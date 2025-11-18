短劇平台怎麼選？2025中國官方串流／短劇App懶人包＋20部短劇精選必看清單

2025-11-18 13:10 女子漾／編輯許智捷
短劇平台怎麼選？2025中國官方串流／短劇App懶人包＋20部短劇精選必看清單。圖／官方微博
短劇平台怎麼選？2025中國官方串流／短劇App懶人包＋20部短劇精選必看清單。圖／官方微博

這兩年中國短劇席捲全網，從古裝虐戀、逆襲爽劇，到民國復仇、現代甜寵，各種情緒需求你都能在 3～10 分鐘一集的節奏裡找到出口。

但很多人在台灣或海外想看，常卡在三個問題：

1. 到底有哪些「合法」平台可以看？
2. 哪一些 App 是專門做短劇、更新最快的？
3. 爽劇一大堆，要怎麼選適合自己的那一部？

下面帶你一次搞懂「短劇平台怎麼選」，後面再附上精準分類的 30 部人氣短劇清單。只要按照自己的喜好加入片單，今晚就能毫不猶豫開追。

在哪裡可以免費／合法看短劇？

整體可以分成 4 大類平台，你可以依自己所在位置、預算和追劇習慣來選。

點擊標題即可進入網站／下載連結

（一）官方正版串流：畫質最好、版權最穩

1. 騰訊視頻國際版（WeTV）

以大陸網劇＋短劇為主，畫質可到 1080P，部分劇集免費，熱門新劇多半要開 VIP。優點是穩定、片源完整，想看「網劇＋短劇一起包」的觀眾很適合。

2. 愛奇藝國際版

長劇、短劇、綜藝一起上，畫質穩定，手機、電視都可看。部分舊劇免費，新劇和爆款大多需要 VIP，適合想追「最新熱短劇」的人。

3. 優酷（Youku）

早期影音平台之一，短劇題材很齊全，古裝、都市、穿越都有。海外想完整使用，多半需要搭配跨區工具，才能看到全部片庫。

4. 芒果 TV（MangoTV）

主打青春愛情、綜藝和甜寵短劇，很多校園、戀綜感的題材都在這裡。基本可免費看，想要更高畫質、少一點廣告可以升級 VIP，很受年輕女性觀眾歡迎。

5. Bilibili（嗶哩嗶哩）

原本以動漫、二創起家，近年也開始上架短劇。特色是彈幕文化，喜歡「一邊看一邊看網友嘴砲」的人會很享受。短劇量相對沒那麼多，但社群氛圍強。

6. LINE TV

近年開始引進多部大陸短劇，提供繁體中文字幕，對海外華人和習慣看繁中介面的人很友善。好處是不用跨區就能看，缺點是更新速度通常比原平台慢一點。

（二）專注短劇 App

1. 紅果短劇

專做短劇，每天更新大量虐戀、逆襲、甜寵題材，節奏直接上爽點。海外使用者多半要透過跨區工具才能下載與登入。

2. 河馬劇場

以霸總＋甜寵為核心，劇情很「油、狗血、上頭」，非常符合「腦袋放空只想看爽劇」的情緒需求。

3. 抖音短劇

直接依附在抖音裡，更新速度最快，各種爆款短劇幾乎都能在抖音先看到。缺點是有區域限制，人在海外要跨區才看得到完整內容。

4. 麥萌短劇

偏年輕女性市場，甜寵、校園、逆襲為主，多數劇集免費，想一次解鎖全集可以內購。

5. 星芽短劇

題材比較多元，除了愛情，還有奇幻、穿越類型，注重用戶互動，有彈幕和評論。

6. 紅豆短劇

幾乎就是「戀愛＋逆襲」集中營，衝著談戀愛爽感去的，這個平台會很好用。

7. 七貓短劇

以「更新快」著稱，爽點堆疊很密集，畫質一般但勝在好追、不拖戲。

（三）海外短劇 App

1. ReelShort

專門做給海外市場的短劇 App，很多是把大陸短劇翻成英文版，部分集數免費，其餘內購解鎖。

2. ShortMax

支援多語言，題材以愛情、都市、奇幻為主，整體介面簡潔，適合不想研究太多平台設定的海外觀眾。

3. NetShort

主打海外華人市場，以中文短劇為主，有免費試用＋VIP 模式，片量沒有大平台多，但夠你打發通勤時間。

4. DramaBox

集合短劇與一般陸劇，採免費＋看廣告模式，整體使用體驗中規中矩，但對海外用戶來說是一個多一個選擇。

跨區看大陸短劇的小提醒

如果你人在台灣或其他國家，遇到「此內容僅限大陸地區播放」，通常可以：

1. 使用合法的 VPN 或定位模擬工具，把位置切換到中國大陸或指定地區。
2. 選擇本來就面向海外的國際版 App（例如 WeTV、愛奇藝國際版、LINE TV 等），省去跨區的麻煩。

