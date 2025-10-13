2025-10-13 16:53 女子漾／編輯譚麗敏
10月韓劇話題榜出爐！《許願吧，精靈》穩坐冠軍、《百次的回憶》逆襲第二、李俊昊《颱風商社》未播先進榜
2025年進入倒數三個月，韓劇圈進入秋季戰國時期，新劇話題全面洗牌！韓國知名數據分析機構 GOODDATA 公布10月第一週最新「電視劇話題排行榜」(TV+OTT) 結果，本月榜單可說是老劇熱度不減、新劇強勢登場的雙重交鋒，《許願吧，精靈》以壓倒性35.13%高話題度穩居冠軍，《百次的回憶》浪漫復古風逆勢登上亞軍，而李俊昊主演的新劇《颱風商社》雖尚未播出，已以超高期待度衝上第6名，成為最受矚目的黑馬話題作。
TOP 1《許願吧，精靈》
Netflix奇幻愛情劇《許願吧，精靈》由金宇彬、裴秀智主演，開播即掀熱議。由《鬼怪》、《黑暗榮耀》金銀淑編劇與《浪漫的體質》李炳憲導演聯手打造，劇情講述感情豐沛、充滿人性魅力的精靈「伊布利斯」（金宇彬飾），與情感冷淡、理性務實的女人「奇嘉盈」（裴秀智飾）之間，因三個願望而展開的一連串奇幻際遇。
隨著願望實現過程中兩人命運交錯，故事在愛與懲罰、夢想與現實之間穿梭，呈現出溫暖又帶有哲理的情感糾葛。
TOP 2《百次的回憶》
金多美、辛叡恩、許楠儁主演的《百次的回憶》以1980年代為背景，透過一段乘務員與舊友間的友情與初戀，重現那個時代的青春與夢想。劇情細膩懷舊，加上復古場景營造出的情感張力，讓觀眾直呼「像在看青春小說活過來」，成功拿下第二名。
TOP 3《濁流之爭》
Disney+古裝動作劇《濁流之爭》由路雲、辛叡恩、朴栖含主演，描寫16世紀朝鮮時代的正邪之戰。劇情緊湊、場面華麗，演員群表現出色，被譽為「韓版《權力遊戲》」，穩居第三名。
TOP 4《善良的女人夫世彌》
全汝彬化身契約婚姻女保鑣，與鄭振永展開一場豪門暗戰。該劇結合懸疑與愛情元素，以「假身份求生」的設定受到網友熱議，連續兩週話題度上升。
TOP 5《暴風圈》
全智賢、姜棟元攜手主演的《暴風圈》（北極星）完結後熱度仍高，作為《淚之女王》導演金熙元與《分手的決心》編劇鄭瑞景的二度合作，諜報愛情題材與雙影帝后級卡司成為觀眾最難忘的秋季代表作。
TOP 6《颱風商社》
未播先熱的Netflix新劇《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演，以1997年IMF金融危機為背景，講述年輕社長姜颱風帶領企業度過破產危機的故事。這部作品因真實社會題材與懷舊氛圍，引發韓網高度期待，開播前即闖進第6名。
TOP 7《妳和其餘的一切》
金高銀與朴智賢詮釋女性間糾結的愛恨關係，劇情張力十足，被形容為韓劇版《七月與安生》。複雜情感線引發熱烈討論，觀眾評價「每集都像情緒過山車」。
TOP 8《申社長計劃》
由韓石圭主演，講述前談判專家化身炸雞店老闆，以社區糾紛為舞台重新探討溝通與社會議題。融合幽默與寫實，被譽為最有哲學的生活劇。
TOP 9《我的青春》
由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，導演是以《柔美的細胞小將》、《認識的妻子》聞名的李尚燁，編劇則由《Run On 奔向愛情》的朴時玄執筆。全劇以「遲來的青春」為主題，講述在人生後半場才開始重新學會生活與愛的男女故事。
宋仲基飾演鮮于海，一位在人生低谷中試圖重新起步的男子，意外與初戀成濟妍（千玗嬉飾）重逢。兩人曾是彼此年少時最深的依靠，如今各自背負傷痕，再次相遇時，不再是少年少女，而是學會面對現實的成年人。
TOP 10《走到月亮為止》
由羅美蘭、李先彬、金永大主演的《走到月亮為止》，以平凡上班族的投資夢為主題，寫實刻劃現代人的金錢焦慮與人生掙扎。
