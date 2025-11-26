想要快樂就盡情舞動！Jessie J 最新單曲〈H.A.P.P.Y〉希望帶來歡樂、忘卻煩惱！

via Jessie J's YouTube

Hi there，預熱已久、即將在11月28日推出新專輯《Don't Tease Me With A Good Time》(2025) 的Jessie J，在上個月底釋出了專輯發行前的最新單曲〈H.A.P.P.Y〉(2025)，在這首歌之前，新專輯中在今年已經有〈No Secret〉、〈Living My Best Life〉、〈Believe In Magic〉等曲目搶先釋出了，不過當〈H.A.P.P.Y〉一出現之後，這首歌在我心中的排名就直線上升！這種暢快的感覺真的很有 Jessie 在出道初期的那種侵略感！

這首歌在釋出之前，Jessie 在社群上大肆預熱，因為主要的視覺手法是不同顏色拼湊而成，這就讓他有很多發揮的空間，即便只是一種顏色發一篇文，也可以輕鬆發很多篇文，而個人認為這種方法也確實有效，在幾乎每天都看到新貼文的情況下，一向不會太認真聽預告的我也點進去仔細聽，而在短短的片段中就立刻被吸引了；到最後值得慶幸的是，整首歌曲釋出後的感覺跟聽預告時的激動是一樣的，甚至更完整了啊！

👉 推薦閱讀：就唱自己想唱的！Jessie J 助陣 Louis York 新單曲〈Heaven Bound〉回歸性感藍調！

對於 Jessie 來說，他其實很適合這種節奏感很強的歌曲，〈H.A.P.P.Y〉的編曲並不複雜，重點就是用明顯的重拍去當作基底，將 Jessie 的聲音最大化地凸顯出來，製作方面請到了Ryan Tedder來操刀，很明顯地至少是會是在高水準之上，而這次的選擇也讓人覺得非常合適，如果再搭配上歌名「快樂」的話，這不就正好在透過這樣的配置告訴大家，其實快樂是很單純的嗎？

單純的程度到底如何呢？就連歌詞其實也算是很簡潔有力，其中並沒有蘊含甚麼大道理，就只是告訴大家，如果不想在傷心難過的話，就讓自己舞動起來、獲得快樂。或許會有人覺得這種道理都是說得容易、做起來難，但不要忘了 Jessie 近年的人生面對了多少挫折，恐慌症、流產、乳癌等負面遭遇接踵而至，不只是這首〈H.A.P.P.Y〉裡他做到了正向的人生、並試圖呼籲大家一起，其實從之前的單曲〈Living My Best Life〉就可以看出他十分正向的人生觀了。

via Jessie J's YouTube

前面提到編曲用比較單純的手法去表現，而在 MV 方面也一樣，這種流行中帶點 Funk、R&B 的結合體，用簡單的畫面去呈現是再好不過了，對我個人來說這種節奏感強烈的歌曲，要嘛複雜到底、要嘛簡單出擊。這次 MV 選擇用各種顏色當作場景區別，一樣的事都是快樂 Jessie 入鏡大肆跳舞，並且他也再次將自己親愛的孩子帶進鏡頭，除了快樂之外也讓大家多感受到了一份親情的溫暖；所以說 MV 雖然簡潔，但確實很好地反映了歌曲的特色！

即使 Jessie J 在沉寂一段時間後再重新出發的這個專輯時代，就目前在各平台看起來的數據不是很樂觀吧，但一首歌接著一首釋出的他，似乎並沒有受到不如以往的成績影響，依舊在每首歌中將溫情帶給大家，這種氛圍也讓大家知道他真的有將被感情投射在音樂當中，已經在經歷過大風大浪的他，就像是一艘擊不沉的大船，即便風雨再怎麼襲來吧，他仍舊能夠用像是〈H.AP.P.Y〉這樣的正面積極地去面對！所以新專輯也就更顯得耐人尋味了，很好奇在專輯會有什麼樣的故事隱藏著，也好奇這次 Jessie 會用怎麼樣的整體概念去表達。

👉 推薦閱讀：活出自己最美的樣子！Jessie J 最新單曲〈Living My Best Life〉唱出滿滿正能量！

----------

🎧〈H.A.P.P.Y〉官方收聽連結：jessiej.os.fan/happy

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks

👉 本月推薦好物：SONY WH-CH520 無線藍牙耳機