Florence + The Machine 建立感同身同的聯繫，〈Sympathy Magic〉直達眾人內心深處！

Hi there，在前不久的萬聖節發行了最新專輯《Everybody Scream》(2025) 的Florence + The Machine，隨著專輯的發行也陸續釋出了幾首主打單曲的各種資訊，而今天想來向大家推薦一下第三支主打單曲〈Sympathy Magic〉(2025)。這首歌接在澎拜的〈Everybody Scream〉以及抒情、內心的〈One of the Greats〉後，風格有點介於兩者之間的感覺，並不是標榜外放的情緒、也不是往內挖掘的情感，但仍保有 F + M 標誌性的那份神秘及詭譎，所以在聽過之後依舊讓我覺得非常有吸引力。

在聽這首〈Sympathy Magic〉前或許可以先知道一個小小概念，通常在人們傳達自己心意的同時，有時會伴隨著手作品、禮物等小物，希望自己的想法可以藉以傳達過去。而前述的概念就像是〈Sympathy Magic〉想表達的「感應魔法」，不太確定中文的翻譯是不是那麼直白，查了一下似乎沒有統一的說法，不過基本上圍繞著這樣的說法去發展，F + M 用這樣的情境去帶出自己想要給人們帶來感同身受的同理心情，希望在人們表達出自己心中想法之後，無論是喜悅、難過、生氣的各種情緒都好，只要讓他人感受到之後就可以獲得認同或緩解。

在仔細不過歌詞之後，我萬萬沒想到 F + M 會詮釋這樣的概念，對我來說好像算合理但又有些意料之外。覺得合理是因為他們本來就很常在這種情感上、或是說心理議題上做些討論；而有點出乎意料是因為在前兩首單曲釋出後，緊接著的這首〈Sympathy Magic〉是轉向大眾的喊話，這是我沒有預料到的。不過毫無疑問的，他們在這方面做得很好，不僅是我覺得很值得細品的歌詞，在旋律、編曲、到整體的音樂風格，都是很完整的一套。

在以「同理」這項主題為基底的同時，〈Sympathy Magic〉整首歌也營造了一種非常正向的氛圍，歌曲的一開始只有主唱Florence Welch的低吟，到後來發展出漸趨豐富的編曲，就像是一層、一層的堆疊而上，慢慢地就像是從孤獨的內心走向陽光，不曉得 F + M 本來是不是想要做出這樣的效果，也不知道其他人聽起來有沒有這種感受，這是我自己在聽過很多遍之後，漸漸地有這樣像是被撫慰的感覺。

對於作品的視覺方面，F + M 常常都是獨樹一格的，這次的每一首單曲也都用著同樣的氛圍去打造 MV，當然在概念完整的情況下這是很有質感、很有藝術感的，不過老實說，這樣的做法固然可以表達音樂人的內心，但實在是不利於大眾去理解，也許他們本身就不是想要將音樂推向所有人的取向，不過身為聽過歌曲後很想要找人一同理解的我來說，著實覺得有點可惜。不過如果是覺得 MV 太過深奧的朋友，我很推薦 F+ M 的現場演出，現場演唱的感染力是真的無與倫比啊！擁有自己獨特的那一套風格是別人學不來的！

Florence + The Machine 的這張《Everybody Scream》，除了之前分享過的〈Everybody Scream〉和這篇推薦的〈Sympathy Magic〉，我其實還覺得有很多首歌都很值得細細去體會並分享給大家，因為在歌曲裡面所想表達的實在是太多了，幾乎在每次聽的時候都有不同的感覺出現，我敢說這張專輯在 F + M 自己的作品當中也絕對是非常有深度的一張了，或許之後我可能又被哪首收錄曲打中，會再寫篇關於別首歌的分享也不一定呢。

