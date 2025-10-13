行動支付疑爆「600萬用戶數據外洩」 包含網紅明星個資

2025-10-13 18:28 柒默lisa

中央政府成立數位發展部3年多，但民眾期待的打詐成效仍不明顯，反而發生多起知名平台用戶資料外洩，引起國人不安。近日暗網傳出消息，指稱知名行動支付「街口支付」600萬用戶資料疑似外洩，內容包括用戶ID、手機門號、身分證照片及銀行資料等敏感資訊，甚至還有多位網紅、藝人的個資，引發社群熱議，也讓民眾對政府資安與防詐能否落實產生質疑。


社群平台「爆料公社」近日貼文指出，駭客宣稱掌握5.6GB街口支付用戶資料，並附上多張疑似街口用戶的身分證照片。有用戶驚呼：「個資外洩了，要報警嗎？」對此傳言非常擔憂。


粉專「鎖綠鴉」5日發文質疑，政府天天喊打詐，但街口支付就有600萬筆資料疑似外洩，連身分證、銀行資料都流到暗網；主管機關36億資金黑洞都一問三不知，豈不是釣魚廣告打詐團隊？政府花了幾十億拍防詐廣告，卻守不住金流和資安，這就是所謂的「資安國家隊」嗎？

立委王鴻薇痛批：「政府編了大筆預算，卻看不到成效，政府跟詐騙集團有什麼差別？」。


粉專「刺綠酸水」也批評，政府天天喊「防詐國家隊」，結果人民個資一次又一次在暗網流竄，身分證、銀行資料、電話號碼滿天飛，對詐騙集團而言就是金礦。問題是政府花大錢拍廣告做標語，卻沒有把關好民眾資料；廣告是滿分，防護分卻是零分！


網友嘲諷：「數位部連麵線都點不好還網路支付」；也有人酸：「政府只顧黨內鬥爭，哪顧得上人民生活和安全？」；甚至有網友揶揄「難怪台灣人愛用貨到付款」。面對疑慮，有網友直言：「街口支付不安全，先別用了」，並呼籲官方在尚未明確回應前暫時少用街口支付，以免個資進一步曝險。

引用新聞連結https://share.google/vYYQTknJ2bfX56F5x


#街口支付 #詐騙集團

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

2025-09-29 15:30 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

進入10月，秋意漸濃，不少生肖也迎來「鴻運當頭」的好時機，《搜狐網》點名以下4個生肖，財星高照、貴人運強，工作、投資、生活都順風順水。有人靠努力實現穩健收益，有人憑著好人緣迎來意外驚喜，更有人在事業舞台上大展拳腳，錢包實實在在鼓了起來。一起來看看這4個10月財運最旺的生肖吧！

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖1. 屬羊：穩中求進 收入持續累積

屬羊的人外表柔和，卻有著堅韌的內心。10月他們憑著穩健的判斷和務實的作風，在既有領域裡持續深耕，不斷提升產品或服務品質，逐步累積財富。特別是製造業、手作或服務業相關的朋友，只要稍加創新，就能在市場中脫穎而出，穩穩迎來財運豐收，生活無憂。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖2. 屬兔：好人緣帶來大禮 財運喜從天降

屬兔的人一向溫和待人，10月的好運多半來自人際關係的回饋。同事可能主動拉一把，介紹合作機會；老朋友可能突然帶來新生意。這些意想不到的驚喜，正是平日累積人脈的最好證明。屬兔人只要把握住眼前機會，財源自然滾滾而來。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖3. 屬蛇：細節決定成敗 錢途穩健上升

屬蛇的人做事嚴謹，追求完美，這讓他們在職場和生活中贏得高度信任。10月他們憑藉多年累積的人脈與資源，財務狀況漸入佳境。不論是薪資提升、投資回報，還是副業收入，都能感受到一股穩步上揚的力量，錢途一片光明。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖4. 屬龍：事業翻紅 財庫大開

屬龍的人10月運勢如旭日東昇，迎來事業與財運的雙重高峰。工作上不僅有望獲得升職加薪，更有機會憑實力打開新局面。財運方面，正財穩定成長，偏財也有所收穫，堪稱「事業財運兩開花」。對屬龍的人來說，這是一個能勇敢追夢、創造新舞台的好時機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#生肖運勢

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

2025-10-11 01:15 女子漾 /編輯周意軒

Netflix台劇回魂計》自上線以來話題不斷，尤其結局以多重暗示、未解謎團收尾，讓觀眾看完心裡久久不能平靜。這不只是一場「母親為女復仇」的故事，更是一場對人性、正義與社會扭曲現象的終極審判。

一、悲劇的起點：誤會堆疊的人性崩塌

劇中最令人心碎的揭露，是女學生真真成為植物人的真正原因。原以為是同學安琪的惡意所致，實際上卻是一場意外——安琪在情緒激動中推倒真真，並非出於報復。兩人爭執的導火線，是誰是「告密者」的誤會，而這個誤會的源頭，全來自張士凱的操弄與謊言。

這一層真相讓觀眾重新審視整起事件：被害者與加害者的界線，或許從未如此模糊。導演透過這段戲巧妙點出「操控」在現實社會的普遍性——權力者如何利用資訊不對等，讓底層的人彼此撕裂。

二、張士凱的崩潰：復活的不只是肉體，還有人性殘骸

在復仇母親聯手「喚回」兇手張士凱的那一刻，《回魂計》從社會寫實劇徹底轉向心理驚悚。張士凱表面被復活，但實際上他的精神早已碎裂。導演讓他在幻覺與罪惡感的交錯中掙扎，成為復仇儀式裡最可怕的「活死人」。

他不是單純的惡人，而是制度與家庭共同塑造出的怪物。這樣的角色設定，正是本劇的精髓——沒有單純的黑與白，只有被環境逼到極限的「人」。

三、母性復仇的界線：愛與恨交織的困獸之戰

舒淇飾演的汪慧君與李心潔飾演的趙靜，兩位母親的結盟是一場愛的試煉。她們以為復仇能帶來救贖，卻一步步墜入道德的深淵。當真相揭露，她們不得不直面一個殘酷的問題——「我們真的比兇手更無辜嗎？」

這段友情的瓦解，成為《回魂計》最具力量的轉折。兩人從同盟走向對立，不只是情感上的崩壞，也象徵母性在絕望之中的扭曲與犧牲。

四、現實隱喻：從「柬單生活」看到社會資源錯置

《回魂計》不僅是懸疑劇，更是一面照出現實陰暗的鏡子。劇中提到的「柬單生活」暗喻社會弱勢被剝削、資源錯置的現象。那些被忽略、被放棄的人，最終以極端的方式發出控訴。

導演透過這樣的世界觀，讓觀眾反思：當社會體制不再能提供庇護，人會變成什麼樣？而我們又是旁觀者，還是推波助瀾的一員？

五、開放式結局：正義、救贖與懸而未決的「回魂」

最終，張士凱的精神崩潰、兩位母親的分道揚鑣、安琪與真真的命運未完，讓結局留有巨大的空白。那不是遺漏，而是刻意的沉默。導演在最後一幕，用畫面問觀眾：「復仇真的能讓亡靈安息嗎？還是讓更多人失去了靈魂？」

#人性 #台劇 #回魂計 #Netflix

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

2025-10-12 05:58 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

中秋連假前夕華麗登場的Netflix韓劇《許願吧，精靈》是金宇彬秀智時隔9年再度合作的作品，也是王牌編劇金銀淑睽違2年推出的新劇，劇情講述暌違千年回歸的燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）和情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）共同追尋3個願望…然而開播以來卻評價兩極，但卻無法抵擋該劇在全球締造出亮眼成績的聲勢，甚至連外媒也給出高度評價呢！

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國電視劇Top10排行榜風光奪冠

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

10/3正式開播的Netflix韓劇《許願吧，精靈》上線僅1天就榮登「韓國電視劇Top10」排行榜冠軍，並在沙烏地阿拉伯、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥…等全球46個國家入圍TOP 10榜單，掀起全球觀眾們的高度矚目。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》殺進全球非英語排行榜劇集Top5

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

根據Netflix Top 10網站10/8數據顯示，《許願吧，精靈》在Netflix上線僅3天就創下400萬次觀看紀錄，在全球非英語排行榜劇集排行中位列第5名，令Netflix官方大讚《許願吧，精靈》：「連接過去和現在的『千年戀曲』給人一種熟悉的感覺，但隨著劇情的發展，展現出更深層的情感線，令觀眾沉浸其中。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國各大SNS湧現負評

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

儘管《許願吧，精靈》開播初期收視取得亮眼成績，在韓國各大SNS卻湧現不少批評聲浪：「太幼稚了」、「受不了這種尷尬的台詞」、「看了一集就關掉了」…，甚至有人批評王牌編劇金銀淑此次的奇幻風格，狠酸：「根本不值這個片酬」、「比《黑暗榮耀》差遠了」、「開局令人失望」…等負評。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》評價褒貶不一

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

然而也有部分韓國網友對《許願吧，精靈》祭出高度評價：「一開始以為只是一部愛情喜劇，結果卻哭了」、「《許願吧，精靈》讓人重新發現『演員金宇彬』，他的情感演繹達到一個新的高度」「金銀淑編劇的台詞太棒了！越追越有感覺的電視劇」、「這部劇的前世敘事真的好感人」…，顯現《許願吧，精靈》在韓國評價褒貶不一。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


外媒盛讚《許願吧，精靈》

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

外媒對於《許願吧，精靈》大多給出好評，《富比士》雜誌稱讚：「精靈在劇中說出一些令人難忘的台詞，他巧妙地講述自己的人生旅程。」；美國《紐約郵報》旗下娛樂網站《Decider》表示：「看著2個曾經互相敵對的角色逐漸發展出愛情和感情，令人深感著迷。」；《時代雜誌》則評論道：「以意想不到的溫暖結局收尾的故事，令觀眾們留下深刻印象。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》正式預告


#秀智 #韓劇 #金宇彬 #許願吧精靈 #Netflix

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

#老師 #屏東 #教師節 #下午茶 #台北喜來登

