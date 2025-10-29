重陽節別說錯話！命理師點名「6大禁忌」：夫妻行房也中槍

重陽節示意圖。圖片來源：Canva

農曆九月初九是重陽節，今年正逢10月29日登場。相傳重陽節起源於先秦時期，《春秋》曾記載，農民在九月豐收後會舉行祭天祭祖儀式，以感謝天地恩澤；到了漢代，流傳喝菊花酒、佩茱萸、登高避災的風俗。古人相信登高能遠離穢氣、吸收陽氣，也象徵「長壽、長久」的祝福，因此重陽節又被稱作「敬老節」。

在《易經》中，「九」是陽的極數，九月九日「雙陽相疊」，被視為一年中陽氣最盛的日子，也因陽氣過盛容易衝煞，因此古人設下許多禁忌，用來化解凶氣。命理專家小孟老師特別提醒，今年的重陽節是「極陽日」，這6件事務必要避開，否則容易犯煞卡陰、衰運上身。

禁忌1：忌說「節日快樂」

重陽節雖是節慶，但「雙陽相逢」在古代被視為大凶日，傳統上重陽的祭祀與登高活動都是為了鎮煞避邪。因此這天若說「重陽快樂」反而不吉，建議改以「祝你平安健康」或「長壽安康」取代，才能逢凶化吉。

禁忌2：忌行房

九是陽數的極限，過九即轉陰。傳統上認為在這天行房，容易造成陰陽不調，對想懷孕的夫妻更可能影響受孕運勢。若想添丁，這一天務必要節制。

禁忌3：忌讓母親下廚

重陽節又稱「老人節」，寓意敬老愛親。小孟老師提醒，這天最適合讓辛勞的母親或長輩好好休息，別讓她們忙進忙出。若要吃飯，不妨改叫外送或外食，也是一種表達孝心的方式。

禁忌4：忌送菊花

在傳統印象中，菊花常用於祭拜亡靈或喪禮場合，若在重陽節送菊花給長輩，容易被誤會成不吉之意。若想表達祝福，可改送象徵長壽的劍蘭或代表感恩的康乃馨，更能傳達誠意與吉祥。

禁忌5：忌出嫁女兒回娘家

民間流傳一句俗諺：「回家過重陽，死她婆婆」，意思是出嫁未滿三年的女兒不宜在重陽節回娘家，否則可能帶來不利婆家的氣場。不過若真的想回家，可準備象徵長命百歲的麵線與百合花作為化解之法。

禁忌6：兩男忌談公事

男性屬陽，而重陽節又是極陽之日，兩位男性若在這天談合作、談合約，容易出現「陽剛相沖」的情況，導致溝通不順或口角爭執。建議避開這天討論重要工作事宜，以免破壞彼此關係。

小孟老師提醒，重陽節是「極陽轉化」的重要節氣，懂得避開禁忌、順勢而為，就能化煞為吉、吸納天地正能量。與其說「重陽快樂」，不如祝彼此「平安健康」，才是這一天最吉祥的開運關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。