不過，每個平台都有自己的使用條款，開啟任何跨區工具前，建議先看一下平台規定，再自行評估使用風險。

精選20部熱門短劇

古裝虐戀

1. 虛顏

官方微博
官方微博

換臉、替嫁、先婚後愛

相國府大小姐與表妹換臉，一個替嫁給救命恩人將軍，一個留在寧王身邊，雙線感情與身份反轉超密集，被視為近年古裝短劇爆紅起點。

2. 授她以柄

官方微博
官方微博

皇后×瘋批王爺、叔嫂禁忌、強制愛

國破家亡邊緣，皇后寫信求偏安的南川王出兵相救，代價是「他要什麼都給」。瘋批王爺救國順便把人據為己有，又土又上頭。

3. 噬心

官方微博
官方微博

和親公主、換臉逃亡、破鏡重圓

公主和親遭虐後換臉逃出，以為能重新開始，沒想到仇人還是認出她，展開第二輪虐戀，被稱為短劇版《東宮》。

4. 奪娶

官方微博
官方微博

將軍回歸、久別重逢、霸道奪妻

戰場回來的大將軍發現摯愛已嫁他人，直接變身瘋批將軍開啟奪妻復仇線，三角戀、掐脖吻、火海吻一個沒少。

5. 永夜長明

官方微博
官方微博

國師×太子妃、瘋批強制愛

待嫁太子妃被國師強行帶走，看似強取豪奪，其實是戀愛腦極端追愛。女強男強、嘴上鬥智、台詞羞恥度拉滿。

6. 嫁東宮

官方微博
官方微博

替嫁殺手、腹黑太子、先婚後愛

替嫁女殺手本來要取太子性命，結果太子「假死」化身二皇子重新登場。假身份、真感情，打戲和吻戲都拍得比很多長劇精緻。

7. 難尋

官方微博
官方微博

政治聯姻、刺殺任務、BE 美學

帶刺殺任務遠嫁的公主，意外在婚後被丈夫的溫柔打動，愛與仇糾纏一塊，被不少人形容是繼《東宮》之後又一部高級虐戀短劇。

民國／現代虐戀、復仇與女主成長線

8. 家裡家外

官方微博
官方微博

時代劇、重組家庭、群像情感

以川渝為背景的年代短劇，單親爸爸和單親媽媽組成新家庭，在幾十年變局裡互相扶持，走細膩路線，被說「短劇拍出正劇質感」。

9. 鎖愛三生

官方微博
官方微博

民國版《東宮》、軍裝渣男、失憶虐戀

女主愛上殺父仇人的兒子，還不停失憶重來，軍裝男主又渣又有魅力，狗血程度卻讓人停不下來。

10. 招惹

官方微博
官方微博

上海灘、歌女復仇、真假少爺

上海灘頭牌歌女為復仇嫁進豪門，丈夫與「假兒子」之間暗潮洶湧，禁忌感、情報戰與愛恨拉扯都很到位，小成本卻拍出大格局。

11. 影后的復仇

官方微博
官方微博

重生、頂流影后、娛樂圈復仇

影后撞見未婚夫與閨蜜偷情還被害死，重生回事故前夕後，選擇用名氣和資源慢慢把渣男茶女拉下神壇，大女主爽感十足。

12. 好一個乖乖女

官方微博
官方微博

原生家庭傷害、女主翻身、強強聯手

從被家人精神折磨的「乖乖女」，一路進化成掌握主導權的復仇女王，與絕對信任她的男主並肩作戰，看她打臉家人的過程非常解氣。

13. 我們在黑夜中相擁

官方微博
官方微博

地下格鬥場、救贖系強制愛、成人向

女主被拐進地下格鬥場成為戰利品，被神秘男人「贏走」後才發現他其實是來救她的安全顧問。重逢後分屬不同陣營，吻戲和張力都偏成人級。

甜寵日常、下飯小品

14. 明天也想見到你

官方微博
官方微博

四人合租、雙 CP、歡喜冤家

勇敢女主＋冷靜藥劑師、體育教練弟弟＋學姐室友，兩對 CP 的合租日常很生活化，是那種睡前看一兩集會心一笑的類型。

15. 千金丫環

官方微博
官方微博

千金落難、丫環逆襲、霸總甜寵

財閥千金家破人亡被冒名，只能以丫環身份潛伏在仇人家，和霸總少爺一邊復仇一邊談戀愛，節奏快、反轉多、養眼度也很高。

16. 請君入我懷

官方微博
官方微博

社畜穿書、暴君綁定、先婚後愛

現代公關社畜猝死後穿成丞相嫡女，本想和離回家躺平，卻意外和暴君「生死綁定」。她用現代腦袋在古代求生，暴君一路從偏執走向護妻狂魔。

17. 念念有詞

官方微博
官方微博

穿書、啞巴總裁、治癒系婚姻

