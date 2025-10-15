趁著送小孩上學的空檔，我也準備來場久違的大掃除必備任務！

平常忙碌的生活裡，家中總有一些角落容易被忽略

這時候能搭配幾樣實用的寶雅 清潔用品，真的會讓清潔變得更有效率

這次特別想推薦幾款自己親身使用後覺得超實用的居家清潔好物

其中最讓我愛不釋手的，就是優生酒精濕巾～～～

不論是廚房、客廳還是孩子的玩具區，都能輕鬆維持乾淨清爽的環境！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

寶雅清潔用品大掃除推薦

✨ US BABY優生酒精濕巾｜輕鬆擦拭、有效潔淨

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

「優生酒精濕巾」一直是我大掃除必備品，它的最大特點是有效抗菌達99.9%

並經過SGS檢驗有效對抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌

能幫助擦拭後的表面維持潔淨，適用於日常生活中許多地方

適用時機：手部肌膚、餐具、安撫奶嘴、玩具、馬桶坐墊、辦公用具與各式居家用品的表面清潔

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

我尤其喜歡它的加厚設計，超厚型濕巾不容易破，擦拭力道很好，一張就能處理大面積，省時又省力

配方採用食品級酒精，不含人工香料與螢光劑，使用時更讓人安心～

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

US BABY「優生酒精濕巾」貼心包裝設計，單片抽取不連抽讓每張濕巾乾淨衛生

大包裝上蓋封口設計能減少成分揮發，長時間使用也不容易變乾

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

「優生酒精濕巾」多款包裝規格選擇：居家適用大容量80抽、超迷你包8抽3入、隨身包20抽

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

迷你包8抽是媽媽包的最佳夥伴，體積輕巧好攜帶，外出使用非常方便～

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

「優生酒精濕巾」80 抽與 8 抽的紙張尺寸略有不同，80 抽的紙張稍微大一些

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

無論是日常清潔還是外出防護，「優生酒精濕巾」都能輕鬆應對各種情境

厚實的濕巾一張就能處理大面積，擦起來很俐落，食品級酒精配方也讓人用得更放心

對我來說，「優生酒精濕巾」不只是清潔用品，更像是生活中默默守護的小幫手

難怪能榮登連續6年的人氣熱銷商品，在選購寶雅清潔用品時，別忘了一定要入手

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

寶雅清潔用品大掃除必備推薦

👶 溫和洗淨力的優生植淨嬰兒酵素洗衣液體皂1200ml

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

家裡大掃除時除了環境清潔，衣物清潔當然也是重點之一

這款「優生植淨嬰兒酵素洗衣液體皂1200ml」特別添加植萃淨味因子，洗完衣服不僅柔軟還有淡淡清香

最喜歡它的泡沫細緻又容易沖洗，不殘留、不刺激，對肌膚與衣料都很溫和

特別適合有小孩的家庭，能安心清洗嬰幼兒衣物，避免化學殘留

這瓶我固定會在寶雅補貨，瓶身容量夠大又實惠，真心覺得是媽媽們的清潔好幫手

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

寶雅清潔用品大掃除必備推薦

💧KOKUBO水管毛髮分解劑2入K-2144：輕鬆解決排水煩惱

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

每次居家大掃除最怕的就是面對「卡卡的排水孔」問題！

KOKUBO這款水管毛髮分解劑是我在寶雅 清潔用品區發現的好物，日本製造品質有保障

只要倒入一包，加上約80℃熱水靜置幾小時，再沖清水，就能明顯改善排水不順問題

使用後不僅流理台、洗臉台、浴室排水孔變得順暢，也能去除異味

整個過程不需要大力刷洗，讓居家清潔更省時省力～～～

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

寶雅清潔用品大掃除必備推薦

🍋Hallo clean廚房強效清潔濕巾60抽－檸檬香氣加倍清爽

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

廚房是家中油汙最頑強的戰場，這款Hallo clean廚房強效清潔濕巾堪稱廚房救世主

加大加厚設計的濕巾，尺寸達20×20公分，用起來像抹布一樣好擦拭

配方中含有環保去油因子與純淨水，能輕鬆帶走瓦斯爐、流理台、抽油煙機等表面的油汙

不需再額外沾水，也不會有刺鼻的清潔劑味，擦完後還會留下淡淡的檸檬香氣，廚房整體聞起來清新乾淨

我自己習慣大掃除時先用這款濕巾處理油汙區，再搭配優生酒精濕巾做最後消毒與擦拭，整個廚房立刻亮晶晶！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

寶雅一次買齊，讓大掃除更輕鬆，對我來說，能在寶雅一次找到所有居家清潔好物真的太方便了

從優生酒精濕巾、優生植淨嬰兒酵素洗衣液體皂1200ml到KOKUBO水管毛髮分解劑、Hallo clean廚房強效清潔濕巾

都是實際用過覺得實用又安心的產品，只要搭配正確的工具與產品，大掃除必備的工作其實也能變得很療癒

看著家裡從亂糟糟變得乾淨整潔，心情也跟著明亮起來，下次想讓家裡煥然一新時，不妨也到寶雅走一圈

挑幾樣適合自己的寶雅 清潔用品，一起打造更舒適更舒服的居家空間吧！

【寶雅清潔用品推薦｜大掃除必備】打造亮晶晶的居家清潔時光！

優生酒精濕巾

官網：https://reurl.cc/XQanDa

粉絲專頁：https://www.facebook.com/usbabyalwaysbaby

IG：https://www.instagram.com/usbaby_taiwan/

☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

YouTube：https://www.youtube.com/@pickupuu/videos