台灣要週休三日了嗎？連署正式達標　勞動部：12/7 前回應、各界立場曝光

2025-11-27 13:32
台灣要週休三日了嗎？連署正式達標　勞動部：12/7 前回應、各界立場曝光。圖／JTBC《前輩，那支口紅不要塗》
台灣要週休三日了嗎？連署正式達標　勞動部：12/7 前回應、各界立場曝光。圖／JTBC《前輩，那支口紅不要塗》

公共政策平台上「推動四日工作制、每週上四天班、休三天」的提案，在 10 月 7 日突破 5000 人門檻，正式進入主管機關研議。勞動部正加緊蒐集各界意見，並必須在 12 月 7 日 前做出回應。

圖／公共政策網路參與平台
圖／公共政策網路參與平台

勞動部強調此議題影響廣泛，需要周延配套與社會共識，還不確定是否會立即推動週休三日制

一、週休三日提案現況：已達門檻，等待勞動部正式回應

公共政策平台目前有兩個與週休三日相關的提案，其中主要焦點是 「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」。

▌週休三日連署時間軸

2025年8月25日：提案發布於公共政策平台。
2025年8月26日：檢核通過，進入覆議階段
2025年10月7日：連署附議達標，正式通過門檻。
2025年10月8日：勞動部與提案人取得聯繫，開始初步評估。
2025年11月～12月初：勞動部持續蒐集意見與專家評估。
2025年12月7日：勞動部須依法做出回應。

連署的提案人 Zou主要的訴求是推動4日工作制，並列舉了5大優點，例如留住人才、節能減碳、工作和生活平衡、促進創新等。

二、為什麼周休三日會受到關注：台灣工時世界第三高

圖／勞動部統計查詢網
圖／勞動部統計查詢網

台灣長期被貼上「高工時」標籤。依勞動部資料，2024 年台灣平均年工時 2030 小時，為 OECD 成員國中第三高，僅兩名超越2000小時（墨西哥2193小時、哥斯大黎加2149小時）。

圖／OECD
圖／OECD

對比各國數據：

韓國：1865 小時
日本：1617 小時
德國：1331 小時

台灣的高工時與慢性缺工、產能需求和工作文化密切相關，因此社會對週休三日制的推動有廣泛期待。

三、三大領域立場總整理：政府、企業、勞方、學界

1｜政府立場：審慎、保留、尚未決定是否推動

勞動部強調，縮短工時是長期方向，但台灣產業差異巨大，不宜貿然全面推動。

政府的三大考量

產業型態差異大：製造、服務、科技、新創需求不同。

公共服務不中斷：警消、醫療、交通單位 24 小時運作。

國防與戰備需求：軍隊需維持固定訓練時數與輪值。

先前人事行政總處對類似提案的回覆指出，社會尚無共識、配套不足，因此 不宜直接全面實施。

2｜企業界：呈現「製造業反對、服務與新創較開放」的斷層

企業界的回應落差極大，與產業性質緊密相關。

（1）製造業、傳統產業：強烈保留或反對

製造業與傳統產業普遍反對，因為產能直接與工時掛鉤。在缺工本已嚴重的情況下，若工時再減少，企業須增加人力或支付更多加班費。工商團體指出，若台灣單方面採行周休三日，而競爭對手如韓國、越南、馬來西亞都未跟進，就可能導致訂單外流。

製造業普遍認為，台灣經濟結構以代工與接單為主，「工時縮短＝產出下降」。

（2）服務業、科技新創：部分企業已試行

創意、科技與服務產業已有不少企業採取 4 天工作制或更彈性的工時，做法涵蓋從「週五不排會議」、「彈性自主工作日」到「正式每週四天上班」等。實務案例如圓神出版社、雲品溫泉酒店等企業，皆發現縮短工時後，離職率下降、效率提升，甚至更有利於招募人才。

對這些公司而言，重點不是「每天坐滿八小時」，而是「成果產出」與「吸引人才」。

3｜勞方與民眾：高度期待與實務疑慮並存

支持理由:

改善過勞
生活品質與心理健康提升
與國際趨勢接軌
休息足夠、效率更高

擔憂點：

恐變相減薪（減班減薪）
若薪資不變，可能改成每日工作 10 小時
服務業、輪班職導致負擔更重
擔心政策可能無法公平落實

四、重點領域補充：國軍、教育、公務機關

國軍：現階段被認為最不可能實施的單位

周休三日在軍方幾乎不具可行性。國防部認為，兩岸情勢下需維持全時戰備，若減少訓練時數，不僅會影響兵力素質，也會讓排班與輪值變得更為困難。目前部隊積假與排休制度本已複雜，若再增加固定休假日，恐淪為「帳面福利」，反而造成訓練空窗與管理混亂。

