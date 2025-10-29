高端餐飲聚落成形　莞固和食推「双蟹之膳」成林口新貴最愛聚餐首選

近年林口發展迅速，從影視園區、三井Outlet、頂級住宅區到國際企業總部進駐，使這座城市逐漸成為北台灣新興高端生活圈。隨著高資產族群與商務消費人口移入，林口餐飲型態也悄然升級，從早期的商圈餐飲轉向追求「質感、私密、體驗導向」的精緻聚餐風氣。其中，日式職人料理品牌「莞固和食」以林口本店為核心據點，結合職人精神與四季旬味，在區域內率先奠定高端餐飲標竿。

今年秋冬推出的季節限定「双蟹之膳」更廣受好評，不僅吸引饕客搶訂，也成為代表林口高端餐飲市場崛起的指標之作。莞固和食表示，林口區近年住宅與商務發展加速，使其餐飲消費水準快速提升，有潛力與天母、大直等北台灣傳統高端餐飲聚落比肩。

圖／莞固和食今年秋冬推出的季節限定「双蟹之膳」更廣受好評，不僅吸引饕客搶訂，也成為代表林口高端餐飲市場崛起的指標之作。（莞固和食提供）

頂級蟹宴登場 引爆秋冬聚餐熱潮

為迎接秋冬食尚季節，莞固和食推出季節限定「双蟹之膳」，一次集結北海道松葉蟹與鱈場蟹兩大名蟹。鹽烤鱈場蟹腳外殼微焦、蟹肉鮮甜多汁，輕輕撥開即可聞到炙烤香氣；松葉蟹茶碗蒸滑順細緻，蟹肉的鮮味融入蒸蛋，滑嫩清香；蟹鉗天婦羅外酥內嫩，咬下瞬間爆出濃郁海味；蝦蟹貝散壽司鋪滿海味食材，每一口都是鮮度與米香的交織；最後的松葉蟹野菜涮鍋湯底溫潤清甜，涮出蔬菜與蟹肉的自然甘味，為整席料理畫下暖心句點。

莞固和食主廚表示：「我們希望在林口創造的不只是和食體驗，而是一場味覺藝術的對話。每道料理都強調火候與擺盤的平衡，讓客人感受到季節的變化與職人精神的溫度。」

圖／日式職人料理品牌「莞固和食」以沉穩木質調搭配日式包廂，成為許多高端商務宴請、熟齡饕客與家庭慶祝的聚餐首選。（莞固和食提供）

林口新貴聚餐首選 商務與家庭雙軌客層成長

莞固和食的客群涵蓋高端商務宴請、熟齡饕客與家庭慶祝族群。林口本店以沉穩木質調搭配日式包廂，成為許多企業主與科技主管的聚餐首選。莞固和食指出：「林口客人重視體驗與氛圍，我們提供的不只是餐點，而是一場完整的款待。」

目前林口店客單價約1,300元，卻仍維持高回訪率，顯示消費者對精緻餐飲的接受度已大幅提升。無論是家庭聚餐、紀念日約會，或企業招待，都能在莞固和食中找到專屬儀式感。

職人精神成區域象徵 帶動質感餐飲風氣

莞固和食以「和食即工藝」為品牌理念，從食材挑選、刀工、湯底到器皿搭配，皆堅持日式職人標準。莞固和食表示，高端餐飲的出現，不只是價格高，而是能帶動一個地區的生活風格。我們的成功，象徵林口的餐飲正在往「文化與品味」層次前進。隨著更多精品級品牌陸續插旗林口，未來這裡將不僅是住宅重鎮，更是高端食藝文化的展演舞台。

圖／莞固和食會依循四季時令與食材變化，推出兼具美學與味覺的精緻日式料理，每一道皆以職人手藝呈現當季「旬味」的極致風華。（莞固和食提供）

打造北台灣高端生活圈 莞固和食引領「林口食藝新時代」

除了林口本店外，莞固和食亦於台北大直設點，以一致的料理品質與細膩服務擴展品牌版圖。餐飲品牌布局林口已成趨勢，而莞固和食則以和食文化為核心，率先串起高端餐飲聚落風氣，讓「在林口吃一場頂級和食」成為新一代消費者的生活象徵。