Yo！Karen的吃貨開箱分享-「 #露酪 RURAL CHEES」 #松露橄欖油豆腐乳 #精品級豆腐乳 #團購美食

跳脫傳統的框架

顛覆味蕾的美食

在接觸到『露酪』之前，真的從沒想過原來豆腐乳也能如此精緻、優雅。

沒錯！這次要來分享「豆腐乳」

來自宜蘭的『露酪』將頂級松露橄欖油結合家傳豆腐乳製成獨家的滋味。

紮實又綿密的口感，搭配上橄欖油細緻滑順潤喉，整體帶有清香的松露風味。

『露酪』的包裝非常特別，外表是深藍色帶浮水印花的上掀紙盒，豆腐乳本人則是單顆包裝，活脫是一顆顆的小金磚🔆

以專利技術研發單份量精巧包裝，不用再侷限瓶裝，每次皆能享受到最新鮮的風味。

也避免豆腐乳一開就被遺忘在冰箱角落的命運🥲

除了包裝擺脫框架，味道上更是跳脫傳統。

與其說這是一塊拿來配白粥的豆腐乳，不如說它是融合中西飲食文化的味蕾饗宴。

記憶中的豆腐乳就是回阿嬤家的早餐必備小菜，就算沒別的配菜，半顆鹹到天邊的豆腐乳就足以配上2碗稀飯😹

露酪讓豆腐乳的享用形式變得非常多元不再一成不變。

保留傳統手工日曬及豆米麴發酵製程，並加以改良將鹽分減至一般豆腐乳三分之一以下。

所以吃起來不會鹹翻天，單吃都是一種風味的享受。

搭配紅酒真的非常適合🍷

抿上一角豆腐乳再酌飲一口紅酒，整風味濃郁而不膩，尾韻再回甘。

搖身一變還能取代任何抹醬，搭配歐式麵包，不論是當早餐、當餐前餐包都非常好吃！

甚至只要將松露橄欖油豆腐乳搭配奇福餅乾加上墨西哥辣椒或是撒上西班牙小酸豆，馬上又成為最佳派對小點👏🏼

當然！露酪身為精品級豆腐乳，能活用的程度絕對不止於此🔆

拿來入料理真的也是槓槓啲美味。

🖍分享一下個人的創意豆腐乳食譜🖍

松露腐乳清炒義大利麵🍀

主材料👉

義大利麵-1把

紅椒絲-0.5顆

黃椒絲-0.5顆

辣椒粉-適量

鮮味炒手-1匙

露酪-1顆

作法👉

1.將義大利麵以鹽水煮熟

2.熱鍋加入露酪中的松露橄欖油

3.加入義大利麵翻炒後放入整顆露酪

4.加入些許煮麵水將露酪壓拌成乳汁

5.依序加入辣椒粉鮮味炒手拌炒

6.最後放入紅.黃椒絲即可上桌

Tips：

1. 用鍋鏟將露酪壓開攪拌會比較好融入，因為露酪的質地較一般豆腐乳紮實，太乾容易無法炒散

2.如果希望松露味更重，可以在起鍋前才淋上杯裡的松露橄欖油

這道吃起來十分清爽，但風味卻是濃郁的，松露特殊的香氣完美的與豆腐乳結合巴著每根麵條🍝

重點是露酪的味道鹹香得宜，吃起來有種特殊的焦糖乳香氣息，如果不說真的會以為是鵝肝醬那樣的飽滿醇厚。

那種足以包覆整個口腔的感覺非常溫柔又細緻婉約，沒吃過露酪真的無法想像這是一種多棒的味覺饗宴！

真的很推薦『露酪-松露橄欖油豆腐乳』食材天然又無任何添加物與防腐劑，除了美味，同時也吃的更健康。

當然這樣的精品概念，不只是自家吃推薦，送禮也是很大方又特別的選擇💕