教育界：教育界討論最為複雜

教育部擔憂受教權與課時減少；教師團體憂心課程壓縮、寒暑假取消；家長則最擔心「托育空窗」。

三點疑慮：

一週四天上課、每日工時恐延長
為補足授課時數可能縮短寒暑假
家長無法同步休假，造成照顧斷層

若學校四天上課、三天放假，在現行課綱要求下會面臨兩難，雙薪家庭普遍反映「家長沒有週休三日、但小孩休，托育空窗誰來補？」造成顯著代間壓力。

公務機關：確保公共服務不停擺成最大難題

在公務系統中，戶政、地政、衛生、社福等機關的服務以平日為主。若全面周休三日，代表政府需提升輪班量，或必須增編人力才能維持便民服務。對財政與行政管理而言，都是龐大負擔。

對警消與公立醫療體系而言，問題更明顯：目前已存在嚴重人力不足，若工時減少，勢必需要大幅擴充人力，政府財政難以支撐。

在 12 月 7 日勞動部提出正式回應前，這場關於「台灣是否準備好走向更短工時」的討論，仍將持續發酵。

#勞動部 #短工時 #週休三日制

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3

2025-11-20 21:56

常聽到「撒嬌的女人最好命」，適時撒嬌能讓人融化，想生氣想拒絕都很難，現今兩性平權，撒嬌不是女生的專利，男生撒嬌起來甚至更勝女生呢！撒嬌是放低姿態的請求，讓對方有尊崇感而感到愉快，撒嬌的人得到想要的，被撒嬌的人滿足被需要的感覺，是雙贏的局面，然而撒嬌不能常常使用，避免頻率太高容易麻痺。十二星座中，你知道哪三個星座最愛撒嬌嗎？看看你或另一半中了沒。

Top3：天生嘴甜會灌迷湯軟化對方－雙子座

腦筋靈活的雙子座天生口才好嘴甜會說話，多變的個性可視情況隨時切換狀態，需要撒嬌賣萌時，他們能放下身段討好對方，一點都不覺得彆扭，但他們不隨便對人撒嬌，只在有所求時才會發揮撒嬌功力，直到對方同意才罷休。雙子座撒嬌的方式是灌迷湯軟化對方，為了得到自己想要的，什麼噁心肉麻的話都說得出口。

Top2：善於社交能抓對時機撒嬌－天秤座

社交能力強的天秤座處事八面玲瓏，善於察言觀色很懂得看人說話，很能取悅他人討人歡心。天生優雅愛好和平，不喜歡衝突能包容與退讓，有時喜歡裝柔弱，說起話來溫和迷人，感覺很需要人來呵護，能精準抓對時機撒點嬌，以獲得自己想要的。天秤座雖有與生俱來的撒嬌本領，但不輕易對人撒嬌，只有親近的人才有機會感受他們的ㄋㄞ功。

Top 1：柔情似水擅長以柔克剛－雙魚座

柔情似水的雙魚座個性天真浪漫且善解人意，很懂得展現自己的魅力，最擅長的手法就是以柔克剛，生性感性容易落淚，一旦撒嬌示弱就讓人產生憐憫之心而無法抗拒，雙魚座明白硬碰硬很傷感情，因此很願意放下身段服軟。雙魚座缺乏安全感，總是喜歡粘在情人身邊，天生就是小女(男)人，然而對愛情有許多美好的幻想，加上內心易有許多小劇場，要小心別無理取鬧。

 更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

#星座 #撒嬌 #雙子座 #天秤座 #雙魚座 #唐蘋 #圖文創作

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

#雙子座 #雙魚座 #天秤座 #星座運勢 #圖文插畫

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2025-11-13 08:18
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#貴人 #人脈 #屬蛇 #屬豬 #屬狗 #屬兔 #生肖虎 #犯太歲 #生肖運勢 #2026年

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤

2025陸劇評分排行榜TOP8！從《唐朝詭事錄之長安》到《入青雲》，這部是「神作」無誤

2025-11-19 13:12

2025年陸劇市場競爭激烈，各類題材齊放，不論是古裝懸疑、現代職場還是奇幻穿越，都誕生了不少叫好又叫座的佳作。今年豆瓣評分榜前八名的劇集中，既有延續高水準口碑的續作《新聞女王2》，也有重塑歷史氛圍的《沉默的榮耀》，以及用奇幻穿越探討人生命題的《三人行》，2025年度豆瓣評分最高的陸劇TOP8是哪幾部？哪部又是你心中的年度神作？

陸劇評分榜TOP8：《入青雲》 豆瓣評分 7.3

《入青雲》是一部改編自白鷺成雙同名小說的古裝玄幻劇，背景設在「合虛六境」這個由多個境界組成的世界，每年舉辦一次盛大的「青雲大會」。故事聚焦出身於極星淵罪囚之地的紀伯宰（侯明昊飾），他在大會中以壓倒性實力擊敗堯光山太子，成為眾人矚目的新星。但隨後他發現對手明獻（盧昱曉飾）竟是女扮男裝的冷酷女戰神。

劇情描寫紀伯宰與明獻兩人之間充滿矛盾和拉扯的關係。明獻為尋找解救自身劇毒的解藥，不得不隱藏真實身份，化身嬌媚舞姬接近紀伯宰，雙方在相互試探與鬥智過程中，情感逐漸升溫，呈現出充滿曖昧與殺機的愛恨糾葛。兩人各懷鬼胎，並在揭開陰謀與身世秘密的過程中，牽動整個合虛六境的命運。

陸劇評分榜TOP7：《暗河傳》 豆瓣評分 7.3

背景為江湖第一刺客組織「暗河」，故事圍繞家族權力爭奪展開，劇情充滿刺殺、權謀與暗潮洶湧，展現了刀光劍影的江湖世界和主角們的生死搏殺。

受歡迎原因是其緊湊刺激的武俠動作場面，以及複雜的家族勢力鬥爭，使喜愛江湖題材的觀眾熱血沸騰。

陸劇評分榜TOP6：《三人行》 豆瓣評分7.5

2025年上映的現代奇幻劇三人行》，由馬天宇、謝興陽和梁國榮主演，劇情講述三個不同年齡段的“同一人” 16歲的少年版趙左右（謝興陽飾）、41歲的中年版荀未來/趙左右（馬天宇飾）以及66歲的老年版趙了（梁國榮飾）在同一時空相遇，三人因對人生、親情、愛情和友情的理解不同展開了一場關於“唯一人生主導權”的爭奪。

故事背景設在漫天飛雪的東北長林，主角少年趙左右原是大廠程序員，因2033年被裁員參與“人生有限公司”的實驗，穿越回2008年，欲改寫人生，但卻遭遇時空bug，與自己不同年齡版本三人同時存在，掀起了跨時代、跨人生階段的劇烈心理和命運博弈。劇中涉及時空穿梭、奇幻元素與深刻的人性探討，使劇情豐富且有層次。

陸劇評分榜TOP5：《不眠日》 豆瓣評分7.5

《不眠日》是一部以時間循環為核心的燒腦懸疑劇，故事發生在虛構的華澳市。劇中主角丁奇（由白敬亭飾演）是一名警官，某天他意外陷入一個神秘的「時間循環」，同一天反覆重啟，而且他只有五次機會去改變事件的結局。在每一次循環中，丁奇必須與時間賽跑，試圖阻止一場銀行爆炸案的發生，同時調查關於一家生物科技公司墨馬集團高層連續死亡的複雜案件。

劇情更添懸疑的是，背後操控一切的神秘組織代號為「烏賊」，他們似乎掌握了時間循環的秘密，與丁奇展開一場心理層面和智力的激烈對決。隨著循環次數的減少，丁奇不僅面臨身心的極限挑戰，也必須破解越來越多錯綜複雜的真相。許多重要角色的命運都和重覆發生的日子緊密相連，每一次循環都可能改寫命運，讓整個故事充滿懸念與反轉。

陸劇評分榜TOP4：《十二封信》 豆瓣評分 7.8

《十二封信》是一部奇幻愛情劇，以時間和信件為媒介連接1991年與2026年兩代人的故事。劇情通過老人寄出的十二封神秘信件，展開一段跨越時空的情感糾葛與人生抉擇。

劇中情感真摯，刻畫孤獨與守護的主題，故事張力強且層層解謎，讓觀眾感受到人性的溫暖與脆弱，並反思生命與愛的價值。

陸劇評分榜TOP3：《沉默的榮耀》 豆瓣評分 7.8

這部劇聚焦於台灣隱蔽戰線的歷史鬥爭，重現1949-1950年間的真實事件與人物，如吳石、朱楓等烈士的潛伏故事。劇中穿插真實歷史細節，展現戰爭背後的隱秘鬥爭及烈士們的犧牲精神。

