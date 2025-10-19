從敗犬到影后！楊謹華8次入圍終封金鍾視后　劇評家：所有相信「努力終有回報」的人的勝利

從敗犬到影后！楊謹華8次入圍終封金鍾視后 劇評家：這是努力者最溫柔的勝利。圖片來源：金鐘獎

第60屆金鐘獎戲劇類結果揭曉，《影后》再添一座后冠。楊謹華憑劇中「沈以音」一角榮獲「戲劇節目最佳女主角」，成為本屆最大焦點。出道33年、歷經8次入圍，終於以精準演技與真誠情感登上金鐘巔峰。劇評家郭朝河盛讚：「她不只是戲裡的影后，更是戲外實至名歸的『楊影后』。」

郭朝河指出，今年的影后之爭堪稱「死亡之組」，包含謝盈萱、張鈞甯、林廷憶與曾沛慈等強敵角逐，「她能在這樣的對決中封后，不只是實力的勝利，更是一場情感的回歸。」他認為，楊謹華的《影后》演繹代表的不只是角色的成長，更是她自己的人生蛻變，「從任性的女孩，走成誠懇的女人。」

從敗犬到影后！楊謹華8次入圍終封金鍾視后 劇評家：這是努力者最溫柔的勝利。圖片來源：金鐘獎

領獎當晚，楊謹華在宣布得獎時一臉錯愕，因為原以為「陪榜」早已將高跟鞋換下，最後竟踩著白球鞋上台。她笑說：「我腳有點痛，血糖又低，怕會昏倒，所以穿球鞋比較安全。」這幕真性情反成當晚最暖畫面，也被導演嚴藝文打趣：「妳現在 chill 很多！」

楊謹華坦言，《影后》中的角色讓她重新理解放鬆與誠懇的力量。「以前我很ㄍㄧㄣ，演戲也一樣。遇見周凡這個角色之後，我學會可以軟一點、可以笑出來。」當晚她在後台一度落淚，「那一刻腦中閃過太多以前的畫面，覺得很不真實。」

金鐘60／楊謹華《影后》封視后！8度入圍終於圓夢。圖片來源：金鐘獎

郭朝河在評論中寫道，楊謹華的《影后》表演，有兩幕最令人難忘。一幕是與謝盈萱隨著「音浪」共舞的場景，兩人關係從對峙走向和解；另一幕則是在校車上唱〈勇氣〉，她哭得亂七八糟，像個笨拙的國中女生，但也因那份「毫無修飾的真情」而格外動人。

「愛本就不完美，而她能跨越階級，把愛的原形演得閃閃發光。」郭朝河形容，這正是楊謹華在《影后》中最珍貴的部分——她不再完美、不再端莊，而是真誠到讓人心疼。

從敗犬到影后！楊謹華8次入圍終封金鍾視后 劇評家：這是努力者最溫柔的勝利。圖片來源：金鐘獎

8度入圍終於封后：她的堅持，是所有演員的光

楊謹華從《敗犬女王》、《一把青》到《不良執念清除師》，一路走來橫跨商業與藝術劇集，被譽為「電視圈最會撐場的女主角」。去年她才以《不良執念清除師》奪下女配角，今年再以《影后》登頂，創下連兩年金鐘得獎紀錄。

網友留言：「她的哭戲真的有靈魂，是活的」、「八次入圍終於封后，太值得」、「楊謹華的表演總是溫柔又堅韌」、「她不演角色，她就是角色」、「那場唱〈勇氣〉的戲讓我哭爆」、「楊謹華的成功是給所有中年女演員的希望」。

郭朝河指出，「她與柯佳嬿的三度正面交鋒，終於迎來命運的轉折。」他說，楊謹華在劇中自嘲「沒有影后命」，如今戲裡戲外呼應成真，「這一刻，不只是她的獎座升級，更是所有相信努力終有回報之人的勝利。」

影評家郭朝河全文

恭喜楊謹華，憑《影后》榮獲本屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角。

出道33年，8度入圍，終於圓夢成真。這一次，她不只是角色裡的影后，更是戲外實至名歸的「楊影后」。

我曾寫過，《影后》裡有兩幕特別喜歡。

一幕是與謝盈萱隨著「音浪」起舞後，關係從對峙趨緩。當楊謹華認知當年因愛的莽撞而道歉，從原本任性的女孩轉為誠懇的女人，那份倔強到卑微的情感轉折，不就是許多人在最上心的關係裡，最赤裸的在乎模樣嗎？

另一幕是在學校巴士上唱「勇氣」。那場戲楊謹華哭得亂七八糟，像個笨拙的國中女生，但也因為那份毫無修飾的真情，反而格外動人。愛本就不完美，而她能跨越階級，返璞歸真，把愛的原形演得閃閃發光，誠懇得讓人彷彿也經歷一場轟轟烈烈的青春熱戀。

戲劇性的是，今年的影后爭奪，是楊謹華與柯佳嬿的第三次正面對決。

柯佳嬿曾以《必娶女人》與《想見你》兩度封后，得獎率高達百分之百，而這一次終於由楊謹華突破魔咒，迎來屬於自己的掌聲。

有趣的是，楊謹華去年憑《不良執念清除師》拿下金鐘女配角，如今能在還有謝盈萱、張鈞甯、林廷憶、曾沛慈等強敵圍繞的「死亡之組」中封后，在《影后》裡自嘲「沒有影后命」，如今戲裡戲外完美呼應，彷彿命運早已替她寫好最溫柔的續集。

這一刻，不只是楊謹華的獎座升級，更是所有相信「努力終有回報」的人的勝利。