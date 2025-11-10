2025八部必追戀綜清單 曖昧拉扯、前任修羅場讓人心癢難耐！

《母胎單身戀愛大作戰》。圖片來源：Netflix

戀愛綜藝總是充滿戲劇張力、看點滿滿，無論是陌生人間初次心動的曖昧氛圍，抑或前任重逢上演的情感修羅場，每一幕都能牽動觀眾心弦，每周守候集數更新。本次我們便盤點出2025年討論度最高的八部戀愛綜藝，一起來看看今年有哪些熱度超高的作品吧！

▲ 網友熱議TOP8 2025話題戀綜 網路聲量排行

觀察網友針對「2025戀綜」相關話題的討論，可見《母胎單身戀愛大作戰》位居聲量榜首。此節目邀請一群「從沒談過戀愛」的素人參與，在專家協助下調整外在形象與溝通表達，展開一場「初戀實習」。不少網友分享觀後感，笑稱「男生真的直的有點過分，但也因此讓這節目變得很有看點」、「本來還想說這群人怎麼可能從沒談過戀愛，結果男出演者們真的都是憑實力單身ㄟ」，節目中來賓笨拙又懵懂的表現，不僅製造滿滿看點，也讓觀眾回想起自己青澀的戀愛時光，收穫許多好評推薦。

聲量第二的《舊愛新戀》則是台灣YouTube頻道「藍狐獴」推出的素人戀愛實境秀，邀請數對「曾經交往過」的男女再度同居，並在限定時間內決定要「重新開始」還是「邁向新戀情」；而由於節目播出過程中，部分片段引起出演者霸凌爭議，使得話題熱度延燒。而聲量排行第三名的《離線找真愛》則以「回歸生活」為節目主軸，邀請10位男女在法國尼斯進行10天「無3C」的戀愛旅程，來賓之間只能依靠節目組製作的「旅遊指南」探索目的地、並透過寫信的方式聯繫彼此。不過，網友除了沉浸於曖昧氛圍中，也時常歪樓表示「想要他們那本指南書，感覺超厲害」、「照著指南書去玩，順便找真愛」，節目熱度之高甚至讓網友敲碗第二季。

此外，老牌人氣戀綜《單身即地獄4》依舊話題不減，成員的高顏值與情感競爭持續吸睛。而由世新大學與三立電視攜手打造的《戀愛，重修中》，則以「學生視角」切入，探討年輕世代的愛情價值觀與情感成長。至於10月才開播的《換乘戀愛4》討論度逐漸攀升，網友們仍期待更加刺激的修羅場畫面。

戀綜魅力從未退燒，不論是初戀的心動、前任的糾葛，還是療癒自我、尋找真愛的旅程，每一部都在粉紅泡泡與現實拉扯間展現愛的多樣樣貌。透過鏡頭，我們不只看見別人的戀愛故事，也重新審視自己的情感模樣。若你也想感受戀愛氛圍，不妨參考網友熱議的戀愛綜藝，挑選適合自己的片單吧！

