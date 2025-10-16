【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用、安心零添加、隨用隨丟不煩惱

「小月光乾濕兩用洗臉巾」是我最近愛上的生活小物，乾濕兩用、完全安全零添加

用完直接丟掉，不用擔心像毛巾一樣洗不乾淨會滋生細菌，真的超適合忙碌或經常外出的我

小月光乾濕兩用洗臉巾：購買連結

親子日常的好幫手｜乾濕兩用" src="https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/271/f_29064271_1.JPG&ver=20250714&width=1200&height=900"> 【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

目前有推出四種包裝：平紋 100抽、平紋 40抽、珍珠紋 70抽、珍珠紋 30抽

小月光洗臉巾實用又經濟實惠，我自己直接在家囤了好幾包

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

大包裝和小包裝除了張數不一樣，洗臉巾的大小其實是一樣的，都是200x200mm/張

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

我很喜歡「小月光乾濕兩用洗臉巾」是 台灣製造，用起來更安心有保障

而且每一張都是 一抽一張不卡手的設計，拿取方便又不浪費，用起來非常順手

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

它的隨身小包裝設計，體積輕巧，放在包包裡攜帶出門完全無負擔

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

平紋款採用高品質不織布材質，整體觸感非常柔軟，敷在臉上很服貼，拿來濕敷或卸妝都很適合

濕了之後依然耐用，不容易掉屑，擦完臉很乾爽；而且CP值相當高，是日常使用最實惠的選擇

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

珍珠紋則採用100%植物纖維製成，手感更厚實，一面是珍珠紋路加強清潔，一面是平紋適合濕敷保養

採 AB 雙面設計，用途更靈活，特別適合卸妝或想加強清潔時使用～

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

市面上洗臉巾百百種，但真正影響使用手感與耐用度的，是背後的工藝

「小月光乾濕兩用洗臉巾」採用的是半交叉水刺工藝，橫向與縱向的拉力都更強

不會像他牌常見的「直鋪工藝」那樣，一拉就變薄、容易撕裂

實際使用時能明顯感受到它的厚實與韌性，濕擦也不會糊爛掉

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

「小月光乾濕兩用洗臉巾 」解決我旅途中的困擾，每次外宿我最不愛用飯店或民宿提供的毛巾洗臉

自己的毛巾雖然比較安心，但用濕了還要晾乾，不然收進行李裡很容易悶出味道

要是直接用一般衛生紙擦臉，又常常破掉、屑屑黏滿臉，還會擔心螢光劑附著在肌膚上

有了它，這些問題一次解決，外出旅遊時我一定會放一包在行李箱內～

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

洗臉巾不只可以洗臉，卸妝時也能直接派上用場

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

不只我自己愛用，紜紜每天早上起床眼睛有眼屎，或嘴巴周圍有口水痕跡，我也會用小月光幫她擦乾淨

「小月光乾濕兩用洗臉巾 」的質地很柔軟，不會摩擦肌膚，紜紜的小手自己拿也用得很好

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

我特別喜歡它遇水也很耐用，不會一浸水就爛掉，吸水力很強

材質還能生物可分解，符合 EN13432:2000 的標準，環境友善加分





【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

有時候桌子髒了、餐桌上有水漬，我也會直接抽一張來擦拭，當作清潔紙巾使用，吸水強又不容易破，一次就能擦乾淨

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

小月光洗臉巾真的是「一張多用途」，洗臉、卸妝、濕敷、嬰幼兒清潔、環境擦拭，甚至旅途中想擦手、擦桌面都可以

乾濕擦一次搞定，安全零添加、通過 ISO 10993 測試，用起來很安心

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

對我來說，「小月光乾濕兩用洗臉巾 」不只是旅行必備，也是日常生活的小幫手

家裡一定要放幾包備著，不管是自己用、幫孩子用，還是做環境清潔，都方便又安心！

【小月光乾濕兩用洗臉巾】外出旅行、親子日常的好幫手｜乾濕兩用

小月光乾濕兩用洗臉巾：

購買連結

☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

YouTube：https://www.youtube.com/@pickupuu/videos