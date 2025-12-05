【選書】轉型正義的最後一哩路 加害者的孩子該如何自處—《納粹的孩子》

大戰期間，他們是英雄豪傑的孩子，戰後他們卻成了「屠夫的小孩」。他們忽然置身於一個全新的世界秩序中，在那裡變成人人唾棄的賤民。但他們未曾有任何機會提前做好心理準備。

「子女該為父母的罪行受到懲罰嗎？」多數人的答案或許會是否定的，但許多現實場景卻不是如此，而二戰後的德國，更是其中的經典案例。經歷紐倫堡大審，希特勒身邊的高官淪為戰犯，有的遠走他鄉，有的則在監獄度過後續的人生。然而，在犯下滔天大罪的同時，他們大多也為人父母，而當自己一夕之間成為流著「惡魔血液」的異類，這些孩子又該如何自處？

包含希姆萊、戈凌、赫斯、門格勒等，《納粹的孩子》收錄了八名納粹高官的子女，如何從天之驕子變成過街老鼠。藉由他人的口，他們認識了自己從不知道的另一個的父親，而父親的罪行也對他們的社會生活、心理狀態造成了巨大的影響。當心目中的慈父，與他人眼中的惡魔疊合，如何在親情與社會道德間取得平衡，也成為他們終其一生都必須面對的課題。

「艾妲・戈凌通話，」她以堅定的口吻用德文報身分——這是德國人接聽電話時的標準用語。當她得知對方來電的用意，也就是以猶太人大屠殺的記憶為題採訪納粹的後代，艾妲堅定地表示：「我不接受任何採訪。」不過她還是藉機強調一點：「我的姓氏從來不至於對我造成問題。正好與此相反，它是我的驕傲⋯⋯」

搖擺於親情與道德之間 惡魔的子女必須面臨的矛盾

由於德國人的姓氏相對多元，擁有父親姓氏的納粹子女，就形同烙上了人人可見的印記，在戰後急欲擺脫納粹污名的德國社會，成為最好的攻擊標靶。面對這樣的壓力，有些人選擇仇視自己的血親，也有人努力接受兩種父親的並存，甚至在納粹支持者的簇擁下，還有人順理成章地繼承了納粹的意志，成為新的領導者。

其中許多人一輩子都無法再看見自己的父親，甚至是質問對方當時的所作所為，但就算得以見面者，也往往無法理解納粹高官在審判時，堅稱只是遵照命令，並主張自己無罪的種種辯解。

儘管大部分的內容，都是搜集資料而成，並不是直接採訪當事人，但《納粹的孩子》從這些子女長大的故事，也讓讀者更全面了解他們的心境，甚至是從他們眼中看見的好爸爸們。此外，從許多人都嘗試透過出書，闡明自己的想法（不論是揭露父親的罪行或辯護），也顯而易見地能夠感受到他們強烈想要訴說的渴望。

對於那一切，兄弟兩人的觀點有如天淵之別。一個不顧一切地想要看到一切，另一個拼死命要將過去忘卻。諾曼的墓誌銘是：「現在你已從你因為愛父親而受的痛苦中解脫。」（Jetzt bist du all die Liebesqualen durch deinen Vater los.）

新納粹主義再起 由「惡魔之子」反思轉型正義未竟之處

不只曾經獲得99%的支持率，黨員人數甚至一度突破百萬，納粹在當時德國的普遍性可見一斑，但當戰爭結束，納粹成為恥辱的代名詞，許多德國人對於當初的自己選擇沈默，甚至企圖以「重建民主」，抹去這段記憶。儘管這樣的心態不久後就被完全推翻，但經過至少兩個世代後，德國極權右翼再度興起，似乎也預示了納粹的歷史，終將重演。

作為歷史的見證，《納粹的孩子》可說是「轉型正義」的重要文獻，不只提醒了我們過去駭人的歷史，也點出了關於加害者家屬的輔導問題。而最重要的，或許是讓現代社會重新思考，該如何從過去的傷痛中找到癒合的方法，而不是成為引發下一道傷口的火苗。