觀眾喜歡它的原因是劇情真實沉重，具有厚重的歷史感和情感張力，能讓觀眾深刻感受到那段戰爭陰影下的人性光輝與無聲英雄的榮耀。

陸劇評分榜TOP2：《新聞女王2》 豆瓣評分 7.9

續集《新聞女王2》延續第一季對新聞行業生態的深刻描繪，劇情聚焦於主人公文慧心（佘詩曼飾）從傳統媒體轉戰自媒體，面對傳統與新興媒體的激烈競爭。劇中黃宗澤飾演的古肇華成為強勁對手，職場鬥爭激烈且貼近現實。

第二季深化了對新聞真相與利益抉擇的探討，且時代脈搏感強，讓觀眾感受到媒體變革下人物的堅持與掙扎，這種職場真實感與劇情張力是吸引人的關鍵。

陸劇評分榜TOP1：《唐朝詭事錄之長安》豆瓣評分8.1

《唐朝詭事錄之長安》背景設定於唐代先天二年，故事講述大長公主權勢漸盛，長安局勢風雲詭譎，暗流洶湧的情境。主角盧凌風（楊旭文飾）和蘇無名（楊志剛飾）奉命帶著探案小隊，由西域重返長安，護送康國獻上的金桃，卻捲入一連串牽涉朝堂權謀、神秘詭異的案件當中。

劇中八大單元包含康國金桃、成佛寺哭聲、白澤蹤跡、旗亭畫壁噬魂等一系列匪夷所思的詭案。盧凌風與蘇無名透過環城探案模式，深入長安各坊，破解層層迷霧，逐步揭露背後的權力鬥爭與人性的險惡。故事不僅展現大唐盛世表面的繁華，還刻畫了政治陰謀與人心的扭曲，並描繪盧凌風與蘇無名兩人如何在動盪中保持初心，守護長安及百姓的安寧。

#劇情 #古裝 #陸劇 #仙俠劇 #不眠日 #入青雲 #唐朝詭事錄之長安

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？

2025-11-17 13:40

日劇《武士生死鬥》是一部以明治時代為背景、濃厚歷史感又極具動作張力的作品，描繪出日本末代武士在急遽社會變遷潮流中，被迫將生命與榮譽置於生死一搏的殘酷競技場，連串高潮迭起的打鬥場面、不斷推進的人性試煉，讓這場“生死鬥”不僅是肉體的廝殺，更是靈魂的抉擇，而在這場遊戲之中，背後又隱藏什麼樣的秘密？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

故事聚焦於明治維新前後這個社會劇烈解構、身分危機四伏的時代...當時，朝代更迭、武士階級地位動搖，官方為了“重建秩序”，辦一場以生命為籌碼的淘汰賽“蠱毒”，看到新聞通知的292名武士齊聚京都天龍寺，賽事規則簡單冷酷，只能有一人生還（這部分還沒有完全被確認），勝者能獲巨額獎金，敗者則於榮譽與性命間畫下句點。

以下有雷

主角嵯峨愁二郎（岡田准一飾）本是技藝高超卻命運坎坷的武士，為了重病的妻兒，他違背本心參加這場殘忍的比賽，但是面對舊友與同伴互為敵手，愁二郎不僅必須克服刀劍交錯的險境，更要直面人性最深層的掙扎與痛苦。劇情發展過程中，多位參賽武士各帶心思，有的為信仰、有的為家人、有的為了活下去，精彩又不拖泥帶水的劇情，也讓劇迷更加期待後面的故事發展。

最終決戰時，愁二郎與強敵無骨在夜空煙火下展開生死對峙，煙火照映、利刃交磕、情感與利害糾纏，生與死之間，所謂武士榮譽也在現實壓力下被剖析得體無完膚，最終所有理想都被生命本身所超越

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

角色分析

嵯峨愁二郎

嵯峨愁二郎這個角色融合了“武人本色”與“現實困境”兩種層次，他本是京八流武術的嫡傳，卻因無法接受傳統“弱肉強食、師兄弟相殘”的傳承方式而離開道場，自食其力，面對明治政府時代巨變、家人生病，他不得不置身殘酷生存賽場。

此角色不只是單靠動作炫技，而是在每一次揮劍、每一次對話中都充滿生命掙扎的厚度，愁二郎對正義和家庭的堅持，和那種“寧可自己受苦，也不願將痛苦加諸他人”的矛盾心情，在岡田的詮釋下動人而鮮明。

衣笠彩八

衣笠彩八是一名為了復仇而踏上生死鬥的女武，她原本是名門武士家族的後代，家族慘遭滅門，讓她抱持著尋求正義和復仇的強烈執念，彩八的殺意並非盲目，她在戰場上冷靜沉著，展現出超凡的劍技和毅力。她的動機是一種情感的糾結，既有血海深仇，也有尋找自己武士本分的掙扎。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

菊臣右京

菊臣右京是另一位主要參賽者，他的參賽動機是想要重拾昔日的榮耀並養活自己忠誠的家臣，因為明治維新後士族地位的消失，他背負著極大的生活壓力，右京在比賽中不僅為生存而鬥，更是為了保護自己的族人能有活路，他的故事象徵了被新時代推向邊緣的武士，試圖透過這場血腥競技找回價值和尊嚴。

化野四藏與祇園三助

這兩人分別是嵯峨愁二郎的學弟，化野四藏個性剛毅，以誠實和義氣聞名；祇園三助則較為機敏，兩人皆懷有守護彼此與忠於舊武士道精神的信念，三人在殘酷的生死賽中秉持武士道，但也必須面對不得不殺戮的現實掙扎，展現忠誠與求生間的矛盾。

狹山進之介

狹山進之介是負債累累的年輕武士，因為家境與社會困境被逼參加比賽，他的年輕和生存慾望形成鋒利對比，象徵末代武士中被現實壓榨到極限的青年一代。

立花雷藏

立花雷藏氣勢逼人，是場中令人忌憚的強者，雷藏的背景涉及昔日武士的榮譽與權力欲，他同時也是這場殘殺遊戲中的重要變數，他的角色帶有一絲野心與權謀因素，呈現武士在絕境中不斷尋求自身存在價值和上位機會的衝動。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

貫地谷無骨

貫地谷無骨，戲份是最具黑暗與悲劇性的，他是「武士亡靈」的具體代表，拒絕承認刀劍時代已過，堅持以殺戮證明自我價值，無骨的動機充滿對過去榮光的一種扭曲執念，是時代變遷下無法自拔的頹廢象徵。

香月雙葉

雙葉是一位年輕少女，跟著母親一起為村民祈禱，本來可以與母親一同幫助村民，卻在母親也罹患霍亂的那一天開始，他也必須負重前行...來參加這場「生存之戰」，此角色的故事線打破單純血腥殺戮框架，象徵武士精神的另一種可能性，即為了家人與未來而戰，而非純粹為了復仇或權力。

柘植響陣

前伊賀流忍者，頭腦聰明、神出鬼沒的策士，雖以輕快的語調示人，卻從不讓人看透他的想法，也在一場意外之中找嵯峨愁二郎一同同盟。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

卡穆伊科

擁有阿伊努之神賜予的天賦，以百發百中聞名的弓術名人，為了贖回故鄉被奪走的土地，決意為賞金而參加「蠱毒」生存遊戲。

岡部幻刀齋

身形魁梧、滿頭白髮，被其他參加者稱呼為「怪物」的最強劍豪，只要有鈴聲就代表他的出現，不曉得為何要讓「京巴流」徹底滅絕？也因此使「蠱毒」的戰局更加陷入混沌。

安藤神兵衛

故事劇情中為京都府聽第四課的警察，為了阻止「蠱毒」，化身參賽者潛入其中，擁有無人能及的速度與高超劍術，被譽為「疾風之安神」。

生死鬥主辦者櫻與槐

櫻與槐是這場血腥遊戲的幕後操控者，他們代表明治新政府的權威，設計這場比賽以清洗前朝武士，為現代國家建立掃除最大障礙，他們的存在揭示了政治權謀的暗面，將武士的悲劇推向新高，他們冷酷的計謀是時代巨輪的象徵，毫不留情地碾壓所有傳統，目前也還不清楚他們的目的究竟是為什麼？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

#人性 #煙火 #京都 #岡田准一 #武士生死鬥劇情 #武士生死鬥角色

