一代宗師劉家良骨灰驚傳失竊！YouTuber司徒：盜墓賊太狂！宗師骨灰也敢偷？

2013年因血癌病逝，被香港譽為「一代宗師」的知名動作導演劉家良，近日傳出安葬於香港沙田寶福山的骨灰失竊一事；經遺孀翁靜晶證實劉家良骨灰已於8月被盗！翁靜晶也強調，自己絕不會向不法份子妥協，更不會支付贖金。曾親自走訪寶福山，瞻仰劉家良導演墓，並獻上鮮花，表達自己的心意的YouTube頻道「看你老墓」主持人司徒，就提及名人的墓地向來就是會吸引不少人的足跡，幾乎來此的民眾都是抱持著朝聖及敬畏的態度，走訪墓園是為了要把這些已經逐漸被我們遺忘的先人紀錄下來，站在墓前，你可以去思考墓後的先人，祂們的一生，有什麼是能警惕我們一世的。

已故巨星張國榮、沈殿霞、羅文靈位，每年吸引無數粉絲到場緬懷思念。

「一代宗師」劉家良導演，是洪家拳的嫡系傳人，也是黃飛鴻第三代弟子，在香港功夫電影史上具有不可撼動地位

司徒曾親自走訪寶福山，瞻仰劉家良導演墓，並獻上鮮花，表達自己的心意

司徒說，香港寶福山內就有不少名人的靈位，張國榮、沈殿霞、羅文、董驃、劉家良、馮克安等，更是粉絲緬懷思念偶像的地方。已故巨星「哥哥」張國榮，逝世多年都未公佈骨灰的安放地點，只傳出暫安放在香港故居中；為了讓歌迷有個地方可以紀念偶像，而將哥哥的靈位更巧心安置於羅文與沈殿霞兩位生前摯友的身旁，彷彿在另一個世界仍能相伴相惜。此處也成為每年追憶巨星的重要聖地。儘管歲月流逝，但粉絲對偶像的思念從未停歇，每逢忌日、冥誕或特殊節日，來自世界各地的粉絲總會專程前往獻花致意，靈位前擺滿了鮮花與卡片，寄託著無盡的哀思與愛意。

而劉家良導演，是洪家拳的嫡系傳人，也是黃飛鴻第三代弟子，在香港功夫電影史上具有不可撼動地位；他也曾一手栽培出眾多功夫演員及武打巨星；獲獎無數的他，不僅曾拿下香港電影金像獎最佳動作指導獎之外，1994年憑《醉拳2》拿下第31屆金馬獎最佳動作指導獎，2005年則憑《七劍》榮獲第42屆金馬獎最佳動作設計獎，2010年更是榮獲第29屆香港電影金像獎終身成就獎。

根據翁靜晶憶述，今年8月接到寶福山職員來電，說明劉家良師傅的骨灰龕疑似被盜，需她授權由警方檢查，警方到場，打開靈位石碑後，發現裡面僅剩包裹骨灰罈的紅、黃兩塊布，以及一本劉家良生平紀念冊之外，裡頭的兩個骨灰罈及字條皆失竊；翁靜晶表示：該字條寫明「此處是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請不用盜走」。

寶福山也回應，有關骨灰被盜只屬個別事件，已經報警，交由警方處理。根據警方辦案進度，目前已逮捕一名疑犯，案件未來可能朝跨境及組織犯罪偵查，至少4名疑犯在逃。而寶福山亦已加強保安系統，加強閉路電視監控。並對受影響家屬表示誠摯慰問。本公司將全力配合執法部門，期望案件能盡快偵破，讓家屬安心。」

司徒說，在墓園裡，我並不害怕忌諱或是撞鬼，我怕的是「這些先人們，會被大家遺忘」。對於，劉家良骨灰失竊，此舉更是讓人髮指，無法無天，必定遭到報應及法律的制裁。司徒也說，當初創立台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型YouTube頻道《看你老墓》開設至今紀錄了許多關於傳奇偉人、國軍將領、日本總督，甚至就連天后王菲的祖父故事都被紀錄下來，頻道也邀請過港星錢小豪、張啟樂、職棒啦啦隊女孩、偶像女團、知名網紅等擔任來賓，一起到墓園聽故事。