2025-10-23 17:06 女子漾／編輯ANDREA
【追劇懶人包】6部甜寵劇推薦！白敬亭、章若楠堪稱最佳螢幕CP
有時候生活真的有點悶，想放鬆一下、讓心情好起來，最簡單的方法就是追一部甜到剛好的劇，最近陸劇的「糖分」真的滿滿，不論你是戀愛腦還是只想找點樂子，都能被療癒，像是《難哄》、《許我耀眼》、《櫻桃琥珀》，每一部都甜得自然、不做作，這回整理6部最近討論度超高的甜寵劇，下班、追車、睡前都能輕鬆看！
1. 《難哄》
這部可以說是最近超火的甜寵劇之一！主演白敬亭和章若楠的默契超級棒，故事講的是兩個性格有點倔強的年輕人，雖然偶爾鬥嘴鬧彆扭，但內心超暖，讓人看著就有被捧在手心裡的感覺，整劇甜得剛剛好，沒那種假假或刻意，真實又療癒，特別適合忙碌的你下班後輕鬆看。
2. 《許我耀眼》
這部是近期校園甜寵劇的代表，趙露思和陳偉霆兩個青春洋溢的主角，故事超貼近生活，男女主從開始是朋友，慢慢互相吸引，過程裡滿滿青澀又甜蜜的戀愛感，偶爾還能看到他們耍寶撒嬌，完全讓人融化！劇情不複雜，但情感表達很細膩，適合想放鬆心情的你。
3. 《陷入我們的熱戀》
這對高顏值CP劉浩存和王安宇的愛情故事，真的是甜炸了！兩人從互看不順眼到後來慢慢理解、支持對方，過程中有誤會也有和解，讓人覺得愛情原來是互相成長和守護，這部劇節奏輕快，對話幽默，讓人看得忍不住嘴角上揚。
4. 《櫻桃琥珀》
甜寵又帶職場氛圍的好劇！男主張凌赫和女主趙今麥在職場上奮鬥，同時發展出細水長流的愛情，這部劇的情感不急不躁，很有那種日常小確幸的感覺，讓人看了想起自己曾經的青澀時光，特別適合喜歡現實版甜寵的粉絲。
5. 《噓，國王在冬眠》
這部劇很有特色，虞書欣和林一演的CP超有火花，女主是一位漫畫家，因為偶然機會遇到前職業滑雪教練男主，他們從互相扶持、互相打氣開始，慢慢擦出愛的火花，劇裡既有夢想追求也有暖暖戀愛，非常適合喜愛有深度同時甜蜜的劇集。
6. 《愛你》
這部由張凌赫主演的劇充滿青春活力，講述年輕人在愛情和人生中成長的故事，劇情非常自然，男女主互動超有愛，甜蜜的同時又帶點生活感，不會讓人覺得浮誇，是很適合下班後輕鬆追的現代愛情劇。
