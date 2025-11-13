愛情離去便茫然無措？黃奇斌以國、台語交錯演繹〈若無你我欲去佗位〉！

via ELLE

Hi there，今年有部眾所期待的國片在台灣上映了，那就是由林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁等人聯合主演的《96分鐘》(2025)，而我想講的是其中的電影主題曲〈若無你我欲去佗位〉(2025)，請到了黃奇斌創作、演唱。如果有關注的人或許知道，在樂團茄子蛋宣布休團之後，主唱黃奇斌也有陣子沒有音樂作品上的消息了；而本人之前有透露因為聲帶有受損，所以趁著這段期間去進行手術並休養，驚喜的是在事前毫無預兆地，就丟出了這首個人單曲〈若無你我欲去佗位〉的消息。

之前在以樂團身分活動時，黃奇斌其實也曾經以個人名義助陣了幾首其他音樂人的合作歌曲，不過以個人名義發行作品還是第一首！儘管不少歌迷猜測他跨出了這一步後，是否茄子蛋的復出就更遙遙無期了；不過這都是後話了，對於大部分歌迷來說，這副熟悉的嗓音再度出現在大眾的耳朵中，也代表著某一種回憶的回歸，還記得在2017到2021年的那段時期，茄子蛋不管是推出什麼樣的作品都有不錯的迴響，那段時間也誕生了好幾首熱門單曲。而此次黃奇斌以個人歌手身分回歸樂壇的第一首單曲，就被大家熱烈討論認為下一首神曲又要產生了。

👉 推薦閱讀：妳已經有翁、我猶袂有某，茄子蛋最新飄撇情歌一定要聽！

〈若無你我欲去佗位〉以中文及台語交錯而成，台語本身就是黃奇斌在茄子蛋時期爆紅的重要元素，而中文雖然佔比較少，但也是一直有在默默耕耘的部分，所以將這兩種語言融合在同一首歌裡，對於他來說的難度應該不算高。不過雖然是熟悉的嗓音，但在關於歌曲的創作及編排，都和樂團時期的黃奇斌有點不同，甚至可以說有種更加內心的感覺，在闡述感情的方面變得更加細膩，用字遣詞可以看出過往的痕跡，但同時也可以看出不同之處。

而相異之處除了詞曲之外，個人認為在歌唱的部分也很明顯，歌聲和編曲的相互配合，都讓這首〈若無你我欲去佗位〉顯得更加深情，少了在樂團中的狂放氣質，多了幾分音樂中的苦情及柔情，或許這和歌曲的類型及主題有關係，不過我依然覺得展現出這一面的黃奇斌同樣很迷人，同樣地全神貫注在音樂當中，讓大家聽到了和樂團面不一樣的他，而我想相同的應該是是他在歌聲中滿滿的情感了吧，現在的華語樂壇裡，能夠做到這麼有感染力的歌手已經不多了，要想他這樣創作俱佳就更難得了。

via 黃奇斌's YouTube

而除了音樂本身之外的另一個重頭戲是 MV，作為電影主題曲的〈若無你我欲去佗位〉，請到了電影男主角林柏宏擔任 MV 男主角，飾演移民署的警察，配合飾演逃逸移工的徐萱，把內心掙扎的愛情雙方演繹得令人糾結，無論在自以為是的關係是有情或無情，在這首歌中都可以找到自己的定位的，不管是求愛而不得，抑或是拋下他人的愛於不顧，我想將畫面搭配上黃奇斌的聲音，完全是可以感受得到的。在 MV 釋出前，我原以為會是用電影畫面拼接而成，沒想到特別又拍攝了一部這麼特別的影片，實在讓人覺得很用心啊！

透過了黃奇斌為電影發行主題曲〈若無你我欲去佗位〉，我們可以猜測或許在不久的將來可以聽到他的個人完整作品，何況他本人也積極嘗試不同的領域，像是這次合作的電影《96分鐘》他也在其中出演。因此我們可以期待他之後的演藝生涯會更加的大鳴大放，至於很多歌迷所期待的、關於樂團茄子蛋是否會回歸，以目前的情況來看也許又會更往後了；不過總體而言，我個人是蠻期待黃奇斌的個人作品，畢竟在樂團時期他也完成了很多創作，如果以個人身分發表必定會更加地接近他的內心！

👉 推薦閱讀：男人的浪漫沒有別的，就是愛你到永遠

----------

🎧〈若無你我欲去佗位〉官方收聽連結：umg.lnk.to/HDIGOWYIF

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks