【電影首映】終極戰士：殺戮星球 獵人被獵的極限試煉，血與榮耀的救贖之戰【電影欣賞】【電影推薦】

#終極戰士殺戮星球 11/6（四）大開殺戒 全台上映！

預告： https://www.youtube.com/watch?v=iJE5eCkt4Aw

劇情：是終極戰士系列的最新篇章，延續經典的獵人 vs 被獵者設定，再注入深層的人性議題。故事描述一名被族群放逐的終極戰士，被流放至一顆名為殺戮星球的荒蕪世界，這裡充滿兇猛異獸、致命陷阱與背叛的人心。

為了贖回榮譽與歸屬，他必須完成殘酷的獵殺試煉，從獵人成為獵物，重新定義強者的意義。這不僅是場獵殺更是生存挑戰，這場試煉背後竟是一場被權力操控的實驗……。

電影殺戮動作場面很爽快，在這樣一顆充滿怪獸與危險的星球上，打鬥、逃跑、獵殺與反獵殺的節奏明快，對於喜歡純大場面大動作、視覺刺激的人來說，是一部能大開殺戒的影片。

本片讓終極戰士這個經典角色展現出前所未有的情感深度，不再只是冷血獵人，而是一名在放逐中尋找自我救贖的孤獨戰士。

電影以極致的動作場面與荒涼的史詩美學，編織出一場關於本能、信念與人性的極限對決。

