名卡分期優惠
1）活動期間，於好市多店內單筆刷卡滿 1,000 元即可分期，最長可分 30 期。
2）2025 年底前申辦 12 至 30 期分期，筆筆享有該筆金額「前 3 期免息」。
3）大型家電再加碼基本安裝服務，等於把一次性負擔攤長，又不用多付利息。
2 黑鑽卡黑五回饋
1）實體賣場：黑鑽卡 2% 回饋，搭配富邦聯名卡約可拿到合計 4% 左右回饋。
2）線上購物：黑鑽卡 2% 回饋，加上聯名卡約 3% 回饋，合計約 5%。
3 資深會員隱藏福利
1）續卡滿 20 年：可免費兌換烤雞 1 份。
2）續卡滿 25 年：可免費兌換披薩 1 個。
3）兌換方式：好市多會透過電子郵件或實體信件寄出券，記得檢查信箱不要漏領。
對有計畫在好市多黑五 2025 入手高單價家電的會員來說，「折扣＋回饋＋分期免息」同時啟動，是今年最大亮點。
必搶家電 3C：電視、冰箱、洗衣機一次換新
首日好市多黑五就釋出多款高折扣的 3C、家電，賣場實際觀察顯示，85 吋 QLED 顯示器、兩件式家庭劇院組、Dyson 空氣清淨機人氣最高。以下整理代表性重點：
影視家電：電視＋家庭劇院
1 TCL 65 吋 QLED 顯示器（65PTK）：原價 23,499 元，省 5,000 元，優惠價 18,499 元。
2 PHILIPS 75 吋 MiniLED 顯示器（75MLED800）：原價 44,799 元，省 9,000 元，優惠價 35,799 元。
3 PHILIPS 55 吋 MiniLED 顯示器（55MLED800）：原價 22,999 元，省 4,600 元，優惠價 18,399 元。
4 三星 85 吋 NEO QLED 顯示器：直接狂省 27,000 元，被視為今年好市多黑五首日「最殺電視王」。
5 BOSE SMART SOUNDBAR 500（含BASS MODULE 500）：原價29,999元，省8,000元，優惠價21,999元。
6 OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD）：原價 12,499 元，省 2,500 元，優惠價 9,999 元。
7 JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。
冰箱、洗衣機、冷凍櫃
1 SHARP 528L 四門對開冰箱（SJ-DF53F-SL）：原價 44,499 元，省 9,200 元，優惠價 35,299 元。
2 SAMSUNG 655L AI 對開冰箱（RS70F65Q4TTW）：原價 52,999 元，省 13,000 元，優惠價 39,999 元。
3 LG 21 公斤滾筒洗衣機（WD-S21VB）：原價 35,999 元，省 7,300 元，優惠價 28,699 元。
4 TCL 272 公升直立式無霜冷凍櫃：原價 14,299 元，省 4,300 元，優惠價壓在 9,999 元。
筆電、遊戲主機、配件
1 ASUS 15.6 吋筆記型電腦：原價 21,399 元，省 4,400 元，優惠價 16,999 元。
2 SONY PS5 Slim 主機遊戲雙手把同捆組：原價 19,199 元，省 3,400 元，優惠價 15,799 元。
3 ANKER 三合一磁吸無線充電器（B25M5W11）：原價 2,699 元，省 700 元，優惠價 1,999 元。
4 JLAB Wireless Earbuds 降噪真無線藍牙耳機：原價 4,999 元，省 1,000 元，優惠價 3,999 元。
5 SWANN 4K WiFi NVR 無線攝影機組（含 64GB SD 卡＋3 顆鏡頭）：原價 14,999 元，省 4,500 元，優惠價 10,499 元。
冬季保暖電器、吹風機
1 TESCOM 雙電壓摺疊吹風機：原價 3,399 元，省 700 元，特價 2,699 元。
2 DYSON 三合一空氣清淨機：原價 11,899 元，省 1,200 元，特價 10,699 元，是現場詢問度最高的小家電之一。
3 LUMENA Foot Heater 暖足器（WP1）：原價 1,829 元，省 400 元，優惠價 1,429 元。
4 KOVEA Cubic Heater 可攜式不鏽鋼暖爐：原價 1,999 元，省 400 元，優惠價 1,599 元。
5 AIRMATE 壁爐電暖器（Infrared Stove）：原價 2,549 元，省 550 元，優惠價 1,999 元。
6 LUMENA 陶瓷電暖器（POT1）：原價 2,399 元，省 550 元，優惠價 1,849 元。
7 AIRMATE 對流式電暖器（HC1222FUR）：原價 5,899 元，省 1,200 元，優惠價 4,699 元。
8 BAYSIDE Fireplace Console 紅外線電暖爐（179×48×77 公分）：原價 16,899 元，省 3,900 元，優惠價 12,999 元。
如果你今年有「整組換電視＋劇院＋冷氣家電」的計畫，好市多黑五 2025 基本上就是官方指定出手機會。
日用品、美妝保健、服飾：好事多黑五囤貨清單
除了大件家電，好市多黑五的強項還有：美妝保養、洗沐髮品、女性生理用品、保健品與冬季服飾，全都實打實下折。
生活、美妝、洗沐類
1 BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液（850ml×3＋100ml）：原價 1,839 元，省 450 元，優惠價 1,389 元。
2 SU:M37 活水潤澤酵能水凝霜 120ml＋50ml：原價 1,129 元，省 260 元，優惠價 869 元。
3 CeraVe 長效潤澤修護霜（542g×2 入）：原價 1,199 元，省 250 元，優惠價 949 元。
4 Olay 膠原精華液 30ml×2 入：原價 1,299 元，省 300 元，優惠價 999 元。
5 STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30ml＋15ml：原價 2,699 元，省 750 元，優惠價 1,949 元。
6 HERBAL ESSENCES 草本洗髮露 400ml×3（迷迭香／葡萄柚／草莓）：原價 629 元，省 150 元，優惠價 479 元。
7 Australian Botanical Soap 植物精油香皂 8 入＋洗手乳 1 入：原價 539 元，省 120 元，優惠價 419 元。
8 巴黎萊雅金緻護髮精油 茉莉小蒼蘭 100ml×2 入：原價 839 元，省 180 元，優惠價 659 元。
9 落建頭皮洗髮露 900ml×2 入（不同款皆有折扣）：原價 839〜999 元，現省 180〜200 元，優惠價約 659〜799 元。
10 Dr. Groot 啤酒酵母洗髮精 700ml＋150ml：原價 749 元，省 180 元，優惠價 569 元。
11 吉列極光刮鬍刀旅行盒組：原價 1,349 元，省 420 元，優惠價 929 元。
12 蘇菲安心褲、導管式衛生棉條、好自在熊抱歡安睡褲等女性生理用品：不同品項現省約 110〜210 元不等，是女生們黑五最適合囤的類別之一。
保健品
1 BODY GOALS 全素多效豌豆蛋白飲：原價 889 元，省 190 元，特價 699 元。
2 威德益生菌（睡前專用）：原價 1,869 元，省 380 元，特價 1,489 元。
3 天地合補水亮膠原美顏飲 30ml×21 入：原價 899 元，省 200 元，優惠價 699 元。
4 HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g 補充包）：原價 729 元，省 164 元，優惠價 565 元。
5 Move Free 葡萄糖胺 6 合 1 精華飲（25ml×30 包）：原價 1,299 元，省 260 元，優惠價 1,039 元。
6 Sports Research Omega-3 濃縮魚油（150 粒）：原價 1,269 元，省 260 元，優惠價 1,009 元。
7 One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠（160 錠）：原價 749 元，省 230 元，優惠價 519 元。
服飾、保暖單品
1 女刷毛牛仔外套（美國尺寸 S–L）：原價 1,139 元，省 240 元，優惠價 899 元。
2 Gerry 兒童外套 XS–M：原價 599 元，省 120 元，優惠價 479 元。
3 Sunday Afternoons 漁夫帽：原價 569 元，省 160 元，優惠價 409 元。
4 Tommy Hilfiger 男長褲：原價 939 元，省 190 元，優惠價 749 元。
5 Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套：原價 1,679 元，省 350 元，優惠價 1,329 元。
6 32 DEGREES 男女羽絨背心：女款原價 749 元，省 150 元，優惠價 599 元；男款原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。
7 WEATHERPROOF 男女外套（短版風衣、填充外套等）：各款約省 240〜300 元不等。
8 FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋：原價 1,899 元，省 600 元，優惠價 1,299 元。
9 LEVI’S 男圓領短袖三件組：原價 639 元，省 140 元，優惠價 499 元。
吃貨必看：早餐穀片、零食、咖啡、和牛都在降價
對很多人來說，好市多黑五最有感的其實是「冰箱與零食櫃補貨」。
1 穀片、零食、魚鬆絲
1）Kellogg’s 杏仁玉米片 600g×2 包：原價 339 元，省 70 元，優惠價 269 元。
2）巧克力法蘭酥（11g×60 入）：原價 399 元，省 100 元，優惠價 299 元。
3）卡迪那玉米糙米脆片（70g×10 包）：原價 279 元，省 80 元，優惠價 199 元。
4）大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲 720g：原價 295 元，省 70 元，優惠價 225 元。
2 飲品、咖啡、啤酒
1）EVIAN 法國天然礦泉水 30 罐：原價 819 元，省 170 元，特價 649 元。
2）老舊金山拿鐵二合一（20g×125 包）：原價 769 元，省 160 元，優惠價 609 元，本次黑五官方點名的人氣咖啡。
3）HEINEKEN 海尼根啤酒 473ml×24 罐：原價 999 元，省 200 元，優惠價 799 元。
3 生鮮肉品、冷凍食品
1）日本 A4 和牛紐約客真空包：每公斤下殺 550 元，現場數量有限，是今年好市多黑五 2025 討論度很高的肉品。
2）卜蜂冷凍日式唐揚炸雞：特價 339 元，被不少人視為冷凍庫必備宵夜。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower