2025-10-23 19:32 女子漾／編輯Wendi
《一笑隨歌》「純恨CP」8大待播劇盤點！李沁6搭肖戰、配對王鶴棣，陳哲遠攜蔣欣共演姊弟、與吳謹言相愛相殺！
李沁、陳哲遠領銜演出的人氣古裝劇《一笑隨歌》改編自網路作家熾翼千羽筆下小說《一笑》，深入刻劃紅衣女射手「付一笑」與鳳砂大皇子「鳳隨歌」從仇敵對峙到宿命相愛。「鳳隨歌」曾發狠鞭打「付一笑」，「付一笑」則趁機反咬「鳳隨歌」脖頸 ，也讓李沁與陳哲遠因此被封為「純恨CP」，近來2人因戲人氣雙雙飆漲，今天就讓我們一起來盤點他倆的未來話題新劇吧！
====以下內容將會洩露關鍵情節，請斟酌閱讀=====
李沁、陳哲遠《一笑隨歌》甜蜜相守歸隱山林
在古裝劇《一笑隨歌》當中，「付一笑」（李沁 飾）與「鳳隨歌」（陳哲遠 飾）從敵國死對頭，到在亂世中結盟並肩而行，共同經歷無數生死難關，對彼此也開始產生信任感，而為了生存不得不相互依靠的2人，在揭露國家陰謀的過程中，曖昧情感也不斷滋長。
「付一笑」與「鳳隨歌」接連面臨失明、失憶、喪親的打擊之下，發展出相互救贖的情意。最終「鳳隨歌」選擇暫放皇權與「付一笑」歸隱山林，小倆口在峰頂甜蜜擁吻並許下承諾，小倆口即使沒有舉辦傳統婚禮儀式，真摯愛情依舊令人感動。
李沁、陳哲遠共譜雙強愛情
《一笑隨歌》是李沁、陳哲遠首度搭檔演出的作品，2人化身為雙強CP，絕佳化學反應廣受讚譽。古典戲曲花旦出身的李沁挑戰演出霸氣女將軍角色，又美又帥的形象再度圈粉無數。
95後人氣甜寵劇小生陳哲遠則在今年春季現代軍旅愛情劇《白色橄欖樹》之後，華麗回歸古裝劇領域，《一笑隨歌》開播後，陳哲遠在2周內漲粉30萬，與李沁接下來的新作都備受外界期待。
李沁即將6搭肖戰、配對王鶴棣
李沁今年初投入劉詩詩新劇《醉夢》劇組，一線女神自降咖位客串演出，再度掀起廣大劇迷期待；她也將6搭緋聞男友肖戰演出醫療劇《劉醫生返鄉記》，上演女追男的浪漫喜劇；還有與王鶴棣首度合作的古裝仙俠劇《鹹魚飛升》已在9/26殺青，劇照一釋出就引爆熱議。
陳哲遠攜蔣欣共演姊弟、與吳謹言相愛相殺
陳哲遠未來待播劇高達5部，包含2020年殺青的古裝傳奇劇《烽火流金》、接替吳奕凡搭檔楊紫的古裝探案劇《青簪行》、配對95後小花張婧儀的古裝愛情劇《夢花廷》、與蔣欣共演姊弟的現代懸疑劇《把黑夜點燃》，最後還有引爆外界期待、與吳謹言上演相愛相殺君臣之戀的古裝權謀愛情劇《江山為聘》，每一部作品都讓粉絲們等不及了呢！
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower