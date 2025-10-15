2025-10-15 08:18 女子漾／編輯Wendi
《颱風商社》開播口碑爆棚！李俊昊肉身擋車拯救破產公司，激出最高瞬間收視率7.5%，！
「本部長」李俊昊睽違2年攜全新時代劇《颱風商社》重返一線男主角寶座。《颱風商社》細膩刻畫韓國經濟面向以及90年代生活，獲得觀眾們的一致好評，開播首周就締造亮眼收視率，收視率最高點落在「這一幕」，粉絲們一起來Follow劇情走向吧！
李俊昊、成東鎰《颱風商社》父子情逼哭觀眾
《颱風商社》10/11正式開播，首集劇情講述1997年代狎鷗亭富二代「強太風」（李俊昊 飾）性格自由不拘、出手奢侈揮霍，當時亞洲金融風暴爆發，其父親「強陳鶧」（成東鎰 飾）一手創辦的公司「颱風商社」瀕臨破產，眼看著家族企業即將毀於一旦，「強陳鶧」撐不住巨大壓力，在焦慮和疲憊中病逝，令「強太風」痛徹心扉，父子間難以割捨的情感賺人熱淚。
《颱風商社》首集收視開紅盤
tvN最新韓劇《颱風商社》首集「暴風的季節」還原韓國各大中小企業當時在亞洲金融風暴之下受災的情境，在韓國全國收視率取得5.874%、首都圈收視率5.730%，分段最高收視率達7.1%，創下2025年tvN週末劇開播最高收視率，並再風光奪下全頻道同時段收視冠軍，收視與口碑雙收。
李俊昊、金敏荷《颱風商社》攜手挽救公司
《颱風商社》第2集故事分成2條主線，首先「強太風」繼承父親「強陳鶧」衣缽，正式晉身「颱風商社」菜鳥社長，卻面臨沒有員工、缺乏資金、無貨可賣的窘境。另一方面，在「颱風商社」負責各式雜務的女性社員「吳米鮮」（金敏荷 飾演）勇敢地阻止債權人們在「強陳鶧」靈堂鬧場，身為長女的她為了養家餬口，決定協助「強太風」拯救公司，2人並肩奮鬥，聯手解決公司當務之急-棘手財務問題。
李俊昊拚死護事業驚險場面飆出亮眼收視率
《颱風商社》第2集「柏油路上的男人」劇情進展至「強太風」正式上班第一天，必須交貨給大紡纖維，但他憑著直覺發現公司不對勁，竟以肉身阻擋貨車，身體力行實踐父親臨終前交代的話：「花不是凋謝，而是在竭盡全力戰勝逆境，為結成果實而努力」，緊張刺激的情節飆出亮眼收視率，最高瞬間收視率飆至7.5%，在有線電視和綜合頻道位列同時段收視冠軍，也令大批觀眾們期待《颱風商社》之後的走向！
《颱風商社》 | 正式預告 | Netflix
