培育短影音即戰力！樹德科大自媒體課培育跨域人才

在自媒體崛起、短影音成為行銷主戰場的時代，樹德科技大學搶先推出「網紅自媒體經營策略」課程，結合業界講師授課與真實案例教學，帶領學生從零打造個人品牌，掌握社群經營與內容行銷的最新趨勢。課程中更首創「遊艇取材實戰體驗」，讓學生走出教室、登上海上場景拍攝，親身體驗創作流程，感受專業與創意的融合。

▲樹德科技大學推出「網紅自媒體經營策略」課程，邀請多位業界講師親授第一線的行銷經驗與操作心法。

「網紅自媒體經營策略」課程設計以實戰操作為核心，內容涵蓋人設設定、帳號佈局、內容企劃、短影音製作與流量數據分析，讓學生從零開始學會經營個人品牌，掌握自媒體行銷的關鍵技巧。課程自9月開課以來，邀請多位業界講師親授第一線的行銷經驗與操作心法，帶領學生以真實案例進行內容規劃與實作。此外，課程也特別規劃兩次「遊艇取材實戰體驗」，提供專業場域與拍攝資源，讓學生親自策劃腳本、拍攝、製作短影音作品並上線曝光，實際感受從構思到成品的完整流程，強化未來進入職場的即戰力。

樹德科技大學通識教育學院表示，開設「網紅自媒體經營策略」課程的初衷，是期望透過產學合作與業師經驗傳承，結合實務操作與創意發揮，幫助學生掌握新媒體生態與內容行銷趨勢並培養跨平台整合與行銷應變能力，成為企業最需要的內容人才。未來，學院將持續開設相關實務課程，串聯網紅經濟、自媒體行銷與品牌操作等熱門主題，深化校園與產業的連結，打造更具競爭力的新世代即戰力。

▲「網紅自媒體經營策略」課程透過產學合作與業師經驗傳承，培育更多具創造力與執行力的年輕世代，為產業注入新能量。

業師張鴻文，同時也是在Tiktok擁有逾1.3萬粉絲的網紅「小黑老闆」表示，很高興能與學校共同推動新媒體教育，把業界最新趨勢與案例帶進校園，讓學生在學習中累積可短影音實戰經驗，他也期盼透過課程培育更多具創造力與執行力的年輕世代，為產業注入新能量。

「網紅自媒體經營策略」課程為為通識教育學院開設之必修課程，自114學年度上學期（9月）正式開課以來，平均修課人數約40人，課堂互動熱烈、學習氣氛活潑，深受學生喜愛。課程不僅吸引行銷、設計、影視相關科系學生修課，也開放給所有對自媒體經營有興趣的同學參加，讓不同領域的學生都能在課程中培養數位行銷與內容創作能力，共同探索自媒體時代的無限可能。