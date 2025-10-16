徐灝翔從演繹癌末病人到國際舞台 亞洲獎項季入圍三大獎：我終於不再懷疑自己

演員徐灝翔憑大愛戲劇《生日快樂》飾演末期頭頸癌患者「正福」，憑細膩且極具生命厚度的表演，接連入圍並奪下多項國際肯定。繼月初於「2025 亞洲影視內容大獎（Asia Contents Awards）」抱回最佳男配角後，月中再入圍第 60 屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，最新更傳來喜訊，再以《生日快樂》代表台灣入圍「2025 Asia Academy Creative Awards（AACA）最佳男配角」，成為台灣唯一入圍的男配角代表。

徐灝翔認為最挑戰的一幕是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景。（圖：大愛電視台提供）

面對接連的肯定與入圍，徐灝翔仍難掩激動：「我手抖到電子書掉在地上，整個人蹲在路邊哭了好久。」他坦言，那時的自己幾乎沒有演員工作，行事曆上到年底都空白無一場戲，「在我最想放棄的時候，評審的肯定給了我力量。讓我終於能對自己說：我不只是個會教表演的老師，我也是一個會演戲的演員。」

徐灝翔從演繹癌末病人到國際舞台，亞洲獎項季入圍三大獎，感性透露終於不再懷疑自己。（圖：海馬創作所提供）

徐灝翔坦言，《生日快樂》正福角色對他來說不僅是一場表演，更像是一場與自己生命的對話。他透露，自己在霸凌中成長，國中時因成績墊底被老師安排坐在垃圾桶旁，甚至被冠上「垃圾學生」的標籤；高中因長滿青春痘被嘲笑外貌醜陋，當他鼓起勇氣向輔導老師詢問藝術院校簡章時，竟被潑冷水：「你要不要看看自己的長相，別做明星夢。」那段長期被否定的歲月，讓他對世界充滿無力與懷疑。「那時我覺得自己和這個世界沒有關係，也不懂為什麼別人都笑得出來。」

徐灝翔認為最挑戰的一幕是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景。（圖：大愛電視台提供）

這樣的生命經驗，讓徐灝翔在詮釋「正福」時能夠深切共鳴。「當我演這個角色時，就像回到那個沒有人懂我的世界裡。完全封閉自己，不信任任何人。」他說，正因如此，他特別在呼吸、語氣與眼神上投入許多細節，「正福的戲份不多，但若觀眾不產生共鳴，就無法同理他的痛。」

其中最具挑戰的一幕，徐灝翔認為是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景。「那場戲我只能用眼神傳遞求救訊號，感受生命流逝的瞬間。那是真正的極限挑戰。」另一場邊吃蛋糕邊哭的戲，則讓徐灝翔難忘至今，他以日本女星滿島光在《First Love》邊吃肉醬義大利麵邊哭為靈感，「那場戲要讓觀眾看見一個人不願承認自己被感動時的掙扎，很難，但很過癮。」

徐灝翔以大愛戲劇《生日快樂》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，詮釋罹患頭頸癌末期病人「正福」。（圖：大愛電視台提供）

談起現實生活，徐灝翔曾因過勞導致猛爆性肝炎，身體一度瀕臨危險邊緣。「那段時間我全身無力、對任何事都提不起勁，醫生說再晚一點就可能肝衰竭。」這段與病痛擦肩而過的經歷，也讓他更能理解劇中病人的孤寂與恐懼。至於金鐘幸運物，他笑喊幸運物是一位好朋友，「他是重度三金迷。

據他所說，每年金鐘他有巧遇的演員、導演，只要有跟他合照，當年都會上台領獎。所以我也安排好時間，要在頒獎前去找他合照！沾一下強力喜氣！」