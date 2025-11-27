Madison Beer 唱出感情結束後的百感交集，〈bittersweet〉值得讓人一聽再聽！

via Madison Beer's Facebook

Hi there，即將在明年 (2026年) 發行新專輯《locket》(2026) 的Madison Beer，在日前釋出了新專輯的第二支單曲〈bittersweet〉(2025)，這首歌非常地抓耳，在一聽到的時候我就被吸引住了。在這首歌之前，其實 Madison 已經釋出了另一首單曲〈yes baby〉(2025)，雖然也是有些迴響，但〈bittersweet〉的勢頭更盛，人們認為這首歌就似是帶著Ariana Grande的〈twilight zone〉(2025) 相同氛圍，漸漸地像霧氣一般包圍著聽眾的耳朵。

我自己一開始對於 Madison 的印象是在舞曲方面比較深刻，特別是去年小紅了一波的〈make you mine〉(2024)，還有最近在《F1》(2025) 電影裡獻唱的〈All At Once〉，都是偏向情緒激昂的音樂類型，所以在這首〈bittersweet〉釋出之後，別說原本的粉絲了，有不少路人歌迷都被這樣的風格驚艷到了，出道時長也不算短的 Madison，原來還有這樣令人輕易引起共鳴的一面沒有展現出來。

〈bittersweet〉算是一首心境複雜的歌曲，不過其實相對來說也算好入門的感受，因為這樣的感受儘管複雜、但卻不少見；在情感關係結束後的掙扎及回想，當然會是有苦也有甜的，在剛結束感情時那段輾轉難眠的時光是很多人都經歷過的，而 Madison 瞄準了這樣的心情去描寫，雖說不算新潮但命中率卻高，很精準地抓準了現代人對於感情關係的看重，也很具體地將這樣的情緒都融入在歌聲及音樂當中。

前面提到歌曲中的情緒是複雜的，不過就旋律來說其實算是平淡的，在平穩、起伏不大的音樂中，寄託濃烈深刻的情感，這種做法在近年固然漸趨流行，不過卻不是種簡單的詮釋方法，如果不夠準確的話，有可能就直接出現突兀的感覺，所以對於 Madison 能將這樣的手法掌握得恰到好處，我個人覺得是很厲害的，並且在想辦法拿出內心的時候，也兼顧到了聽感的滑順，這實在是很不簡單的一件事。

我對於〈bittersweet〉歌曲本身的喜愛程度是很高的，不過對於 MV 我就覺得普通而已，雖說客觀來看，在影片中的劇情及一切象徵事物，都和歌曲本身很適配，同時也有種虛實交錯的空間感，但我自己總覺得哪裡少了什麼的感覺，但卻又說不出個所以然來，所以就只能歸咎於我沒有很熱衷於這樣的詮釋方式吧，不過基本上來說在我心中也算是和歌曲很搭的 MV 了。

其實我個人在之前對 Madison Beer 這位歌手，都只是發行新歌後聽一聽，然後把喜歡的歌曲加進歌單中，不過在經歷了這首〈bittersweet〉後，就逐漸引起我對於他在音樂上的興趣了，或許也會更加地關注此次新專輯會是什麼令人驚訝的模樣，畢竟以最近的歌曲風格來看，雖然同樣處在流行歌曲領域耕耘，但明顯地想要試點新鮮的東西，所以讓人期待會看到不同的 Madison 就在所難免了。距離新專輯的發行日、也就是明年的1月16日和有段時間，我想至少在這段期間內，這首〈bittersweet〉會一直被我循環播放吧！

