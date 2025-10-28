劉品言定情作《舊金山美容院》笑中帶淚！盤點10月5大熱播台劇，《回魂計》全亞洲引發熱潮！

圖片來源：Netflix、TVBS、LINE TV、公視提供

今年10月台劇由Netflix《回魂計》率先開跑打頭陣，復仇主題與懸疑氛圍交織，加上不斷反轉的勁爆情節，令觀眾追得欲罷不能，一上線就在全亞洲締造熱潮！還有近日華麗開播的3大新劇：《舊金山美容院》笑中帶淚、《接住流星的人》溫情滿溢、《人浮於愛》探索情感，以及即將壓軸登場的話題漫改劇《黑盒子》，大家快來發囉10月5大熱播台劇吧！

盤點10月熱播台劇1：《回魂計》10/9

Netflix暗黑懸疑復仇劇《回魂計》邀請到國際影后舒淇、金馬影后李心潔、金鐘迷你劇集影帝傅孟柏領銜主演，雙金影后賈靜雯、泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾特別演出，同時集結近10位金獎演員鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔…們同台飆戲。

Netflix《回魂計》以一起發生在虛構城市「班佧」詐騙綁架案做為開端，牽引出人心的秘密與罪惡，劇中角色之間關係錯綜複雜，高潮迭起的劇情起伏讓每一集都不斷反轉。

盤點10月熱播台劇2：《舊金山美容院》10/19

「台劇女神」劉品言、「偶像男神」連晨翔訂情之作《舊金山美容院》10/19熱情開播，該劇也是王牌製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲再度合作的新作，全劇以美容院、早餐店、玩具工廠為背景，串聯3個家庭的情感與抉擇。

連晨翔在《舊金山美容院》飾演早餐店廚師「江之浩」，家中經營「舊金山美容院」，在職場遭學長「鄧惟康」（楊銘威 飾）陷害失業；劉品言扮演「江之浩」的青梅竹馬「林麗穎」，家庭同樣遭遇重挫，情感也面臨抉擇；章廣辰則演出臨臨早餐」企業老么「鄧惟宇」，從小不被看好，卻掌握事件真相，他們該如何化危機為轉機，逆轉人生困境呢？

盤點10月熱播台劇3：《接住流星的人》10/23

資深金馬影后陸小芬睽違24年回歸劇集演出，在溫情新劇《接住流星的人》飾演志工老師「江柑」，如同「接住流星」般，關注那些看似墜落、差點被遺忘的孩童們。

陸小芬在《接住流星的人》攜手柯叔元、謝展榮、陳季霞、檢場，與李國強、黃信赫、吳岳擎、吳政勳共同演出，該劇以弱勢兒少與志工陪伴為核心，藉由志工老師「江柑」視角，深入酗酒父親、精神疾病母親、缺乏資源的家庭環境，以暖心關懷構築社會安全網。

盤點10月熱播台劇4：《人浮於愛》10/25

全新話題台劇《人浮於愛》改編自知名作家侯文詠同名長篇小說，以都市愛情為背景，描繪速食愛情風行的社會之中，現代人在愛恨情慾、情感創傷與人生成長…當中所面臨的選擇與迷惘。

《人浮於愛》劇情以2位女性角色故事為主線，上班族女郎「潘心彤」（宋芸樺 飾）在經歷背叛與感情的空白後，重新審視愛與依附的界線；身懷祕密的「潘心彤」（邵雨薇 飾），在人生與愛情的權衡中逐漸迷失。該劇集結邵雨薇、宋芸樺、簡嫚書、范少勳、楊祐寧…合體演繹成人世界的複雜欲望。

盤點10月熱播台劇5：《黑盒子》10/31

金鐘迷你劇集視帝傅孟柏繼《回魂計》之後再度帶來驚悚新作，與陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、簡嫚書、洪君昊、莫允雯、李李仁…聯合參演恐怖網漫改編劇集《黑盒子》，以懸疑、奇幻、暗黑的風格掀起外界的高度期待。

全新驚悚奇幻台劇《黑盒子》改編自漫畫家Pony的同名驚悚網路漫畫，針對原著漫畫4大單元《造物獄》、《星際救援》、《豬人》與《黑白盒子》進行改編，象徵著人類為了欲望所付出的現實與代價。