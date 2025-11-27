2025-11-27 13:32 女子漾／編輯許智捷
台灣要週休三日了嗎？連署正式達標 勞動部：12/7 前回應、各界立場曝光
公共政策平台上「推動四日工作制、每週上四天班、休三天」的提案，在 10 月 7 日突破 5000 人門檻，正式進入主管機關研議。勞動部正加緊蒐集各界意見，並必須在 12 月 7 日 前做出回應。
勞動部強調此議題影響廣泛，需要周延配套與社會共識，還不確定是否會立即推動週休三日制。
一、週休三日提案現況：已達門檻，等待勞動部正式回應
公共政策平台目前有兩個與週休三日相關的提案，其中主要焦點是 「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」。
▌週休三日連署時間軸
2025年8月25日：提案發布於公共政策平台。
2025年8月26日：檢核通過，進入覆議階段
2025年10月7日：連署附議達標，正式通過門檻。
2025年10月8日：勞動部與提案人取得聯繫，開始初步評估。
2025年11月～12月初：勞動部持續蒐集意見與專家評估。
2025年12月7日：勞動部須依法做出回應。
連署的提案人 Zou主要的訴求是推動4日工作制，並列舉了5大優點，例如留住人才、節能減碳、工作和生活平衡、促進創新等。
二、為什麼周休三日會受到關注：台灣工時世界第三高
台灣長期被貼上「高工時」標籤。依勞動部資料，2024 年台灣平均年工時 2030 小時，為 OECD 成員國中第三高，僅兩名超越2000小時（墨西哥2193小時、哥斯大黎加2149小時）。
對比各國數據：
韓國：1865 小時
日本：1617 小時
德國：1331 小時
台灣的高工時與慢性缺工、產能需求和工作文化密切相關，因此社會對週休三日制的推動有廣泛期待。
三、三大領域立場總整理：政府、企業、勞方、學界
1｜政府立場：審慎、保留、尚未決定是否推動
勞動部強調，縮短工時是長期方向，但台灣產業差異巨大，不宜貿然全面推動。
政府的三大考量
產業型態差異大：製造、服務、科技、新創需求不同。
公共服務不中斷：警消、醫療、交通單位 24 小時運作。
國防與戰備需求：軍隊需維持固定訓練時數與輪值。
先前人事行政總處對類似提案的回覆指出，社會尚無共識、配套不足，因此 不宜直接全面實施。
2｜企業界：呈現「製造業反對、服務與新創較開放」的斷層
企業界的回應落差極大，與產業性質緊密相關。
（1）製造業、傳統產業：強烈保留或反對
製造業與傳統產業普遍反對，因為產能直接與工時掛鉤。在缺工本已嚴重的情況下，若工時再減少，企業須增加人力或支付更多加班費。工商團體指出，若台灣單方面採行周休三日，而競爭對手如韓國、越南、馬來西亞都未跟進，就可能導致訂單外流。
製造業普遍認為，台灣經濟結構以代工與接單為主，「工時縮短＝產出下降」。
（2）服務業、科技新創：部分企業已試行
創意、科技與服務產業已有不少企業採取 4 天工作制或更彈性的工時，做法涵蓋從「週五不排會議」、「彈性自主工作日」到「正式每週四天上班」等。實務案例如圓神出版社、雲品溫泉酒店等企業，皆發現縮短工時後，離職率下降、效率提升，甚至更有利於招募人才。
對這些公司而言，重點不是「每天坐滿八小時」，而是「成果產出」與「吸引人才」。
3｜勞方與民眾：高度期待與實務疑慮並存
支持理由:
改善過勞
生活品質與心理健康提升
與國際趨勢接軌
休息足夠、效率更高
擔憂點：
恐變相減薪（減班減薪）
若薪資不變，可能改成每日工作 10 小時
服務業、輪班職導致負擔更重
擔心政策可能無法公平落實
四、重點領域補充：國軍、教育、公務機關
國軍：現階段被認為最不可能實施的單位
周休三日在軍方幾乎不具可行性。國防部認為，兩岸情勢下需維持全時戰備，若減少訓練時數，不僅會影響兵力素質，也會讓排班與輪值變得更為困難。目前部隊積假與排休制度本已複雜，若再增加固定休假日，恐淪為「帳面福利」，反而造成訓練空窗與管理混亂。
教育界：教育界討論最為複雜
教育部擔憂受教權與課時減少；教師團體憂心課程壓縮、寒暑假取消；家長則最擔心「托育空窗」。
三點疑慮：
一週四天上課、每日工時恐延長
為補足授課時數可能縮短寒暑假
家長無法同步休假，造成照顧斷層
若學校四天上課、三天放假，在現行課綱要求下會面臨兩難，雙薪家庭普遍反映「家長沒有週休三日、但小孩休，托育空窗誰來補？」造成顯著代間壓力。
公務機關：確保公共服務不停擺成最大難題
在公務系統中，戶政、地政、衛生、社福等機關的服務以平日為主。若全面周休三日，代表政府需提升輪班量，或必須增編人力才能維持便民服務。對財政與行政管理而言，都是龐大負擔。
對警消與公立醫療體系而言，問題更明顯：目前已存在嚴重人力不足，若工時減少，勢必需要大幅擴充人力，政府財政難以支撐。
在 12 月 7 日勞動部提出正式回應前，這場關於「台灣是否準備好走向更短工時」的討論，仍將持續發酵。
