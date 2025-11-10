雙11也是開運日！十二生肖運勢出爐：屬蛇桃花來、屬虎別亂衝

圖片來源：tvN drama

11月11日正好是雙11購物節，也是農曆九月廿二。根據當天干支為【乙巳年 丁亥月 甲申日】，這組能量象徵「行動力與風險並存」。根據《搜狐網》報導，甲木旺盛，特別有利於軍警、公務員、執法與司法相關工作者，但同時也提醒大家「行動前先思考」，避免衝動下決定。整體來說，這一天的氣場強勁、效率高，但若太急躁，容易讓好運打折扣。

圖片來源：tvN drama

生肖鼠：人氣爆棚、貴人運最強

今天的你魅力全開，適合出門拜訪、談合作、跑業務。只要主動開口，就能得到好結果。若想提升財運，可穿紅色或黃色系服飾，幸運方位在西南與西北方。

生肖牛：腳踏實地，穩中求進

你的表現會被看到，適合推廣自己或參加活動。保持耐心、不急功近利，就是成功關鍵。紅＋黃配色衣服能強化氣場，建議往東南或北方行動更順。

今天的你容易因小失大，尤其在職場上記得「多聽少說」。別硬撐，專注在自己份內的事。建議避開西南方，穿深藍或墨綠色能穩定氣場。

圖片來源：tvN drama

生肖兔：調整腳步、慢慢來才會穩

今天別太急著追求成果，收心養性、好好整理手邊事最重要。適合學習、整理理財帳目。穿黑色或墨綠色衣服有助招貴人，西北方暫時不宜久留。

生肖龍：溝通順利、人氣回升

今天你說什麼都有人聽，適合洽談合作、與朋友聚會。聚焦重點別分心，將有意外收穫。西南方帶來事業運，穿黃色或白色衣服能放大好運。

圖片來源：tvN drama

生肖蛇：心想事成、感情運上升

今天是你展現魅力的時刻，無論約會還是談生意都超順。記得放下執念，聽聽別人意見。穿白＋紅或綠色系衣服最旺，西南方貴人出現機率高。

生肖馬：財氣轉旺、行動有成

只要明確設定目標，就能有所突破。適合處理合約、談合作、爭取獎金。記得先規劃再出手。穿綠或紅色衣服能增財氣，穩定又吉祥。

生肖羊：穩字當頭、慢工出細活

今天不適合主動出擊，宜專注在眼前任務。閱讀、進修、思考長遠方向會有靈感。紅＋黃配色能帶來貴人，行動往東南或西南最順。

圖片來源：tvN drama

生肖猴：朋友助力、靈感滿滿

今天的你社交運強，身邊人給的建議很關鍵。適合開會討論、洽談合作、拓展人脈。穿黃＋白色衣服有加乘效果，往東南或西南方最有收穫。

生肖雞：溝通力滿分、表現亮眼

今天只要多互動、誠懇對待，就能獲得信任。特別適合開會、談判、簽約。穿白或黃色系衣服助旺運氣，出門面向東南方更容易成功。

圖片來源：tvN drama

生肖狗：守成為上、穩穩前進

今天不宜冒進，順著局勢走反而能贏。適合拜訪客戶、了解市場動態。穿紅＋黃衣服能開啟好人緣，西北方對你最有幫助。

生肖豬：沉穩低調、勿貿然行動

今天的你適合待在熟悉的環境，先做好內部整頓。避免衝動投資或太快下決定。穿綠或暖色調衣服有助緩解壓力，少往西南與西北方。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。