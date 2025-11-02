英倫鮮肉 Henry Moodie 的首張專輯終於發行！超好聽的《mood swings》絕不能錯過！

via Henry Moodie's Instagram

Hi there，眾所期待很久的Henry Moodie以〈you were there for me〉(2022)、〈drunk text〉(2023) 已經收穫了很多歌迷，而就在他正式發行個人單曲出道的三年後，終於發行了首張專輯《mood swings》(2025)！這是不少歌迷已經敲碗許久的一張作品，並且他也是又一位靠著網路爆紅並闖進樂壇的成功例子。

在之前我其實已經分享了很多首 Henry 的單曲，他也已經收集了一些歌曲湊成兩張迷你專輯，不過想當然爾，這次的《mood swings》一定會收錄幾首已發行熱門的單曲，不過那幾首因為之前都分享過了，所以今天會把重心放在新歌上；下面按照個人習慣選了三首歌來分享，必須說 Henry 雖然很年輕，但真的很會寫歌啊！

〈me, myself and i〉是 Henry 還在預告片段時，我就非常有興趣的一首歌了，這是首乍聽似乎樂觀、但卻在探討自我內心掙扎的歌曲，或許有時自己也不曉得發生了什麼事情，但內心確實就出現了迷茫、困惑、甚至自我傷害，這種情緒難以言喻到沒有辦法對其他人訴說，只能夠自己在自我的小空間中治癒。這是在青春時期很常見的課題，在找尋自我的同時，也不時遇到自己莫名其妙的坎，或許自己什麼也沒有做、但情緒就是這樣發生了，對於這點我認為 Henry 描寫得非常好。

在詮釋無以名狀的情緒時，Henry 也唱到自己對於這樣的情況已經盡力了，而我也相信這是大家對於自己心理活動出現異常波動時會做出的反應，畢竟誰會想讓自己感到莫名地煩躁或其他負面情緒呢？而在這種氛圍當中，Henry 選擇用稍微輕快的旋律去演繹也是我覺得很好的選擇，無論目前的心理狀態如何，這象徵著他已經克服了這樣的情形，或是他學會了和這種情況和平共存，不管是哪一種，我們可以知道 Henry 現在處於好的狀態當中，他也告訴了大家在和自我相處中可以漸漸找到各種情緒的平衡，對我來說這首歌短短的歌曲算是藏進了很多他想說的話。





〈people pleaser〉是專輯中的第四首單曲，也是隨著專輯釋出時的主打單曲，這首滑順的流行歌曲講述著不太常見的主題，從歌名中「people pleaser」這個代表著「取悅他人的人」意思的詞語，就可以看出這同樣也是對於自己內心情緒的探討。Henry 在和他人相處時的自己，很容易就將別人擺在自己之前，也就是太過簡單就對待別人比自己還要好，這或許發生在任何的人際關係中，但聽完歌曲後我傾向將這樣帶些後悔的情緒歸在一段感情關係當中，畢竟這種單向的付出以及整體的歌曲感受是和這種情形最為契合的。

而在這樣對自己不太友好的情緒裡，Henry 表達了自己在為了獲得對方短暫的關注或幸福後，自己卻付出了不成正比的慘痛代價，雖說他已經從中學到了教訓，但在這印象仍深刻的情況下他也想和大家分享，要在任何時候將自己考慮進任何事情中，甚至以自己優先都是可以接受的。而順道一提歌曲中這種稍微沉重的喊話，我很喜歡 Henry 用上了些許的氣泡音去當做裝飾，製造出了細膩且感同身受的氛圍，總地來說是很容易引起大家共鳴的一首歌。





在專輯發行之前，〈ten years time〉就已經是 Henry 重點推廣的一首歌，因為這首歌是和Ed Sheeran共同創作而成，所以他對於這首歌非常滿意，同時也是備受很多歌迷期待的歌曲。對於他來說 Ed 是英國歌手的大前輩，因此他對這樣的合作感到非常興奮，在專輯發行前後的多段訪談裡，Henry 都提到自己對這件事有多麼榮幸；個人認為或許在不久的將來，以 Ed 那麼活躍的個性來說，兩人會有合唱的機會也說不定呢！

在〈ten years time〉裡，Henry 將重點放在對於已經分開的情人身上，這樣的感情讓 Henry 產生了悔恨和不捨，儘管在歷經了該段感情後，自己也變得比較成熟以及更加懂得思慮，雖說自己認為就這樣逝去的感情是個很大的錯誤，但他卻依然害怕，萬一在十年之後自己的腦海中還仍然有對方的身影、仍然還想念著對方要怎麼辦呢？我想這是大多數人在分手後會出現的念頭，只不過 Henry 用如此具體的時間概念，把這樣的情緒量化後表現出來，不得不說實在是絕妙的比喻及詮釋。





Henry Moodie 的這張首張個人專輯《mood swings》，我自己也跟歌迷一樣等待超久了，甚至我認為發行了還有些太晚了，畢竟以目前的商業成績和串流量來說，他發行專輯完全可以說是預料中的事情，並且在實體方面也將包括了 CD、黑膠、卡帶等各項形式都發行了一遍，要知道在這個數位化的時代，如果不是自掏腰包的話，想讓公司替歌手發行這麼多的實體專輯，就得以成績來說話，而很顯然地 Henry 現在的粉絲基礎已經足夠他撐起這一切歌手的待遇了。

在《mood swings》中可以聽到 Henry 青澀卻真摯的情感，儘管以作為年紀長於他的角度來聽，也完全可以掌握那種氛圍，是一種在青春時期很重視、很糾結的小情緒，縱然並不算多麼嚴重、但卻非常纏人，Henry 的詞曲及歌聲都將那份稚嫩的感情詮釋得恰恰好。在首張專輯發行後，我個人更看好他日後的發展，別忘了在取得不錯成績的這張專輯中並沒有合作歌手，日後若是想再引起一些討論度，還有很多樂壇常見的招數還沒用過呢！

