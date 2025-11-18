2025-11-18 13:10 女子漾／編輯許智捷
短劇平台怎麼選？2025中國官方串流／短劇App懶人包＋20部短劇精選必看清單
這兩年中國短劇席捲全網，從古裝虐戀、逆襲爽劇，到民國復仇、現代甜寵，各種情緒需求你都能在 3～10 分鐘一集的節奏裡找到出口。
但很多人在台灣或海外想看，常卡在三個問題：
1. 到底有哪些「合法」平台可以看？
2. 哪一些 App 是專門做短劇、更新最快的？
3. 爽劇一大堆，要怎麼選適合自己的那一部？
下面帶你一次搞懂「短劇平台怎麼選」，後面再附上精準分類的 30 部人氣短劇清單。只要按照自己的喜好加入片單，今晚就能毫不猶豫開追。
在哪裡可以免費／合法看短劇？
整體可以分成 4 大類平台，你可以依自己所在位置、預算和追劇習慣來選。
點擊標題即可進入網站／下載連結
（一）官方正版串流：畫質最好、版權最穩
1. 騰訊視頻國際版（WeTV）
以大陸網劇＋短劇為主，畫質可到 1080P，部分劇集免費，熱門新劇多半要開 VIP。優點是穩定、片源完整，想看「網劇＋短劇一起包」的觀眾很適合。
2. 愛奇藝國際版
長劇、短劇、綜藝一起上，畫質穩定，手機、電視都可看。部分舊劇免費，新劇和爆款大多需要 VIP，適合想追「最新熱短劇」的人。
3. 優酷（Youku）
早期影音平台之一，短劇題材很齊全，古裝、都市、穿越都有。海外想完整使用，多半需要搭配跨區工具，才能看到全部片庫。
主打青春愛情、綜藝和甜寵短劇，很多校園、戀綜感的題材都在這裡。基本可免費看，想要更高畫質、少一點廣告可以升級 VIP，很受年輕女性觀眾歡迎。
原本以動漫、二創起家，近年也開始上架短劇。特色是彈幕文化，喜歡「一邊看一邊看網友嘴砲」的人會很享受。短劇量相對沒那麼多，但社群氛圍強。
6. LINE TV
近年開始引進多部大陸短劇，提供繁體中文字幕，對海外華人和習慣看繁中介面的人很友善。好處是不用跨區就能看，缺點是更新速度通常比原平台慢一點。
（二）專注短劇 App
1. 紅果短劇
專做短劇，每天更新大量虐戀、逆襲、甜寵題材，節奏直接上爽點。海外使用者多半要透過跨區工具才能下載與登入。
2. 河馬劇場
以霸總＋甜寵為核心，劇情很「油、狗血、上頭」，非常符合「腦袋放空只想看爽劇」的情緒需求。
3. 抖音短劇
直接依附在抖音裡，更新速度最快，各種爆款短劇幾乎都能在抖音先看到。缺點是有區域限制，人在海外要跨區才看得到完整內容。
4. 麥萌短劇
偏年輕女性市場，甜寵、校園、逆襲為主，多數劇集免費，想一次解鎖全集可以內購。
5. 星芽短劇
題材比較多元，除了愛情，還有奇幻、穿越類型，注重用戶互動，有彈幕和評論。
6. 紅豆短劇
幾乎就是「戀愛＋逆襲」集中營，衝著談戀愛爽感去的，這個平台會很好用。
7. 七貓短劇
以「更新快」著稱，爽點堆疊很密集，畫質一般但勝在好追、不拖戲。
（三）海外短劇 App
1. ReelShort
專門做給海外市場的短劇 App，很多是把大陸短劇翻成英文版，部分集數免費，其餘內購解鎖。
2. ShortMax
支援多語言，題材以愛情、都市、奇幻為主，整體介面簡潔，適合不想研究太多平台設定的海外觀眾。
3. NetShort
主打海外華人市場，以中文短劇為主，有免費試用＋VIP 模式，片量沒有大平台多，但夠你打發通勤時間。
4. DramaBox
集合短劇與一般陸劇，採免費＋看廣告模式，整體使用體驗中規中矩，但對海外用戶來說是一個多一個選擇。
跨區看大陸短劇的小提醒
如果你人在台灣或其他國家，遇到「此內容僅限大陸地區播放」，通常可以：
1. 使用合法的 VPN 或定位模擬工具，把位置切換到中國大陸或指定地區。
2. 選擇本來就面向海外的國際版 App（例如 WeTV、愛奇藝國際版、LINE TV 等），省去跨區的麻煩。
不過，每個平台都有自己的使用條款，開啟任何跨區工具前，建議先看一下平台規定，再自行評估使用風險。
精選20部熱門短劇
古裝虐戀
1. 虛顏
換臉、替嫁、先婚後愛
相國府大小姐與表妹換臉，一個替嫁給救命恩人將軍，一個留在寧王身邊，雙線感情與身份反轉超密集，被視為近年古裝短劇爆紅起點。
2. 授她以柄
皇后×瘋批王爺、叔嫂禁忌、強制愛
國破家亡邊緣，皇后寫信求偏安的南川王出兵相救，代價是「他要什麼都給」。瘋批王爺救國順便把人據為己有，又土又上頭。
3. 噬心
和親公主、換臉逃亡、破鏡重圓
公主和親遭虐後換臉逃出，以為能重新開始，沒想到仇人還是認出她，展開第二輪虐戀，被稱為短劇版《東宮》。
4. 奪娶
將軍回歸、久別重逢、霸道奪妻
戰場回來的大將軍發現摯愛已嫁他人，直接變身瘋批將軍開啟奪妻復仇線，三角戀、掐脖吻、火海吻一個沒少。
5. 永夜長明
國師×太子妃、瘋批強制愛
待嫁太子妃被國師強行帶走，看似強取豪奪，其實是戀愛腦極端追愛。女強男強、嘴上鬥智、台詞羞恥度拉滿。
6. 嫁東宮
替嫁殺手、腹黑太子、先婚後愛
替嫁女殺手本來要取太子性命，結果太子「假死」化身二皇子重新登場。假身份、真感情，打戲和吻戲都拍得比很多長劇精緻。
7. 難尋
政治聯姻、刺殺任務、BE 美學
帶刺殺任務遠嫁的公主，意外在婚後被丈夫的溫柔打動，愛與仇糾纏一塊，被不少人形容是繼《東宮》之後又一部高級虐戀短劇。
民國／現代虐戀、復仇與女主成長線
8. 家裡家外
時代劇、重組家庭、群像情感
以川渝為背景的年代短劇，單親爸爸和單親媽媽組成新家庭，在幾十年變局裡互相扶持，走細膩路線，被說「短劇拍出正劇質感」。
9. 鎖愛三生
民國版《東宮》、軍裝渣男、失憶虐戀
女主愛上殺父仇人的兒子，還不停失憶重來，軍裝男主又渣又有魅力，狗血程度卻讓人停不下來。
10. 招惹
上海灘、歌女復仇、真假少爺
上海灘頭牌歌女為復仇嫁進豪門，丈夫與「假兒子」之間暗潮洶湧，禁忌感、情報戰與愛恨拉扯都很到位，小成本卻拍出大格局。
11. 影后的復仇
重生、頂流影后、娛樂圈復仇
影后撞見未婚夫與閨蜜偷情還被害死，重生回事故前夕後，選擇用名氣和資源慢慢把渣男茶女拉下神壇，大女主爽感十足。
12. 好一個乖乖女
原生家庭傷害、女主翻身、強強聯手
從被家人精神折磨的「乖乖女」，一路進化成掌握主導權的復仇女王，與絕對信任她的男主並肩作戰，看她打臉家人的過程非常解氣。
13. 我們在黑夜中相擁
地下格鬥場、救贖系強制愛、成人向
女主被拐進地下格鬥場成為戰利品，被神秘男人「贏走」後才發現他其實是來救她的安全顧問。重逢後分屬不同陣營，吻戲和張力都偏成人級。
甜寵日常、下飯小品
14. 明天也想見到你
四人合租、雙 CP、歡喜冤家
勇敢女主＋冷靜藥劑師、體育教練弟弟＋學姐室友，兩對 CP 的合租日常很生活化，是那種睡前看一兩集會心一笑的類型。
15. 千金丫環
千金落難、丫環逆襲、霸總甜寵
財閥千金家破人亡被冒名，只能以丫環身份潛伏在仇人家，和霸總少爺一邊復仇一邊談戀愛，節奏快、反轉多、養眼度也很高。
16. 請君入我懷
社畜穿書、暴君綁定、先婚後愛
現代公關社畜猝死後穿成丞相嫡女，本想和離回家躺平，卻意外和暴君「生死綁定」。她用現代腦袋在古代求生，暴君一路從偏執走向護妻狂魔。
17. 念念有詞
穿書、啞巴總裁、治癒系婚姻
女大學生穿成嫌棄啞巴總裁老公的炮灰女配，決定翻轉命運，好好經營婚姻與人生。她的樂觀慢慢治癒了沉默老公，是一部越看越想嫁人的暖甜短劇。
懸疑探案
18. 執筆
穿書惡女、大女主爽文、反向操控
女主穿進自己親手寫的虐文，決定不再當任人宰割的犧牲品，而是用心機與智慧逆改劇本，反向操控冷面男主，復仇爽感和角色成長都很到位。
19. 搏憶
緝毒警察、記憶迷局、電影級場面
霍建華首演懸疑短劇！腦部受損的緝毒警在真假記憶之間來回穿梭，槍戰、追車場面規格接近電影。節奏非常快，適合喜歡動作＋懸疑的觀眾一口氣追完。
20. 朱雀堂
1929 上海灘、法醫探案、中式恐怖
金馬女配＋實力派卡司坐鎮，圍繞舞廳連環命案展開，結合人祭、封鬼泥塑等中式恐怖元素，場景與服裝都極具年代感，質感遠超一般短劇。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower