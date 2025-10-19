《影后》奪金鐘5大獎！嚴藝文寫「演編導三冠」紀錄　影評：創史上第一個連男性都未曾抵達的里程碑

金鐘60／《影后》5大獎最大贏家！嚴藝文寫下「演編導三冠」紀錄 影評：她不是靠臉，是靠靈魂。圖片來源：金鐘獎

第60屆金鐘獎戲劇類結果揭曉，《影后》成為戲劇節目最大贏家，一舉奪下「戲劇節目獎」、「戲劇節目女主角」、「戲劇節目女配角」、「戲劇節目導演」與「最具人氣戲劇節目獎」共五項大獎。導演嚴藝文不僅抱走導演獎，也以橫跨十年的創作旅程完成「演員、編劇、導演」三冠成就。影評家郭朝河讚嘆：「她不是靠臉走進這行，是靠靈魂。」

郭朝河指出，金鐘60的歷史性時刻，不只是頒獎典禮的榮耀，而是女性創作者的集體突破。「她曾是演員，懂得撕開自己的痛；她當過編劇，理解角色的私密；她成為導演，更清楚什麼叫『看見人』。嚴藝文的得獎，是台灣電視史上連男性都未曾抵達的里程碑。」

嚴藝文封導演哽咽致詞：「爸爸，我照你說的去做了」

以《影后》拿下導演獎的嚴藝文，在確定鐸獎時幽默說「等我一下，我胸部快掉下來」，隨即哽咽致詞。她感謝評審與投資方的信任，並強調這個獎「是她今年最想拿的獎」。

她動情說：「演員是用血肉之軀去跟角色交換靈魂，那份交換既迷人又脆弱。希望所有導演都盡你所能去愛你的演員，他們感受到你的愛，會成為戲裡最大的寶藏。」最後她將榮耀獻給已逝的父親：「爸爸，我照你說的去做了。妳說我不是什麼大美女，要出頭就要跨出舒適圈，我一直在努力，希望你有看到。」

影評家郭朝河：十年橫跨三領域，她用靈魂改寫台劇

郭朝河在評論中指出，嚴藝文的三冠紀錄是一條橫跨十年的創作軸線：2015年，她以《天使的收音機》奪下迷你劇集女主角；

2022年，以《俗女養成記2》拿下編劇獎；2025年，《影后》讓她登上導演巔峰。

「她不是靠臉，而是靠靈魂。」郭朝河形容，「她曾經在鏡頭前撕開自己的痛，如今在導演椅上學會看見別人的光。她的成就，不只是個人榮耀，更象徵女性創作者的結構性突破。」

網路熱議：「昨晚真的是嚴藝文宇宙」

頒獎典禮落幕後，《影后》橫掃五獎成為社群熱門話題。網友留言：「她的得獎感言讓人熱淚盈眶」、「從《俗女》到《影后》，她的戲都讓人相信真誠的力量」、「這不只是女性之年，而是創作者之魂的一年」。

更多觀眾留言寫下：「她靠靈魂撐起整個台劇現場」、「用靈魂交換靈魂，太美了」。許多粉絲也紛紛喊話：「嚴導，我們等你的前傳。」

影評家郭朝河全文

當所有的鎂光燈都聚焦在楊謹華與曾莞婷的身上時，另一個歷史性時刻，其實也在昨晚金鐘獎悄悄發生。

《影后》導演嚴藝文成為金鐘獎的新「大滿貫」得主，集最佳女主角、最佳編劇與最佳導演於一身，不僅是台灣電視史，也是全球電視史罕見的記錄。

2015年，嚴藝文在迷你劇集／電視電影女主角獎入圍兩項，最終克服票數被分散的顧慮，以公視人生劇展《天使的收音機》獲得影后。

2022年，《俗女養成記2》又讓她以編劇之名，與黃馨萱、范芷綺共享榮耀。

2025年的《影后》，則讓三度入圍的嚴藝文站上導演的巔峰。那是一條橫跨十年的創作軸線，也是屬於一個創作者的自我成長史。

三項全能。下次遇到嚴藝文，或許可直接喊她「演編導」。

嚴藝文激動在台上說：「這是我今天最想拿到的獎。」而得獎感言卻跳脫導演的視角，以演員、女性及女兒的角度發言，讓整個頒獎典禮的氣氛變得柔軟。

她說，她把每一位演員都視作掌上明珠，因為演員的工作，是用自己的血肉之軀去交換角色的靈魂。那份交換，是迷人的、神祕的，也因此如此孤獨與脆弱。

這句話，只有嚴藝文能說。

她曾是演員，懂那種在鏡頭前撕開自己的痛；她當過編劇，理解角色的私密內核如何被文字塑形；她成為導演，更清楚什麼叫「看見」——不只是看見故事，而是看見人。

她的成就，不只是「大滿貫」的紀錄，更是一種結構的突破。

金鐘獎辦了一甲子，從男性主導的競技場，到今天女性能以創作者的身份，在各個維度上發光。嚴藝文達成的，不只是個人榮耀，而是台灣電視史上第一個連男性都未曾抵達的里程碑。

有趣的是，她父親臨終前曾說：「妳又不是什麼大美女，想在這個圈子出人頭地，很難。」那句話如今聽來，並非否定，而是一種清醒。

因為嚴藝文確實不是靠臉走進這行的——她靠的是靈魂。

一種在歲月裡不被定義的力量。

昨晚的金鐘60，被主持人曾寶儀形容為「女性之年」。或許，更準確地說，那是屬於「創作者之魂」的一年。

一個導演，能為演員說話；一位女性，能跨越角色邊界，創造出新的敘事位置。嚴藝文的出現，讓人再次相信，在這個依然浮躁的娛樂世界裡，還有人用真誠、用疼痛、用時間，去證明什麼叫「做自己想做的作品」。

而她的大滿貫，並不是終點，更像是一場無聲的宣言。

真正的創作，不是爭取掌聲，而是用靈魂交換靈魂。