女大學生穿成嫌棄啞巴總裁老公的炮灰女配，決定翻轉命運，好好經營婚姻與人生。她的樂觀慢慢治癒了沉默老公，是一部越看越想嫁人的暖甜短劇。

懸疑探案

18. 執筆

官方微博
官方微博

穿書惡女、大女主爽文、反向操控

女主穿進自己親手寫的虐文，決定不再當任人宰割的犧牲品，而是用心機與智慧逆改劇本，反向操控冷面男主，復仇爽感和角色成長都很到位。

19. 搏憶

官方微博
官方微博

緝毒警察、記憶迷局、電影級場面

霍建華首演懸疑短劇！腦部受損的緝毒警在真假記憶之間來回穿梭，槍戰、追車場面規格接近電影。節奏非常快，適合喜歡動作＋懸疑的觀眾一口氣追完。

20. 朱雀堂

官方微博
官方微博

1929 上海灘、法醫探案、中式恐怖

金馬女配＋實力派卡司坐鎮，圍繞舞廳連環命案展開，結合人祭、封鬼泥塑等中式恐怖元素，場景與服裝都極具年代感，質感遠超一般短劇。

#甜寵 #古裝 #片單 #中國短劇 #大陸短劇

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

2025-11-11 09:11 女子漾／編輯張念慈
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12日）清晨觸陸，對南部及東部地區構成明顯威脅。氣象專家賈新興指出，本次颱風路徑略往南修正，雲林、嘉義縣市、台南、高雄等9縣市最有可能放颱風假，其中台南、高雄將是最可能登陸區域，今晚起風雨將達顛峰。

根據氣象署最新觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約380公里，以每小時11公里速度往北北東前進。暴風圈正逐步進入台灣南方近海，對高雄、屏東恆春半島構成直接威脅。

氣象署預報，今日東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島皆有大雨或豪雨機率，尤其東半部與大台北山區恐有局部豪雨。明日受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，中南部及東部雨勢明顯，北部氣溫轉涼，各地早晚偏冷。

颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

賈新興分析，鳳凰颱風北轉角度因副熱帶高壓減弱而縮小，暴風圈半徑將約190至220公里，週三清晨可能接觸南台灣陸地。由於台灣海峽海溫較低，加上東北季風影響，颱風垂直發展受限，強度預估於週三減弱為輕度颱風，在嘉義、台南交界一帶登陸機率高。

雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署
雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署

中央氣象署上午7時公布的最新風雨預測指出，全台有14縣市達停班停課標準。其中，宜蘭、花蓮、台東山區累積雨量可能達200至400毫米；彰化、雲林沿海平均風力達8級、陣風上看11級；澎湖也出現同級強風。氣象署提醒，今晚至明晨將是颱風影響最劇烈時段，沿海地區須嚴防長浪與強風。

風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署
風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，當氣象預報顯示暴風半徑4小時內可能經過某地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測超過平地350毫米、山區200毫米（部分縣市統一為350毫米），並已致災或有致災之虞時，即符合停班停課標準。實際是否放假，仍需依各縣市政府公告為準。

目前鳳凰颱風仍持續北上，氣象署呼籲民眾今晚起應嚴防強風豪雨，避免前往山區及海邊活動，並隨時關注各地政府最新停班停課資訊，提前做好防颱準備。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#高雄 #屏東 #台北 #暴風圈 #恆春半島

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤還活著？夏天晴真實身分全解析

2025-11-17 08:53 女子漾／編輯張念慈
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析

Netflix 暗黑台劇《如果我不曾見過太陽》第一部共10集，從「暴雨殺人魔」自首開場，一路挖到校園霸凌、性暴力、家庭暴力與階級壓迫的傷口。表面是懸疑犯罪＋純愛校園戲，其實更像一場對「加害者從何而來」的解剖實驗。第一部已於11月13日上線，第二部將在12月11日接力播出，真正的真相都被壓到後半部才要攤牌。

下面先帶你用「分集劇情」把時間線理清楚，再把結局留下的7大伏筆與隱藏暗線一次整理，幫你補完那種看完大結局卻滿腦子問號的空虛感。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

－－警告！以下有《如果我不曾見過太陽》第一部劇透，還沒看完的人請斟酌往下滑－－

《如果我不曾見過太陽》1–10集分集劇情整理

第1集：暴雨殺人魔接受採訪，紀錄片企劃被鬼纏上

25歲的李壬曜，自首承認自己就是新聞口中的「暴雨殺人魔」。拍攝團隊決定以他為主角拍紀錄片，紀錄片企劃周品瑜負責進監獄訪談。她一邊工作、一邊搬進新租的老公寓，結果住進去後怪事連連：東西自己移動、房間凌亂、鏡子裡好像還多了一個女生的身影，所有異象都指向一名穿著高中制服的女孩

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第2集：問題少年與芭蕾女孩相遇，夢境與鬼影疊在一起

時間切回十年前，少年李壬曜活在家暴父親與縱容母親的陰影裡，壓抑又孤僻，直到遇見舞蹈班的芭蕾少女江曉彤，人生第一次感覺到「被光照到」。在現在時空裡，周品瑜在新家持續看見那個高中女孩，鬼影不只出現在房裡，甚至開始入侵她的夢境。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第3集：舊家照片連上幻象，壬曜的過去逐漸浮出水面

為了拍攝紀錄片，品瑜被派去整理壬曜的老家。她在舊照片裡，找到一張跟自己看到的鬼影高度重疊的少女照片，也就是江曉彤。另一條時間線上，少年壬曜曾遭遇意外，命運開始偏離軌道，那些被他刻意壓抑的記憶，隨著品瑜的調查被一點一點翻出來。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

第4集：飛蛾與太陽墜入愛河，友情醞釀成嫉妒

回到學生時期，江曉彤主動伸手接近這個全校公認的「問題少年」，兩人從互相試探到愈來愈靠近，友情慢慢變成了愛情。賴芸蓁一方面被曉彤照亮，一方面又害怕被她丟下，看著曉彤把目光放在壬曜身上，暗戀與不安在她心中越滾越大。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第5集：謠言在校園炸開，代價由誰來承擔

關於曉彤與壬曜的惡意謠言在學校發酵，階級、成績、家庭背景全部變成武器，教官、導師、家長同時介入，氣氛緊繃到一觸即發。關鍵時刻，某個朋友站出來「背鍋」，替全班扛下責任，讓事件暫時降溫，也埋下之後決裂與悔恨的種子。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第6集：一趟出遊改變三個人的人生，現在線出現關鍵影片

壬曜離家出走，打算擺脫父親與債務。江曉彤和賴芸蓁一起出遊放風，本來只是女生小旅行，卻在關鍵時刻逼得芸蓁做出足以改變一生的選擇。另一邊，時間拉回現在，導演許大偉在調查資料途中，發現了一支讓所有人震驚的影片，那是當年暴雨之夜的真相開端。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第7集：被家人出賣、被體制獵殺的少年

壬曜遭到「最親近的人」背叛，被栽贓捲入毒品與販毒案，瞬間從問題學生變成警方追緝的逃犯。他沒有背景、沒有資源，只能在雨夜四處躲藏，這也是他從受害者一步步被推向「暴雨殺人魔」的第一層階梯。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第8集：江曉彤走進陷阱，芭蕾女孩被撕碎的一夜

