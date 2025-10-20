2025-10-20 09:27 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》陳偉霆官宣生子！孩子的媽「何穗」是誰？公開超模的 5 大「維密級」傳奇事蹟
最近在《許我耀眼》中飾演男主角的香港男星陳偉霆，無預警在微博曬出超音波照和寶寶照片，宣布與國際超模何穗升格當爸媽！這對俊男美女組合不僅跳過認愛，更是直接官宣生子的戲劇性情節引爆全網熱議，也讓許多人好奇，這位能擄獲男神、同時叱吒國際伸展台的「孩子的媽」何穗究竟是誰？以下小編整理了何穗的五大「維密級」傳奇事蹟，帶你快速認識這位陳偉霆身邊的國際超模！
1. 維密史上「中國天使」的紀錄保持人
何穗是來自中國的國際超模，她的模特職業生涯充滿傳奇色彩，更是中國模特兒在國際時尚界取得重大成就的代表人物。
她最廣為人知的成就，就是在維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀上的輝煌紀錄，從 2011 年首次登上維密大秀後，連續八年參與這場全球頂級內衣秀，是登上維密次數最多的中國模特兒。她的登場次數和所擁有的「翅膀」數量，都讓她成為維密史上令人印象深刻的東方臉孔。
2. 擁有眾多國際伸展台的頂級資歷
何穗的時尚地位遠不止於維密。她憑藉著極佳的條件和專業表現，火速成為國際四大時裝周（紐約、米蘭、巴黎、倫敦）的寵兒。何穗曾擔任 Chanel、Dior、Hermès 等眾多一線奢侈品牌的走秀模特兒，並多次為國際時尚雜誌拍攝封面，奠定了她在全球時尚圈的頂級超模地位。
3. 身高 178 公分的「何仙姑」與雪白肌膚
何穗有著「何仙姑」的稱號，不僅是因為她優雅的氣質，更因為她令人稱羨的雪白肌膚和傲人的身高。何穗身高達 178 公分，她的白皙膚色在以小麥色為主流的歐美模特兒圈中獨樹一幟，成為她最具標誌性的特色，也讓她在亞洲地區擁有極高的辨識度和話題性。
4. 運動健將出身，造就完美模特身材
何穗完美的身材比例並非偶然，而是來自早年的訓練基礎。由於小時候體質較弱，父母讓她學習游泳。多年的游泳訓練不僅讓她強身健體，更為她塑造了符合模特兒要求的寬肩、平肩、細腰與長腿，為她的模特兒生涯打下了堅實的基礎。
5. 從時尚伸展台跨界影視與綜藝
除了在伸展台上發光發熱，何穗近年來也積極跨界，參與了多部影視作品和綜藝節目，展現她伸展台外的一面。她曾在電影《何以笙簫默》、《飛馳人生》中亮相，並作為嘉賓參與《奔跑吧兄弟》、《青春旅社》等熱門綜藝，讓更多觀眾認識了這位超模在聚光燈下的真實魅力。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower