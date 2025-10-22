沉默一夜後開口了！Energy張書偉寫百字認錯致歉

檢警持續偵辦以陳志明為首的規避兵役「閃兵」集團，今年初先後於2月、5月偵辦多名藝人，包括王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人，21日凌晨再度發動第三波拘提行動，將藝人修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉及棒棒堂小杰帶回永和分局偵訊。

圖片來源：張書偉 FB

Energy成員張書偉因涉入兵役規避案件，於10月21日被拘提並以50萬元交保。經過一晚沉澱後，他於10月22日早晨在社群媒體上發表首篇道歉聲明，表達對過去15年前所犯錯誤的懊悔與自責，並公開認錯。

張書偉在聲明中誠懇表示自己作為公眾人物，理應更加謹言慎行，深知每一句話和行動都可能成為社會觀感的指標。然而，他坦承因一時失慮，做出了不良示範，未能盡到身為國民的責任，令支持他的朋友及社會大眾感到失望。他向家人、粉絲及所有關心他的朋友致上誠摯歉意，並強調未來會全力配合司法調查，承擔應有責任。

圖片來源：張書偉 IG

此事件是檢警針對同案於今年2月、5月先後展開搜索後的第三波行動，涉及包括Energy張書偉、修杰楷、陳柏霖及「棒棒堂」小杰等多名藝人，皆被指控以花費不等金額偽造病歷以規避兵役。張書偉的態度在事件期間較為沈默，至交保後首度公開回應，態度謙卑且帶有明顯悔意。

由於案件仍在調查階段，法院與檢方尚未公布後續進展，張書偉的未來演藝活動安排也將視司法程序結果而定。

張書偉 臉書全文：

身為公眾人物

我深知自己的一言一行都可能成為社會觀感的指標

卻因一時失慮 做出了不良示範

未能盡到身為國民應有的責任

辜負了社會大眾的期望

也讓一直以來支持與信任我的朋友們感到失望

我向家人及所有關心我的朋友致上最誠摯的歉意

對於15年前未經思慮所犯的錯誤

我深感懊悔與自責

未來會全力配合司法調查 承擔應有的責任