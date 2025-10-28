2025-10-28 14:59 女子漾／編輯王廷羽
《山河枕》必追5大看點！宋茜釣年下丁禹兮「叔嫂禁戀」太撩心 陳喬恩高貴公主驚豔全場
由宋茜、丁禹兮主演的古裝復仇劇《山河枕》即將於 10 月 30 日登陸 Disney+！這部改編自墨書白同名小說的雙強復仇大劇，不僅有權謀、家仇、禁忌愛等多重張力元素，還找來陳喬恩特別演出氣場全開的「長公主」，堪稱年底古裝檔最有話題的爆款候選。今天編輯整理5個《山河枕》必追亮點，一起看下去吧！
《山河枕》看點1. 宋茜化身「事業腦姐姐」 帶著仇恨與智謀重生
宋茜飾演的楚瑜，因父親戰死、家族蒙冤，毅然決心嫁入仇敵衛家，假借「大哥遺孀」身份潛伏敵營。她的復仇不靠蠻力，而是以冷靜與策略反轉局勢，既是「智商線天花板」女主，也是情感線最虐心的存在。這次宋茜一改以往甜美形象，詮釋一位剛柔並濟的亂世女性，演技突破備受期待。
《山河枕》看點2. 丁禹兮年下逆襲！禁忌「叔嫂戀」撩力滿點
繼《永夜星河》後，丁禹兮再度挑戰古裝新戲，飾演衛家唯一倖存者衛韞，從少年戒備到深情陷落，詮釋一段從敵意到愛意的極限拉扯。楚瑜與衛韞之間的「叔嫂」身分，讓這場戀情格外曖昧與壓抑，兩人對手戲火花十足，被網友形容是「最想違法的一對」。
《山河枕》看點3. 陳喬恩再當公主！華麗復仇線絕不輸主線
在《墨雨雲間》以惡毒繼母形象翻紅後，陳喬恩這次在《山河枕》中飾演一位背負國仇家恨的長公主，華服鳳冠、眼神決絕，氣場全開。她與男寵（梁雪峰 飾）之間的糾葛，是劇中最具張力的支線之一，陳喬恩更在社群曬出劇照喊話：「當公主真過癮」，成功炒熱話題。
《山河枕》看點4. 墨書白原著改編 復仇×愛戀交織的亂世史詩
原著《山河枕》以權謀復仇與禁忌情愛為主軸，被譽為「最懂女性情感的古言小說」。劇版保留原著的細膩人物線，從權力鬥爭到情感撕扯，構築出一場既殘酷又浪漫的亂世愛戀。對比《長月燼明》、《永夜星河》等古裝劇，《山河枕》在敘事上更強調「雙強對決」的心理戰。
《山河枕》看點5. 復仇與愛的邊界 丁禹兮宋茜共譜亂世柔情
在家國動盪的背景下，楚瑜與衛韞從敵人變戀人，兩人攜手揭開戰爭背後的陰謀，也在彼此身上找到救贖。劇中不乏大場面戰爭戲與細膩情感戲，丁禹兮深情眼神配上宋茜剛毅氣質，讓觀眾直呼「這對CP太虐太香」。
《山河枕》將於 10 月 30 日起在 Disney+ 正式上線。
