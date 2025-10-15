2025-10-15 10:44 女子漾／編輯ANDREA
他們一演就火！盤點8位陸劇「收視靈丹」男女主角，王鶴棣、趙露思、劉宇寧都上榜
中國古裝劇市場競爭激烈，每年都有眾多作品上線，但唯有部分演員的參演能讓作品迅速走紅，收視率和網路播放量大幅飆升，他們憑藉演技實力與高人氣，成為劇集收視的保證，這回小編整理了近幾年頂尖大陸古裝劇男女主角，每一部作品都相當火紅，哪些你還沒追上，趕緊追一波！
男主角篇
肖戰｜《藏海傳》權謀深情雙線開展
2025年肖戰以《藏海傳》再掀古裝熱潮，劇中權謀與深情並重的角色塑造讓觀眾直呼過癮，網路播放量突破18億，榮登年度話題與收視雙冠王，穩坐頂流之位。
王鶴棣｜陽光男主的熱度常勝軍
自《大奉打更人》後，王鶴棣的古裝男神形象已深入人心。兼具陽光氣質與俐落演技，每次登場都能帶起強大流量與穩定粉絲支持，市場號召力驚人。
劉宇寧｜多面演技的實力派新勢力
從《折腰》到多部古裝鉅製，劉宇寧以厚實台詞功底與細膩情感層次，展現兼具溫度與張力的表演力，成功站穩新生代古裝男主代表地位。
王安宇｜流量與實力兼備的新生力量
主演《神隱》後，王安宇以角色魅力與清新形象圈粉無數，播放量突破17億，展現強勁的帶劇能力與穩定的觀眾忠誠度。
女主角篇
宋祖兒｜95後仙俠女神代表
從《折腰》《無憂渡》一路走紅，宋祖兒以靈動外貌與多變演技稱霸古裝劇市場。她的每次出場，都是視覺與情感的雙重盛宴。
趙麗穎｜古裝劇的永恆標杆
代表作《知否知否應是綠肥紅瘦》堪稱古裝經典。趙麗穎以自然、沉靜卻極具感染力的演技，讓每一個角色都充滿生命力，是古裝劇收視的絕對保證。
楊紫｜以《國色芳華》締造年度大女主傳奇
2025年楊紫在《國色芳華》與《錦繡芳華》中詮釋商界奇女子何惟芳，角色聰慧果敢、情感細膩。該劇不僅開播即登Netflix熱播榜，更穩居年度口碑冠軍。
趙露思｜甜寵仙俠的靈動代名詞
從《星漢燦爛》到各類古裝甜劇，趙露思以靈氣自然的表現和青春感詮釋出屬於新世代的古裝浪漫，她的出場，幾乎代表著「話題熱度保證」。