為了替壬曜洗清毒品罪名，江曉彤主動接近歐陽悌與那群權勢家族的小霸王，本來只是要去套話，卻被拖進派對，深夜之後情勢急轉直下，演變成無法挽回的性暴力。那一夜之後，小太陽不再發光，她的世界整個毀掉。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

第9集：和解書上的簽名，壓垮兩個家庭的最後一根稻草

看到滿身傷痕回家的女兒，江曉彤的父母幾乎崩潰，江爸衝動到想以車撞人，江媽則在現實壓力與階級不對等下被迫選擇「和解」。警察勸、歐陽家勸，大家嘴上說的是「為了曉彤的未來」，實際上卻是讓事件用一紙和解被蓋棺，讓真正的加害者有機會洗白。這份「為你好」的暴力，讓壬曜與江家都徹底絕望，壬曜也在怒火與自責下，決定親自去終結歐陽家。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

第10集：天台約定、五年錯過，夏天晴與蝴蝶刺青登場

出事後，江家決定遠離台中，帶曉彤北上重新開始。離開前，曉彤與壬曜在天台約定：五年後的聖誕節再見。只是壬曜在此之前先動手刺傷歐陽悌，被關進少年感化院，這個約定從一開始就註定會錯過。

五年後，壬曜出獄，在台北街頭打工生活，某個雨夜，他遇見一名背影酷似曉彤的盲人女子夏天晴（柯佳嬿 飾），對方不認識他，卻在錄音前迷路。他送她去廣播電台，卻發現她手上有一模一樣的蝴蝶刺青——那是屬於江曉彤的記號，也是第一部結局最關鍵的一幕。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：IG@mumoonlee

《如果我不曾見過太陽》結局7大伏筆解析

第一部結局，其實是在把第二部的所有炸彈整齊排好。以下7個伏筆，是之後故事一定會再回來處理的關鍵。

1 賴芸蓁與周品瑜：酒吧姐妹情，真的是「巧遇」嗎？

過去線裡，賴芸蓁被奶奶情緒勒索長大，活得畏畏縮縮，直到遇到像太陽一樣的江曉彤，才第一次覺得自己有被照亮。曉彤卻把愛給了壬曜，芸蓁的依賴與嫉妒混在一起，最後和奶奶徹底翻臉、遠走台北改名「沈慕」。

現在線裡，沈慕接手媽媽的酒吧，成了周品瑜最信任、最依賴的人。兩人情同姐妹，卻從沒交代她們是怎麼認識的，只知道：

1 是品瑜先被江曉彤鬼魂纏上，才意外挖出沈慕過去跟壬曜、曉彤的糾纏；

2 結局彩蛋的照片裡，疑似出現沈慕站在命案現場，與壬曜對視。

這讓人很難不懷疑：沈慕是不是早就刻意靠近品瑜？她口中「不想再提起的過去」，會不會其實跟暴雨殺人魔連環案高度相關？

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

2 江曉彤為什麼找上周品瑜？鬼魂的選人邏輯

一開始品瑜以為自己只是租到凶宅：前屋主是名年輕女子，死於暴雨殺人魔之手，所以才「有鬼」。但故事推進後，江曉彤帶著她親眼重看過去的一切，從壬曜少年時期到暴雨之夜，幾乎像是在強迫她成為「見證人」。

為什麼是品瑜？目前能看出的可能有三層：

1 她是紀錄片企劃，手上握有最多調查工具與話語權；

2 她性格理性、嘴硬、不信一見鍾情，反而更適合當「拼真相的人」；

3 錄音室那一幕：品瑜被帶進「昇聲廣播」的幻象，很可能是江曉彤在引她走向夏天晴，也就是第二部的核心戰場。

換句話說，江曉彤不是亂抓人，她是在挑一個能替她講話、也能逼近真相的「代言人」。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

3 李壬曜看周品瑜的眼神：是新戀情，還是罪惡感的投射？

品瑜第一次進矯正署訪談壬曜時，他對她的態度異常溫和，不但願意開口配合，眼神甚至帶著幾乎是「溫柔」的笑意，許多要求也只對她買單，連品瑜自己都嚇到，回家還做了春夢。

這裡至少埋了兩個可能：

1 壬曜把她當成「另一個被捲入事件的人」，某種程度想保護她；

2 他在她身上，看見曉彤曾經伸手拉他時的影子，那份好感其實來自記憶殘影，而不是新的愛情。

更殘酷的可能是：壬曜知道品瑜終究會被拖進真相，他的溫柔其實是一種補償，對每一個被他牽連的人。

《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋7大暗線拆解：江曉彤去哪了？夏天晴真實身分全解析。圖片來源：Netflix

4 導演許大偉為什麼那麼執著？他也曾經是沉默的一員

許大偉不是一般「為收視而生」的導演，他不只拍紀錄片，還真心想挖出暴雨殺人魔背後的故事。他訪問曉彤的朋友、壬曜的母親，甚至願意相信品瑜「被鬼纏上」的說法，只因為他過去也看過同樣的沉默。

他說那句話時，畫面切回他童年，看著疑似是自己母親的背影，觀眾幾乎可以確定：

1 他小時候也目睹過類似的暴力事件，

2 他非常熟悉「一講到後來就突然安靜」的集體失語，那不只是悲傷，而是整個社會在幫加害者找台階下。

許大偉的過去，極可能是第二部會補完的線索，也會決定最後這部紀錄片，到底是在「消費殺人魔」，還是真正替受害者留下證詞。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

5 江曉彤最後怎麼了？她是死去的鬼，還是活著卻看不見光？

第一部沒有直接告訴我們江曉彤的「生死」，只用兩種形象呈現她：

1 學生時期的芭蕾小太陽，被暴雨之夜撕得支離破碎；

2 現在線裡，以「鬼魂」姿態跟著品瑜，帶她重看那段青春。

從結構上來看，她確實像是已經過世的亡靈；但另一條線——夏天晴——卻讓答案變得模糊：相同位置的蝴蝶刺青、昇聲廣播、以及廣播裡談論《月光》的聲音，都在暗示江曉彤可能「以另一種身分」存在於世界。

也因此，劇迷才會不斷問：「她有沒有死？」第一部聰明地，把這個問題保留給第二部。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：IG@make_a_deal__

6 李壬曜徹底黑化：不是一把刀，而是一整個結構把他推下去

如果只看新聞標題，李壬曜就是「冷血殺人魔」。但第一部其實很清楚在說：

1 長期家暴與情感忽視，把他養成一個覺得自己「不值得被愛」的小孩

2 校園霸凌與階級歧視，讓他被貼上問題少年標籤

3 歐陽家的特權運作，逼江家簽下和解書，把受害者推出城市

4 監獄裡，歐陽家母親再次施壓，「你敢動我兒子，我就讓你知道你動不起他」，連矯正體系都成了壓迫的一環。

壬曜拿刀刺歐陽悌，是復仇，也是他最後能為曉彤做的「徹底斷根」。但真正把他推進「暴雨殺人魔」這個深淵的，是後面那一連串連環命案。這部分動機，第一部刻意沒有講清楚，只不斷用雨夜、屍體與他自首的畫面吊著觀眾。

第二部很可能會告訴我們：他殺的人，究竟是加害者、旁觀者，還是那群當年選擇沉默的人。

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

7 柯佳嬿「夏天晴」是誰？蝴蝶刺青＋失明，最大玄機在這裡

天台約定錯過五年後，壬曜在台北遇見夏天晴。她是盲人主持人、說話溫柔冷靜、完全不記得他，卻在右手中指刺了一個一模一樣的黑色蝴蝶。

網路上目前有幾種熱門推理：

1 夏天晴就是改名整形後的江曉彤。影片外流讓她精神崩潰，甚至可能親手傷害自己的眼睛，選擇「乾脆不要再看見這個世界」。

2 她對過去選擇性失憶，把那段人生封印起來，連壬曜也一起刪除，只留下蝴蝶刺青這個無意識的印記。

3 她換了一張臉、換了一個名字，卻無法換掉創傷，那些噩夢只好變成鬼魂，去找上別人。

「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照
「她真的死了嗎？」《如果我不曾見過太陽》分集劇情＋結局伏筆總整理：江曉彤、夏天晴關係大猜想。圖片來源：《如果我不曾見過太陽》劇照

而更刺激的一點是：結局彩蛋照片裡，賴芸蓁似乎出現在命案現場，還對壬曜說過「不是說好要結束這一切了嗎？」這句話讓人很難不懷疑：

1 她是不是暴雨殺人魔的共犯？

2 她不讓品瑜繼續追查，是怕真相戳傷「現在的夏天晴」，而不是怕壬曜被抓更嚴重。

如果夏天晴真的是江曉彤，那整個故事會從「一個男人為愛黑化」升級成「兩個被毀掉的少年，聯手替她守住不想再被掀開的傷口」。

如果太陽沒出現過，暴雨還會下嗎？

《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix
《如果我不曾見過太陽》結局看不懂？分集劇情＋7大暗線拆解：賴芸蓁、周品瑜其實才是關鍵。圖片來源：Netflix

第一部的結局，其實不是在問「壬曜有多壞」，而是在逼觀眾回頭看：

1 霸凌、偷拍、惡意留言，是怎麼在校園裡被正常化？

2 家暴與貧窮，如何讓一個孩子從小就學會閉嘴？

3 權勢家長、虔誠信徒、體制內的每一個大人，又是怎麼用「為你好」逼受害者簽下和解書？

如果沒有這些「結構化的暴力」，李壬曜會不會只是個沉默的壞脾氣少年？江曉彤會不會一直是芭蕾教室裡那個發光的女孩？

第二部要解的不只是案件，而是這個問題：當一個人被逼到只剩報復這條路時，真正的罪人，到底是他，還是那整個一起推他下去的世界。

#夏天 #校園 #女孩 #導演 #如果我不曾見過太陽

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

2025-11-12 08:23 女子漾／編輯張念慈
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照

全民期待的「普發現金1萬元」正式入帳！根據財政部統計，截至昨（11日）中午12點，已有605萬人完成登記。首批登記成功者（11月5日至10日完成登記並通過檢核者）已在11日晚間6點起陸續入帳；第2批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva

普發一萬入帳時間與查詢方式

根據財政部說明，11月11日起依各銀行作業程序陸續匯入民眾帳戶。普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

入帳時程分為三階段：

1. 第1批（預登記5日至10日完成者）

　11月11日晚間6點起陸續入帳，今（12日）起民眾已可查詢帳戶餘額。

2. 第2批（11日至17日完成登記並檢核成功者）

　款項將於11月12日晚間6點起陸續入帳。

3. 第3批（11月18日至115年4月30日完成登記者）

　若於當日18時前完成登記，款項將於當日入帳；若於18時後登記，則會在次一營業日入帳（遇假日順延）。

財政部提醒，實際入帳時間以各銀行作業為準，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

ATM、郵局領現時間公布

若未登記帳戶入帳或遇到入帳失敗，民眾可透過ATM或郵局領取現金。

1.ATM領現時間：11月17日開放

2.郵局領現時間：11月24日開放

領取時須攜帶與領取人姓名相同的金融卡，並輸入身分證字號、健保卡卡號完成驗證，非指定ATM無法領取。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

LINE 推「普發一萬ATM地圖」一鍵導航

民眾可透過LINE官方推出的「全民普發現金ATM查找地圖」功能，一鍵定位可領現金的提款機。或在 LINE 熱點搜尋「#2025一萬元普發ATM」即可顯示附近可領地點。

LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖
LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖

偏鄉延後發放地區

因鳳凰颱風影響，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉三地民眾領取時間延後。原訂11/12～11/25期間開放，現改為陸上警報解除後翌日起兩週內（每日8:00～18:00）。

領取時請攜帶本人及受託人健保卡或身分證，至原登記派出所或分駐所領現。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

官方提醒防詐陷阱多！

財政部提醒，唯一合法網站為：https://10000.gov.tw
注意三大防詐重點：

1.政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢。

2.不會要求至ATM操作或轉帳。

3.不會以電話通知提供個資。

若有疑問可撥打1988專線（每日8:30～18:30）或洽銀行客服。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

全民關心「普發一萬查詢」掀網路熱潮

不少領到錢的網友留言：「剛查到入帳超感動！」、「終於拿到我的一萬」、「謝謝政府年底活水」但有網友不解：「那本來就是我們繳的稅金，物價那麼高，一萬元能幹嘛？為什麼大家這麼興奮？」

其他網友紛反駁：「一萬對很多人來說是救命錢」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢」、「拿來付房租、繳帳單都夠用了」，也有人語帶調侃：「那就不要領啊」、「不介意的話可以轉給我」、「平常政府會把稅金退你嗎？」、「妳覺得沒用可以捐出來」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #健保 #普發現金 #LINE #普發一萬入帳

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

