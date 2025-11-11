因短影音混音而同時翻紅？！〈What's Up〉和〈Beez In The Trap〉你都聽過了嗎？

via Genius

Hi there，在短影音平台上近期有首自行混音的歌曲爆紅，就連原唱自己都加入了拍攝挑戰之中！那就是4 Non Blondes的〈What's Up〉(1992) 以及Nicki Minaj 的〈Beez In The Trap〉(2012)，兩首歌的混音版本近期在歐美的短影音圈子裡可謂是紅極一時，影片內容很簡單，因為是兩首歌拼接起來的，所以拍攝挑戰就是兩個人輪流對著鏡頭對嘴，就完成這首歌的挑戰了。

火熱的程度像是Jimmy Fallon、Joe Jonas、Laufey、Sabrina Carpenter等藝人都跟上了這股風潮，到最後 4 Non Blondes 自己也親自加入了這項挑戰。兩首歌結合而成的這波流行，使得兩首歌紛紛再次在排行榜上攀升，本來就已經紅過的歌曲再度翻紅不算少見，但因為混音而一次帶動兩首歌倒是算稀奇的現象了，但是兩首歌你都有沒有好好地聽過呢？因為歌曲都至少發行了一陣子，經典的〈What's Up〉更是已經發行超過三十年了！不過無論是有沒有聽過的朋友，再一起來複習一下這兩首歌吧。





超級經典的〈What's Up〉收錄在 4 Non Blondes 的《Bigger, Better, Faster, More!》(1992) 中，當初發行時就已經造成了轟動，幾十年來也不斷地在各種場合被翻唱；而近年更是逐漸發展成不同客群的代表歌曲，本來就有許多女同志歌迷的 4 Non Blondes，如今 LGBTQ+ 族群更將這首歌當作是必聽歌曲。因此這首歌其實從來不曾潛伏或過時，只不過這次的短影音風潮真的將這整首歌的討論度提升到了一個新高度。

以〈What's Up〉歌曲中的感受和功底，當初會闖出知名度其實並不讓人意外，因為在豐富編曲的襯托下，主唱 Linda Perry 強大的唱功依舊非常顯現出力量感，並且其中給出的正向能量更是讓人趨之若鶩。當年的搖滾金曲至今依舊在燃燒，並且透過了截然不同的方式繼續感染著大家，這種感覺實在是無法言喻，只能說好歌就是好歌，換了年代、換了平台還是能夠紅起來！





老實說 Nicki 的這首收錄在《Pink Friday: Roman Reloaded》(2012)裡〈Beez In The Trap〉比起前一首歌來說，名氣就明顯要小了一些；這首歌和2 Chainz合作，當時出道即巔峰的 Nicki 也讓這首歌形成了小小的流行，只不過沒有當初〈What's Up〉的知名度那麼誇張。這首饒舌歌曲，結合了兩名實力堅強的饒舌歌手，在電子編曲的基礎上展現了很有意思的饒舌對話，直到現在聽還是覺得很有水準。

而編曲中聽起來是敲擊聲的電子音效貫穿了整首歌，算是饒舌歌曲很常見的編排方式，由以一貫之的主題旋律或節奏當作基底，去凸顯歌手的歌聲或是饒舌功力。而有趣的是，這首歌裡的這個音效，正好也是這次混音翻紅的重要基礎，雖然乍聽會有些莫名其妙，但很奇妙地就和〈What's Up〉融合在一起了，並且 Nicki 很有強烈個人特色的饒舌也默默地就配合在一起了。同樣是首高品質的歌曲，就和上一首的結論一樣，這樣的好歌不管在哪裡重新紅起來都不讓人意外啊！





像是〈What's Up〉及〈Beez In The Trap〉這樣在短影音平台翻紅的風潮不算少見，但是經由混音歌曲、並且兩組都是大牌音樂人的例子就不多了，4 Non Blondes 和 Nicki Minaj 都是憑著自己努力闖出一片天的音樂人，並且很剛好地都被女性視為具有代表性的人物。因此在短影音平台中很容易出現、關於音樂品質參差不齊的評論，這次幾乎都沒有看見，兩組重量級音樂人各自的作品被融合，蹦出了不同以往的新鮮感，這實在是很讓人驚喜，而在驚喜之餘不禁會試想，下一次爆紅的音樂不曉得又會是哪一種呢？

